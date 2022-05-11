烏克蘭戰爭：美情報部門指普京正在為長期戰爭做凖備

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國情報部門警告說，普京正在為烏克蘭的長期戰爭做凖備

美國情報部門警告說，普京正在為一場長期的烏克蘭戰爭做凖備，即使俄軍在烏克蘭東部取得勝利也可能不會結束這場衝突。

這一警告是在烏東持續的激烈戰鬥展開之際發出的。在烏軍挫敗了俄軍奪取其首都基輔的企圖後，莫斯科現在重新集中目標，旨在奪取頓巴斯地區。

儘管如此，美國情報部門說，俄烏軍隊仍然處於僵持狀態。

美國情報總監艾薇兒·海恩斯（Avril Haines）周二（5月10日）在美國參議院的聽證會上表示，普京仍然打算 「實現頓巴斯以外的目標」，但他「面臨個人野心和俄羅斯目前的常規軍事能力不匹配的矛盾」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國家情報總監海恩斯在美國參議院委員會的聽證會上表示，普京仍然打算「實現頓巴斯以外的目標」。

海恩斯補充說，隨著通貨膨脹、食品短缺和能源價格的惡化，普京「可能」預期美國和歐盟對烏克蘭的支持會減弱。

然而，隨著戰爭的繼續，俄羅斯可能會轉向「更激烈的手段」，儘管莫斯科只有在普京認為對俄羅斯有「生存威脅」的情況時才會使用核武。

美國國防情報局（DIA）局長柏瑞爾（Scott Berrier）在同一場聽證會上說，俄羅斯人和烏克蘭人「陷入了某種程度的僵局」。

事實上，在最近的幾次戰役中，烏克蘭聲稱已經奪回了哈爾科夫地區東北部的4個據點。

基輔軍方稱，切爾卡西-提斯基（Cherkasy Tyshky）、魯斯基-提斯基（Ruski Tyshky）、魯比茲內（Rubizhne）和巴伊拉克（Bayrak）均已從俄軍手中奪回。

烏克蘭總統澤連斯基說，烏克蘭正成功地逐步將俄羅斯軍隊趕出哈爾科夫（Kharkiv）。該地區自戰爭開始以來一直受到俄軍轟炸。但他說，烏克蘭人 「不應該創造一種過度的道德壓力氛圍，每周甚至每天都期待勝利的到來」。

烏克蘭東部的戰況

在伊久姆（Izyum）市，對該地區控制權的爭奪戰正在進行，在一棟倒塌的大樓的廢墟中發現了44具平民的屍體。這座五層樓的建築於3月倒塌，當時居民躲在地下室裏躲避俄羅斯的炮擊，但救援人員剛剛到達該建築。

伊久姆位於哈爾科夫東南部，被稱為通往頓巴斯的門戶。它被森林和河流所包圍，成為一個天然的堡壘。

此外爭奪馬里烏波爾（​​Mariupol）的最後戰役落在亞速鋼鐵廠。數百名烏克蘭戰士躲在工廠的地下通道和掩體中，被俄羅斯軍隊團團包圍。

奪取馬里烏波爾是莫斯科的一個關鍵戰鬥目標，因為這樣做將使其控制烏克蘭最大的港口之一，並更容易進入更廣泛的地區。