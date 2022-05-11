俄羅斯入侵烏克蘭：戰爭如何衝擊歐洲勢力格局的平衡

阿德勒（Katya Adler）

BBC歐洲事務主編

3 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 剛剛連任的法國總統馬克龍的首訪國家是德國是傳統做法。

剛剛獲得連任的法國總統馬克龍選擇在歐盟的「吉日」5月9日前往柏林參加晚宴。

這一天被稱為是「歐洲日」，是為了紀念二戰後簽署《舒曼宣言》，該宣言旨在促進歐洲國家之間的和平。

馬克龍指出，歐洲的願景與俄羅斯總統普京的看法非常不同。

他說，法國和德國共同懷有雄心壯志，建立一個更強大、更主權、更民主、更團結的歐盟，能夠應對歐洲大陸目前面臨的挑戰。

法國和德國領導人在當選後會選擇對方國家作為首訪國是傳統做法， 象徵性顯示法德兩國的關係平穩向前甚至蒸蒸日上。

至少，他們希望這是向外界傳遞的信息。

然而在如今的歐盟中，法國和德國的團結程度和影響力又如何呢?

肖爾茨受質疑

我認為，俄羅斯-烏克蘭危機不僅從根本上改變了歐盟的安全動態，也改變了歐盟國家的勢力平衡，這不再只關乎法國和德國。

2017年馬克龍第一次來到柏林的時候，比起當時的德國總理默克爾，他還是個新手。

但是現任德國總理肖爾茨在目前的危機中對俄羅斯制裁以及向烏克蘭提供武器援助表現得緩慢而且有些笨拙，這讓其國內選民以及國外盟友感到失望。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國總理肖爾茨在對俄羅斯制裁以及向烏克蘭提供武器援助表現讓其國內選民以及國外的盟友感到失望。

在肖爾茨與馬克龍舉行的新聞發佈會上，我問這位德國總理，他是否擔心該國在歐洲的聲譽和領導作用因此而受到影響。

肖爾茨堅定捍衛德國的紀錄。在對俄羅斯能源的依賴方面，德國最終做出了很大地改變。幾周之內，對俄羅斯石油的依賴度從35%降到12%。

德國把對歷史的焦慮和根深蒂固的風險規避做法拋在一邊，（有些遲緩地）開始向烏克蘭運送重型武器。肖爾茨在危機初期就改變了德國的國防重點，為軍隊現代化承諾投資1000億歐元(合1000億美元；850億英鎊)，並將國防開支增加到北約要求的國民生產總值的2%。

但德國在採取行動前表現得猶豫、拖拉，在對抗克里姆林宮方面，德國給人的印象是西方聯盟中不太情願採取措施，或者是相對次要的成員。

基督教民主聯盟議員、德國議會國防委員會成員之一拜爾指出，「我們向克里姆林宮發出的信號應該是強大而不是軟弱。不然只會鼓勵俄羅斯總統繼續做他正在做的事情。」。

他說，「我不想僅僅因為我的政黨現在是反對黨，就提出批評，但肖爾茨似乎總是在其他人、公眾輿論或歐洲伙伴批評的促動下不得已而採取行動。」

拜爾還說，「這是為什麼呢？我們是德國。我們不僅應該在經濟上，而且應該在政治上發揮領導作用，但肖爾茨並不是起到這個作用的驅動者。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 歐盟委員會主席馮德萊恩表示要達成對俄國的石油制裁不容易。

的確如此，但是在歐洲目前所處的外交、國防、經濟和能源危機中，歐盟領導人一個接一個地指出，俄羅斯把戰爭和核攻擊的威脅帶回了歐洲大陸。但是一直以來的強國德國在此方面明顯未能發揮帶頭作用。

馬克龍望出頭

因此，馬克龍認為這是屬於他的時刻。他認為，在他推動歐盟倡議的同時，也是時候讓德國扮演副職的角色了。

前任德國總理默克爾曾經壓制了馬克龍的改革熱情，但如今，由於俄羅斯在烏克蘭的挑釁以及新冠肺炎疫情對全球供應鏈造成的壓力，馬克龍關於在新技術、國防、能源和食品生產方面促進歐盟主權的想法現在獲得了支持。

這其中包括建立一個由志同道合的國家組成的歐盟外圍圈子，包括「已經離開歐盟的國家」(對英國的明顯認可)和其他等待加入歐盟的國家，比如烏克蘭和西巴爾幹國家。法國目前是歐盟輪值主席國。在5月9日抵達柏林之前，馬克龍在歐洲議會上就他對歐盟未來的願景發表了演講。

儘管德國對莫斯科在太長時間中顯得過於軟弱而引起了不滿（據信因為是經濟利益的驅使），但同樣，批評者也對馬克龍一再尋求與普京建立外交關係感到不耐煩。

波蘭和波羅的海國家以及捷克等其他鷹派前共產主義國家，都試圖在烏克蘭危機期間推動自己在北約和歐盟的防務決策中的主導作用。

圖像來源，Mateusz Morawiecki/Twitter 圖像加註文字， 波蘭和波羅的海國家以及捷克共和國等其他鷹派前共產主義國家，都試圖在烏克蘭危機期間推動自己在北約和歐盟的防務決策中發揮主導作用。

歐盟制裁面臨挑戰

匈牙利也開始嶄露頭角，成為歐盟制裁工作中的攪局者，但是這也不完全在意料之外。

與普京關係良好的匈牙利總理歐爾班，在歐盟石油制裁計劃上做出要挾。因為匈牙利更加依賴俄羅斯能源，所以歐爾班表示在達成對該國有利的協議之前拒絶在制裁計劃上簽字。

現在，對歐盟和北約來說，建立一個統一而堅定的西方戰線來對抗普京是至關重要的。但無論是法國還是德國，都無法控制住歐爾班。歐盟委員會主席周一晚上飛往布達佩斯試圖嘗試說服，但沒有成功。

當然，在制裁問題讓27個國家完全上保持一致是一個巨大的挑戰，因為每個國家受到的影響各不相同，而這被普京解讀為一種弱點。

回想一下歐元區，特別是在希臘債務危機期間，前任德國總理默克爾會把歐盟首腦們湊在一起，或者至少讓他們呆在同一個房間裏，直到找到解決方案為止。

她沒有因此受愛戴，但是她卻很受尊敬。