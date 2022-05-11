印度煤炭短缺、熱浪灼人、供電不足和畸形的市場

蘇蒂克•比斯瓦斯（Soutik Biswas）

BBC駐印度記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度四分之三的發電使用煤炭

在烏克蘭戰爭全球能源價格飛漲之際，印度遭遇煤炭短缺、熱浪和電力供應不足。然而印度國內畸形的煤炭及運輸市場和定價機制使得重重矛盾疊加，影響經濟發展和民生。

一個多月來，桑迪普·馬爾先生位於印度首都德里附近的的工程用品工廠一直面臨嚴重的停電，有時每天長達14小時。

工廠的50多台機器位於法裏達巴德的一個主要製造中心，為航空，汽車，採礦和建築行業生產產品。

馬爾先生說，每次停電，機器就會停下一來。半成品半途而廢，必須重新開始再做。

每當發生這種情況時，他就啟動柴油發電機以保持工廠運轉。他說，使用柴油工作生產的成本是他向當地輸電部門支付的費用的3倍。

馬爾先生說：「這侵蝕了我的競爭力，削減了我的利潤。這完全是一團糟，非常令人沮喪。」

他說，這是他十多年來面臨的最嚴重的停電。

從4月份開始，計劃中的停電和突然停電問題已經波及整個印度，減緩了工廠生產的速度，關閉了學校，並引發了示威活動。

根據印度當地民意調查機構對322個地區超過2.1萬人調查，2/3的家庭表示他們遭遇了突然停電。而1/3的家庭報告遭遇停電每天約兩小時或更長時間。

圖像加註文字， 馬爾先生在德里附近的工廠每天面臨長達14小時的停電

在至少有9個邦，包括馬爾先生工廠所在的哈里亞納邦，正在遭受長時間的停電。

電力供應如此短缺的主要原因是煤炭短缺。

印度是世界第2大煤炭生產國和消費國。化石燃料使印度燈火通明：生產的電力中有3/4使用煤炭。印度有世界第3大煤炭儲量，擁有世界上最大的煤炭開採公司，但人均消費量仍然不高。

印度的進口量略低於其消費量的1/4：進口的大部分是煉焦煤，用於高爐煉鋼，印度國內沒有這種煤。然而，煤炭短缺是永恆性的問題。

2021年10月，印度在電力危機的邊緣徘徊，當時該國135家燃煤電廠中有一半以上的庫存處於極低水平，或低於正常水平的25%。現在，據說其173家發電廠中有108座的煤炭庫存處於極低水平。烏克蘭戰爭意味著全球煤炭和天然氣價格飆升，使進口難以承受。

德里智庫社會經濟進步中心的高級研究員拉胡爾·通吉亞說：「這場危機比去年更糟，因為需求實際上很高。一場完美的風暴現在已經形成，導致這種情況可以有很多理由。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2022年五月初，印度北部和中部的平均氣溫是120多年來最高的

2022年印度灼人的熱浪比預期來得更早。印度北部和中部4月份的平均氣溫是120多年來最高的。這已將電力需求推向創紀錄的水平。這也是在兩年的新冠疫情封鎖後經濟重新開放後需求上升的基礎上出現的。

此外，印度的鐵路再次在與貨車共享的軌道上承載了更多的客運量，導致在全國範圍內運輸煤炭的貨車減少。

通吉亞說，這並不是說在絶對意義上印度已經用盡了煤炭。印度基本上正面臨一個儲存問題，而且這個問題並不新鮮。我們的系統是圍繞管理稀缺和聯繫而設計的，不是為了提高效率而設計的，也不是為了適當的風險分配而設計的。

專家們說，電力需求是季節性的，建立庫存需要更多的錢，而且很耗時。印度傳統上通過進口煤炭來加強供應。但是，僅通過加強供應也無法輕易解決持續幾個月的庫存不足問題。

印度政府表示，它正在盡其所能確保供應。據印度聯邦煤炭部稱，全球最大的煤礦商印度煤炭公司已將產量增加了12%，加強了印度的能源安全。它還在4月份向發電公司運送了4970萬噸煤炭，比去年同期增長了15%。印度鐵路已經取消了一千多列客運列車，以將更多的煤炭運輸到燃料匱乏的工廠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度是世界第三大煤炭儲量國

煤炭為聯邦和邦政府創造了充足的收入。但能源專家達爾吉特·辛格表示，印度煤炭和電力之間的「功能失調的」關係於事無補。他說，印度的發電廠通過多種渠道採購煤炭，定價制度令人眼花繚亂。

一家電廠在同一地點為同一煤炭支付的價格可能會有所不同，這取決於該電廠是私人擁有的還是由政府擁有的，它的訂購日期以及與大量配電公司是否存在電力購買協議，其中許多公司因債務而感到壓力沉重。

辛格表示，這使得政府更傾向於擁有自己的發電廠。

作為印度最大的僱主，鐵路公司對運輸煤炭（其運輸的最大商品）收取過高的費用，以降低客運的乘客票價。

通吉亞先生說，這只是一個例子。他表示，無數的人為價格扭曲在煤炭生態系統中創造了各種贏家和輸家，使要對這個市場進行變革比僅僅從表面上進行變革要困難得多。

印度承諾到2030年將可再生能源發電量增加到450千兆瓦，以幫助擺脫對煤炭的依賴。但可再生能源的興起還不足以結束煤炭使用量的增長。

通吉亞說，印度的首要任務應該是推行煤炭清潔化，而不是希望它從能源結構中消失。然而，印度的煤炭灰分很高，高達大約35%或更多，這使得它造成嚴重的污染。根據綠色和平組織的數據，印度的煤炭排放每年導致超過10萬人死亡。

回到法裏達巴德，馬爾先生說，自從他的小工廠27年前開始運營以來，他從未見過能有哪一天有過不間斷的電力供應。但現在嚴重的持續停電讓他已經完全筋疲力盡了。