朝鮮和韓國：從握手到敵意 半島局勢到底有多危險？

吉恩·麥肯錫（Jean Mackenzie）

BBC駐首爾記者

40 分钟前

圖像加註文字， 金正恩（左）和尹錫悅（右）

朝鮮領導人金正恩（Kim Jong-un）正在加緊試驗核武器，與此同時，韓國強硬派新總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）正式宣誓就職。

經過多年僵局以及核談判失敗後，朝鮮半島緊張局勢正在升級。

「我想買一把斧頭，但我決定斧頭太難攜帶了，因此買了一把刀」，詹（音譯，Jenn）說。

一天深夜，詹坐在燈光昏暗的雞尾酒吧中，娓娓道來她詳細的逃生計劃。作為一個生活在首爾的韓國人，她很清楚如果朝鮮襲擊韓國她該怎麼做。

先是武器，然後是兩輛摩托車：一輛給自己，另外一輛給她兄弟。他們父母將坐在後面。這樣，他們可以在朝鮮人轟炸大橋之前迅速穿過漢江，並希望在港口被摧毀前能抵達海岸。

一天晚上，詹和兄弟坐下來計劃逃生路線圖，他們還同意一旦被迫分開，會在樹上繋上絲帶。

這是5年前的事了。當時，朝鮮瘋狂地測試理論上可以打到美國去的核導彈，而時任美國總統的特朗普則威脅要以「炮火與怒火」回應朝鮮。

詹承認，她比大多數人更擔心。但儘管如此，那是自近70年前朝鮮戰爭結束以來許多韓國人感覺距離戰爭最近的一次了。

之後發生了一件了不起的大事。韓國當時新當選的總統文在寅（Moon Jae-in）說服美國總統特朗普與（朝鮮領導人）金正恩會晤。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國前總統特朗普與金正恩歷史性握手。

這是美國在任總統首次會見朝鮮領導人。隨後舉行了一系列歷史性峰會，點燃了朝鮮可能會同意放棄核武器、朝鮮半島將會實現和平的希望。

當朝鮮難民之子文在寅抵達平壤，步入人頭攢動的體育場，並與對手（金正恩）握手時，全場興奮不已。

據文在寅總統當時的顧問文忠仁教授（ Prof Moon Chung-in）回憶說，觀眾一時不知作何反應。他們過去被告知這是他們的敵人，但現在他來到他們家門前，提議和平。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 文在寅訪問朝鮮，與金正恩會晤。

突然，15萬朝鮮觀眾爆發出雷鳴般的掌聲。

文忠仁教授說，「見證這一幕非常棒，對我來說是一個非常感人的時刻」。

但隨著文在寅總統卸任，那一年的希望也隨之破滅。當2019年美國與朝鮮之間一項核協議的破裂，韓朝之間的談判也談崩了。那以後則一直處於僵局之中。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行歷史性會晤。

與此同時，朝鮮繼續研製大規模殺傷性武器，並以令人警覺的頻率進行核試驗。只是這一次，鑒於新冠大流行以及烏克蘭戰爭之故，全世界的注意力不在朝鮮身上。

當被問及政府是否失敗時，文忠仁教授為此辯護說，他不這樣認為。

「發生戰爭了嗎？」他反問道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 文在寅和金正恩在2018年會晤過3次。

他的理由是，在朝韓關係中最大危機之一的這段期間，文在寅政府5年來一直保持住了和平。它還顯示了哪些鼓勵措施可以讓朝鮮回到談判桌前。

但他認為，問題是朝鮮核談代表空手而歸，而這對朝鮮當局是極大的尷尬，而且幾乎肯定是可以受到懲罰的罪過。

文在寅竭盡全力試圖讓朝鮮回到談判桌前，但這樣做卻讓別人指責他對世界上最殘忍的獨裁者實行綏靖政策。

「當我看到他們摟著對方大笑的照片時，我的後背不寒而栗」，坐在首爾市中心辦公室的宋漢娜（音譯，Hanna Song）說。

宋漢娜的組織 -- 朝鮮人權數據庫中心 --20多年來一直跟蹤朝鮮侵犯人權行為。

過去這幾年非常不容易。漢娜解釋說，人權問題是金正恩的「致命弱點」。

圖像來源，BBC/HOSU LEE 圖像加註文字， 宋漢娜說，無法採訪脫北者讓他們喪失了重要的侵犯人權證據。

她表示，為了不讓朝鮮領導人感到不自在，文在寅對此「避而不談」。

漢娜所在機構採訪在韓國「統一院」（Hanawon）生活的朝鮮脫北者。脫北者通常來到韓國的頭3個月會住在這裏，它是一個由韓國政府管理的重新安置中心。

他們的證詞對記錄侵犯人權現象至關重要，但2年前，韓國政府切斷了他們組織對該中心脫北者的訪談許可，這意味著他們無法再收集證據。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 韓國當選總統擬遷出青瓦台，引發風水爭論

