北約北擴：芬蘭和瑞典若加入北約 歐洲將更安全還是更危險？

賈德納（Frank Gardner）

BBC 安全事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖片：瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）和芬蘭總理馬林（Sanna Marin）會晤，討論加入北約問題。

芬蘭和瑞典這兩個中立的北歐國家對俄羅斯入侵烏克蘭感到非常震驚，以至於兩國都在認真考慮最早在今年夏天加入北約。

俄羅斯警告芬蘭和瑞典不要採取這樣的動作。如果兩國堅持這樣做，莫斯科威脅要做出「軍事技術反應」。

那麼，權衡利弊，如果這兩個國家中的一個或雙雙成為北約的一部分，歐洲是會變得更安全還是更危險？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現在北約有30個成員國

北約（北大西洋公約組織）是一個由30個國家組成的國際防禦聯盟，成立於第二次世界大戰結束後不久。 總部設在比利時首都布魯塞爾，但由美國龐大的軍事和核導彈力量主導。

芬蘭和瑞典都是符合北約成員國標凖的現代民主國家。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，他會張開雙臂歡迎這兩個國家入盟，並且在審核兩國的成員資格時會盡量減少延遲。

美國陸軍部隊駐歐洲司令霍奇斯（Ben Hodges）中將認為， 毫無疑問，這一前景將對西方有好處：

「瑞典和芬蘭加入北約意義重大——這是一個非常積極的發展。這是兩個非常強大的民主國家，兩國的軍隊都非常優秀、能力強而且非常現代化，並擁有卓越的動員系統。」

就芬蘭而言，某種形式的軍事一體化已經在進行中。作為北約聯合遠征軍（JEF）的一部分，英國坦克部隊官兵最近與芬蘭一個裝甲旅以及美國、拉脫維亞和愛沙尼亞軍隊一起進行了演習。英國國防部表示，其目的是「阻止俄羅斯對斯堪的納維亞半島和波羅的海國家發動侵略」。

那麼，如果芬蘭和瑞典其中一個或兩個國家都想加入北約，會面臨什麼問題呢？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭後北約加強在東翼的部署

俄羅斯，尤其是總統普京（Vladimir Putin）並不認為北約是一個防禦性聯盟。 恰恰相反，他認為北約對俄羅斯的安全構成威脅。目睹北約在1991年蘇聯解體後穩步向東擴張——距離莫斯科越拉越近，普京感到非常沮喪。

當普京還是在蘇聯國家安全機構克格勃（ KGB）擔任一名年輕情報官時，莫斯科控制著東歐所有國家，其中大部分國家都駐有蘇聯軍隊。今天，幾乎所有這些國家都選擇向西方靠攏並加入北約。甚至連波羅的海國家——愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛——曾經不情願地成為蘇聯一部分，現在也加入北約。

在俄羅斯的漫長邊界中只有6%與北約國家接壤，但克里姆林宮卻感到被圍堵並受到威脅。在普京總統2月24日派兵入侵烏克蘭之前不久，他要求重新繪製歐洲安全地圖。他堅持認為，北約軍隊應從所有這些東歐國家撤出，北約不應允許任何新國家加入。

圖像加註文字， 1997年以來北約的擴展，紫色代表1997年前加入北約，粉色代表1997年後加入北約，

俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭卻導致了相反的結果。

幾十年來，芬蘭和瑞典一直小心翼翼地保持中立地位。在文化上，兩國堅定地站在西方陣營。但直到現在，這兩個國家一直對與擁有核武器的巨大鄰國俄羅斯保持警惕。

烏克蘭遭到入侵引發這兩個北歐國家對形勢進行徹底的重新思考，兩國政府和人民都想知道他們「在帳篷裏」是否會感到更安全，受到北約第5條款（Article 5）的集體保護。

這項條款指的是當北約一成員國受到攻擊，等同所有成員國受到攻擊，需立即啟動聯合自衛機制，包括動用武力。芬蘭最近的一項民意調查顯示，62%的芬蘭人贊成加入北約。

支持加入的理由

從純粹的軍事角度來看，芬蘭和（或）瑞典的大量軍隊加入，將大大增強北約在歐洲北部的防禦力量，在歐洲北部的軍隊數量將遠遠超過俄羅斯的軍隊。

霍奇斯說，芬蘭帶來了F35戰鬥機，瑞典帶來了愛國者導彈系統，並重新加強了俄羅斯最近一直在窺探的波羅的海大島哥特蘭島的安全。芬蘭和瑞典的武裝部隊都擅長極地作戰，為了在斯堪的納維亞半島的冰凍森林中戰鬥和生存而進行了密集訓練。當蘇聯在二次大戰中入侵芬蘭時，芬蘭人與入侵者進行了激烈的戰鬥，蘇軍損失慘重。

從地理上看，芬蘭若加入北約，將填補了北約防禦的巨大缺口，使其與俄羅斯的邊界面積增加了一倍。霍奇斯說，波羅的海的安全和穩定現在得到了很大的改善。

在政治上，這將增加西方共同防禦的凝聚力，向普京發出一個信號，即幾乎整個歐洲都團結起來反對他入侵主權國家烏克蘭。

反對加入的理由

簡而言之，這裏的風險在於北約在俄羅斯的家門口如此大規模的擴張，讓克里姆林宮感到震驚和憤怒，以至於會以某種形式的猛烈攻擊作為回應。

當普京威脅要採取「軍事技術措施」來回應這一問題時，人們普遍認為會有兩種可能性——其一是俄軍部隊和導彈將靠近西方部署來鞏固自己的邊界，其二是有可能加強對斯堪的納維亞半島的網絡攻擊。

多年來，保持中立對瑞典很有幫助。要放棄這種中立性，必須謹慎從事。 如果瑞典不得不購買北約武器而不是自己的武器，那麼瑞典的軍火工業也將付出經濟代價。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov ）發出警告時強調，芬蘭和瑞典加入北約「不會為歐洲帶來更大的安全」。

普京喜歡提醒人們，他年輕的時候，有一次曾把老鼠逼到牆角，老鼠開始攻擊他。普京和他的顧問們已經找到一些理由指責北約阻撓俄羅斯奪取烏克蘭的計劃。如果他們毫無根據地認為，北約北翼突然擴張對俄羅斯的安全構成了生存威脅，誰也不知道莫斯科會做出什麼樣的反應。