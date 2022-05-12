美國國務院網站刪除「不支持台獨」等表述 中國警告「引火燒身」

31 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國國務院網站近期更新了「美台關係事實清單」，刪除了不少涉及大陸和台灣關係的重要表述，引起中國的不滿。

過去數十年間，台灣問題一直被中國視為中美關係「最重要、最敏感」的問題。在被稱為「壓艙石」、「穩定器」的中美雙邊經貿關係經歷考驗的同時，台灣問題近期也出現了不少前所未有的新動向。

美國國務院網站對美台關係的更新被視為是美國國會和政府一連串涉及台灣行動中最新的一個。

美國國務院網站上究竟刪除了哪些重要表述？BBC中文梳理以下三個看點

美台關係事實清單

圖像來源，Wayback Machine 圖像加註文字， 互聯網檔案Wayback Machine保存的美國國務院2018年8月31日美台關係網頁截圖，紅框顯示被刪除的部分。

修改之前的美國國務院網頁中對美台關係寫道：「美國和台灣保持良好的非官方關係。1979年《美中聯合公報》在外交上（對中國）的承認從台北轉為北京。在《聯合公報》中，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

「美國不支持台灣獨立。與台灣保持良好的非官方關係是美國的一個主要目標，符合美國促進亞洲和平與穩定的願望。1979年的《台灣關係法》為美國和台灣的非官方關係提供了法律基礎，並奉行美國協助台灣維護防禦能力的承諾。美國堅持和平解決兩岸分歧，反對任何一方單方面改變現狀，並鼓勵雙方在尊嚴和尊重的基礎上繼續進行建設性的對話。」

在2022年5月5日更新的網頁中，美國國務院對美台關係如此描述：台灣民主領先技術先進，是美國在印度-太平洋地區的一個重要伙伴。 美國和台灣有著相似的價值觀、深厚的商業和經濟聯繫以及牢固的人民關係，這些構成了我們友誼的基石，並成為美國擴大與台灣交往的推動力。 通過美國在台協會（AIT），一個由《台灣關係法》授權執行美國與台灣非官方關係的非政府組織，我們與台灣的合作繼續擴大。台灣已經成為美國在貿易和投資、衛生、半導體和其他關鍵供應鏈、投資篩選、科學和技術、教育以及推進民主價值方面的一個重要伙伴。

「美國長期以來有一個中國的政策，該政策以《台灣關係法》、三個美中聯合公報和六項保證為指導。 儘管美國與台灣沒有外交關係，但我們良好的非官方關係，以及對維護台灣海峽的和平與穩定的持久興趣。 根據《台灣關係法》，美國提供必要的國防物品和服務，使台灣能夠保持足夠的自衛能力。美國繼續鼓勵按照台灣人民的願望和最符合台灣人民利益的方式和平解決兩岸分歧。」

中、美互嗆

修改後的事實清單中沒有了「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」的表述。

對美國國務院此番修改網頁內容，中國外交部發言人趙立堅5月10日表示：美方修改「美台關係事實清單」，「這是虛化、掏空一中原則的小動作。這種在台灣問題上搞政治操弄、試圖改變台海現狀的做法必將引火燒身。」

他還要求：「美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，把拜登總統有關美不支持『台獨』表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，停止搞『以台制華』」。

而美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）同一天則強調，美國政策並未改變，堅稱「我們在支持一個中國政策下運作」，僅更新了一份事實清單（Fact Sheet），而且美國國務院定期會更新與世界各地對外關係的現況；美國對台政策仍是以台灣關係法、美中三個聯合公報與六項保證為指引。

圖像來源，US State Department 圖像加註文字， 美國國務院有關與台灣雙邊關係的網頁在5月5日更新，與之前的表述有很大不同。

普萊斯表示，美國國務院對台事實清單反映美台非官方關係堅若磐石。他說：「我們呼籲中國做事負責，不要製造借口加大對台灣施加壓力。」

當被問及美國對台灣政策特別敏感為何此時更改網頁時，他說美台關係現況多年未更新，「我們更關心的是事實清單是否如實反映了對外關係，而不那麼在意其他國家是否會緊咬不放，借題發揮。」

美、台關係

1978年12月16日，中美兩國發表了《中華人民共和國和美利堅合眾國關於建立外交關係的聯合公報》。 1979年1月1日，中美兩國正式建立大使級外交關係。

美國「承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，並與台灣斷交。美國撤走在台灣的外交人員，但隨後成立「美國在台協會」。該協會隸屬美國國務院，是美國在台最高代表機構。

在過去多年的中美關係中，美國對台軍售問題一直是美國、中國之間最大的矛盾。但最近幾年，隨著中美之間在經濟、貿易、科技等多方面競爭加大，在對台軍售之外，美國與台灣之間的互動日益明顯。

普遍認為，從美國上一屆總統特朗普任期開始，美台關係迅速改善，美中關係急劇惡化。本屆總統拜登任期內，雖然美中對抗表面有所緩和，但大的趨勢並沒有改變。

這段時期內美、台之間的重大事件包括：

2016年12月：美國總統當選人特朗普和台灣總統蔡英文通電話，被認為是美國與台灣首次的「元首級」電話通話，打破了美國幾十年來的外交慣例。

2018年3月：特朗普簽署旨在促進美國與台灣之間高層級交流的《台灣旅行法》，這被台灣方面認為是自1979年的《台灣關係法》以來，台美雙方在外交上的實質突破。

2020年2月：台灣候任副總統賴清德訪問美國首都華盛頓，這是首次台灣副總統級別政治人物進入華府，也是台美斷交40年後層級最高的台灣官員訪問華府，被認為是台美關係的「重大突破」。

2020年3月：特朗普簽署《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案》，要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強美台雙邊經貿關係。

2020年8月：美國衛生部長阿扎爾訪問台灣，是1979年斷交以來訪問台灣最高級別的美國政府官員，也是美國通過《台灣旅行法》之後，第一位訪問台灣的美國部長級官員。

2021年11月，美國國會參、眾議員乘搭軍機訪問台灣。

2022年4月，美國再有參、眾議員訪問台灣。

2022年4月，美國眾議院議長佩洛西原定訪問台灣，因感染新冠病毒推遲了行程。

另外，美國國務卿布林肯原定上周演講闡述對華政策也因感染新冠病毒而推遲。外界預計，他將在演講中繼續強調美國與中國的競爭。