然後，漢娜開始聽到脫北者說他們迫於壓力，不讓他們公開談論在朝鮮經歷的事。

一些脫北者還接到那些指派幫助他們融入韓國社會當地警察的電話，問他們自己這樣做是否明智？

漢娜試圖就這一丟失的信息挑戰政府：「就因為你們想確保金正恩在國際社會面前不受到羞辱，那在無法獲得證據的情況下你們會怎麼做」？漢娜真想問，但幾乎沒有什麼回應。

漢娜還說，「烏克蘭所發生的事情真可怕」。她說，「但至少我們知道」。

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 金正恩在朝鮮已知最大洲際彈道導彈前

對當前朝鮮的局勢人們知之甚少，令人恐懼。朝鮮因為新冠所實施的邊境關閉，既阻止了人員流動，也阻止了信息外露。

唯一明確的是，儘管面對旨在阻止他這樣做的諸多國際制裁，金正恩繼續研發核武器。他的核武也越來越先進和危險。

3月份，朝鮮政權自2018年峰會開始以來首次試射了第一枚洲際彈道導彈，它比以往試射的任何導彈都飛得更遠、時間更長。

但擁抱與握手已經結束了。韓國選出了一位言辭強硬的新總統。他是一名沒有太多政治經驗的前檢察官。

尹錫悅在最近一次採訪中，把朝鮮稱為韓國的「主要敵人」，並承諾對其軍事升級採取強硬立場。

圖像來源，NEWS1 圖像加註文字， 尹錫悅承諾要對朝鮮採取強硬立場。

尹錫悅表示，只有當朝鮮認真對待去核化問題時，他才將會與其會談。但目前大多數專家們都同意的是，朝鮮放棄核武器的意圖為零。

朝鮮早在烏克蘭戰爭之前就已經得出這一結論，而烏克蘭戰爭更加凸顯了放棄核武是多麼危險，這顯然無濟於事。

根據國際危機組織（該組織旨在阻止戰爭）的顧問格林稱，這就使尹先生戰略「奏效的機率為零」。

在競選期間，尹錫悅甚至表示，如果有跡象表明朝鮮即將發動襲擊，他將對其發動先發制人的打擊，摧毀其核武器。

其實，這長久以來一直是韓國國防戰略的一部分，但卻很少有人大聲說出來，因為此言一出肯定會激怒朝鮮 - 果然不出所料。

上個月，作為顯示其力量的最新舉措，朝鮮在街頭列隊展示其導彈。身穿白色軍裝的金正恩還發出強烈警告：任何威脅朝鮮的敵對勢力將「不復存在」。

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 金正恩在平壤閲兵式上

這至少被部分解釋為是對韓國新總統的一個警告。

朝鮮一直在研製一些列短程導彈，上月，朝鮮還首次暗示它們可以用來攜帶戰術核武器 - 即可以用來在常規戰爭中對抗韓國的導彈。

現在有跡象表明，朝鮮即將測試這樣一枚核彈。

但格林仍然相信，朝鮮的主要目的是為了生存。他解釋說，「如果朝鮮想使用核武，無論在任何情況下都將意味著其政權的完結，朝鮮明白這一點」。

相反，格林預測，朝鮮和韓國之間將會展開軍備競賽。雙方都在建立自己的武器庫，並會進行更頻繁的測試。

格林認為，這些行為不應該導致戰爭，但卻有可能導致任何一方的誤判。他認為這是目前最大危險。

圖像來源，Lee Si-yeol (L) and Lee Geon-il (R) enjoy an eveni 圖像加註文字， 李健日和朋友李時烈馬上就要開始服義務兵役了。

在首爾的一個街頭陋巷，李健日（音譯，Lee Geon-il）坐在煙霧繚繞的燒烤前正在與朋友們乾杯，喝下他們當晚第一杯韓國燒酒。

他與朋友開玩笑說，「味道甜了嗎」？韓國有個說法，在辛苦一天或是艱辛一生之後，烈酒就會變甜。

他的朋友李時烈（音譯，Lee Si-yeol）回答說，他這時候喝的任何東西都是甜的。

一般來說，韓國人並不關注朝鮮的事，他們認為美國才是朝鮮的真正（打擊）目標，並為此而感到欣慰。

但時烈也即將開始服義務兵役，隨著半島緊張局勢逐漸升溫，他很難擺脫自己的恐懼感。

「我知道我可能跟別人不一樣，但當金正恩發射導彈時我確實很擔心」，時烈說，「我確實擔心我們所採取的這一新強硬政策可能會挑起某種衝突」。

李健日也為此感到擔心，他說他以前並不擔心。但烏克蘭戰爭讓他擔心同樣的事情也會發生在這裏。他將成為一名軍官，並承認無法想象自己將必須在真正的戰爭中帶兵打仗。

但他支持新總統，他表示，韓國需要強硬地回應朝鮮，他們揚言將使用核武器，威脅實在太大了。

圖像來源，MOON CHUNG-IN 圖像加註文字， 文忠仁教授和金正恩的妹妹金與正一起喝韓國燒酒。

文忠仁教授站在那裏，俯瞰總統府，並反思失敗的外交。他總結道：「未來很暗淡」。

文忠仁說，「我看不到突破，在我有生之年看不到。我們錯失了良機」。

在首爾，會讓人對未來有一種不安感，因為朝鮮不可避免地要考驗韓國新政府的極限，並再度試圖引起國際社會的關注。

韓國一名前中將私下承認， 「他正在做好心理凖備」。