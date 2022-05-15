圖坦卡蒙墓發現百年：少年法老的墳墓如何掀起埃及熱

45 分钟前

圖像來源，BBC / Griffith Institue 圖像加註文字， 發現陵墓的英國考古學家霍華德·卡特（Howard Carter）和助手在清理圖坦卡蒙的棺木

位於盧克索（Luxor）的古埃及少年法老圖坦卡蒙（Tutankhamun）陵墓是現代考古歷史上最有名的發現之一。

今年是英國考古學家霍華德·卡特（Howard Carter）及其團隊發現圖坦卡蒙墓100週年，牛津大學博德利圖書館（Bodleian Libraries）推出新展覽——「圖坦卡蒙：挖掘檔案」（Tutankhamun: Excavating the Archives）。

當年跟隨考古隊伍拍攝挖掘全過程的攝影師哈里·伯頓（Harry Burton），留下許多珍貴相片都在這次展覽中展出，其他的還有卡特和考古團隊留下來的信件、規劃、繪圖和檔案日記，通過展品可以了解為時10年的挖掘工作。

這次展覽也突出體現出了卡特之外的其他團隊成員的貢獻，特別是那些經常被忽略掉的擁有純熟技巧的埃及工人。

英國歷史學者帕特里夏·克拉文（Patricia Clavin）曾撰文說，百年前圖坦卡蒙墓的發現掀起了全世界的埃及熱，超越了考古領域，對現代社會的藝術、文化、音樂、戲劇也有深入的影響。

以下是克拉文的《一座少年法老的墳墓如何掀起了埃及熱》譯本：

當古埃及法老圖坦卡蒙的陵墓於1922年11月被發現時，整個世界都被它迷住了。考古學家之所以這麼崇拜圖坦卡蒙，原因之一可能這個陵墓中的發現異常豐富，尤其是在很多墓葬的遺物都已經被盜的情況之下。

英年早逝的圖坦卡蒙，以及資助考古發掘隊的卡納馮勳爵（Lord Carnarvon）在圖坦卡蒙陵墓被發掘後幾個月就去世，更為這座陵墓蒙上了濃厚的神秘感。圖坦卡蒙陵墓中的文物2019年在倫敦薩奇畫廊（Saatchi Gallery）展出，是埃及以外最大的圖坦卡蒙墓文物展，在那之前在美國洛杉磯和法國巴黎展出時，參觀人數突破記錄，這足以顯示古老的文物在21世紀的現在仍然持續煥發魅力。

但是，當我在BBC第四台（Radio 4）的一個新節目中探討對圖坦卡蒙的崇拜時，我發現圖坦卡蒙的權力既存在於陵墓之中，也存在於20世紀20年代的特殊背景中。1922年，發現陵墓的英國考古學家霍華德·卡特陷入了一場政治風暴之中。埃及最近經歷了一場政治變革，新政府對文物進行了嚴格管控。

圖像來源，BBC / Griffith Institue 圖像加註文字， 圖坦卡蒙第二層木棺上面鑲嵌著彩色玻璃片

為了籌集資金來支付複雜的挖掘、保存和編目墓室文物，卡納馮勳爵與《泰晤士報》簽署了一項獨家協議，獨家授權該報向全球媒體提供新聞和照片的權利。在當時，這種安排是極不尋常的，牛津大學（University of Oxford）格里菲斯研究所（Griffith Institute）的助理檔案保管員凱特·沃西（Cat Warsi）說，財政支持和媒體的持續關注是至關重要的，「因為這是一次耗資巨大的挖掘，最終花費了近10年時間」。

燈光，攝像機，開拍

紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）的英裔攝影師哈里·伯頓（Harry Burton）被請來拍攝挖掘的全過程。他的拍攝方法一絲不苟且富有戲劇化，他用專業的燈光和腳架從多個角度拍攝對象，當時這種技術才剛剛在好萊塢興起。

全世界都被這次挖掘出的稀世珍寶迷住了。牛津大學阿什莫林博物館（Ashmolean Museum）的古代近東館負責人保羅·柯林斯（Paul Collins）說，「埃及熱」是被「一場技術的完美風暴」滋養的。廣播、電報、發行量巨大的報紙和電影匯聚在一起，讓每個人都能感受到一點圖坦卡蒙的氣息。

圖像來源，BBC / Griffith Institue 圖像加註文字， 圖坦卡蒙墓是20世紀最重要的考古發現之一，當中發掘的許多文物到現在還有待研究

伯頓的照片顯示，這座小間墓室裏塞滿了5000多件物品。除了工藝精湛的黃金雕像和珠寶、精雕細琢的寶盒、船隻和戰車部件外，也有許多日常生活的痕跡：麵包、肉、一籃子鷹嘴豆、扁豆和棗子，甚至還有花環。

這些發現也啟發了20世紀20年代的時裝設計，蛇、鳥和蓮花這些典型的埃及圖案常常出現在獨特的時裝設計中，也出現在消費類服飾中。伯頓拍攝的奢侈品相片反映了20世紀20年代的新消費主義。美國經濟學家托爾斯坦·維布倫（Thorstein Veblen ）最近創造了「炫耀性消費」一詞，用來概括「咆哮的二十年代」（Roaring Twenties）的消費經濟。炫耀性消費是在向世界表明，你能買得起比生活必需品更多的東西。

圖像來源，BBC / Griffith Institue 圖像加註文字， 哈里·伯頓記錄了圖坦卡蒙墓中的物品——包括這個白色箱子，裏面有亞麻布襯衫、披肩和腰布、18根棍子、69支箭和一支小號

圖坦卡蒙滿足了人們的幻想，也滿足了人們對於他那個世界中物品的渴求。與其他古代帝王相比，圖坦卡蒙更容易讓人與之產生關聯，因為他的父親阿赫那吞（Akhenaten）開創了一種新的藝術風格——阿馬納風格（Amarna）。這種藝術風格用更柔和和自然的方法表現王室生活，女性在這種風格中也更為突出。

圖坦卡蒙神殿的四個角落各有一尊守護神，其中包括生命女神伊希斯（Isis），這對一戰後的新女性來說是鼓舞人心的。

「摩登女郎」是一種全球性現象——無論是德語中的Neue Frauen，日語中的 modan gāru 或 moga，或者漢語中的「摩登小姐」，又或是法語中的 Garçonnes，她們都有一種象徵解放的共同風格。摩登女郎留著埃及艷后克利奧帕特拉（Cleopatra）式的短髮，穿著連衣裙，喝著雞尾酒，伴著爵士跳舞，這象徵著一種反抗——她可以吸引男人，也可以不吸引男人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女神伊希斯的形象與1920年代的摩登女郎相稱（Credit: Getty Images）

她也是一個商標——賣口紅、粉餅、香水和面霜。其中許多產品，比如芝加哥克什米爾化學公司（Kashmir Chemical Company）生產的尼羅河皇后（Nile Queen）系列產品，都是以埃及為主題的。

爵士風格的克利奧帕特拉

這類摩登女郎的代表人物是非裔美國舞蹈家約瑟芬·貝克（Josephine Baker），她把自己打扮成「爵士風格的克利奧帕特拉」。知名的沃剋夫人（Madam CJ Walker）一直為黑人女性生產美容產品，而貝克則是她們產品的忠實用戶。她用這種新的美容文化來增強自己的能力，並以時尚摩登的形象挑戰種族主義。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約瑟芬·貝克被稱為「爵士風格的克利奧帕特拉」（Credit: Getty Images）

貝克以在巴黎女神遊樂廳（Folies Bergère）的爵士舞而聞名，並在美國掀起了一陣查爾斯頓舞的熱潮。由於舞者不再一定要成雙成對（在男人的懷抱中跳舞），這看起來很有革命性。據巴黎的音樂學家馬丁·顧爾品（Martin Guerpin）說：「一旦你獨自跳舞，就可以做任何你想做的事。」

圖坦卡蒙也是爵士樂的靈感來源，其中包括1923年的名曲《老圖坦卡蒙》（Old King Tut），這首曲子宣稱圖坦卡蒙是一個「聰明的老瘋子」。人們是在墳墓被發掘幾年後才知道圖坦卡蒙是一位「少年法老」：1925年，當卡特掀開層層棺材後，才看到了圖坦卡蒙的黃金面具，一段時間後，才看到了他的遺體。

圖像來源，BBC / Griffith Institue 圖像加註文字， 1925年10月29日到30日：卡特和一名埃及工人在檢查第三層（最裏面的）純金棺材

經過一番艱難的屍體解剖，考古學家發現圖坦卡蒙並不是一位脆弱的老法老，而是一位17歲至19歲的年輕人。這位「小國王」身上多處受傷的發現，引發了新一輪狂熱的猜測和詛咒，這些猜測和詛咒都與卡納馮勳爵的死亡有關，僅僅在墓穴被打開幾周時間後，卡納馮勳爵就去世了。

圖坦卡蒙崇拜也有陰暗面，它表達了人們內心的恐懼和隱藏的痛苦。他的遺體被挖掘出來的時候，整個社會還未完全從一戰中恢復過來。戰爭中的大多數傷亡者被埋葬在離家很遠的地方，他們的屍體再也沒有回來。1925年，圖坦卡蒙的木乃伊被打開後，人們發現他是一位少年法老，他身上的多處傷痕，激發了人們悼念戰爭死難者或照顧受傷親人的同理心。

圖像來源，BBC / Griffith Institue 圖像加註文字， 伯頓將他的照片盡可能的戲劇化。這張照片拍攝於1923年2月，是僅有的兩張展示卡特（左）和卡納馮勳爵（右）在墓中的照片之一

那些戰場上的年輕人扎著繃帶、帶著有史以來最嚴重的傷勢從前線回來了，但他們也同時從我們視野中消失了——因為虛弱的男性身體代表著虛弱的帝國。但電影工業讓木乃伊「起死回生」，據伯克貝克學院（Birkbeck College）的羅傑·盧克赫斯特（Roger Luckhurst）說：「第一個看到圖坦卡蒙法老面孔的記者是約翰·鮑爾德斯頓（John Balderston），他後來為1932年上映的恐怖電影《木乃伊》撰寫了劇本。」