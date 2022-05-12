朝鮮首次報告新冠病例後全國城市進入封鎖

24 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金正恩批評檢疫部門「鬆懈和不負責任」。

朝中社報道，朝鮮首都平壤首次發現了新冠病毒感染病例，屬於奧密克戎（Omicron）BA.2變種病毒。目前尚不清楚有多少感染者。

報道稱，當局要求全國城市都進入封鎖狀態，以阻止奧密克戎的傳播，並將實行最高級的緊急檢疫制度。

在朝鮮勞動黨中央政治局會議上，金正恩批評了檢疫部門的「鬆懈和不負責任」，未能對新冠病毒的傳播做出「敏感」應對。

金正恩還要求黨政機關採取周全措施，避免造成公眾生活不便，以及其他可能因加強疫情防控措施而爆發的負面情況。

圖像來源，Getty Images

「一心一意的公眾團結是贏得這場抗疫鬥爭的最有力保證，」朝中社引述金正恩的話說。

專門報道朝鮮半島新聞的「NK News」曾在周二（5月10日）報道，平壤居民在周二突然被命令留在家中，有消息人士稱平壤發佈了封鎖令。

過去兩年，朝鮮未報告任何新冠病毒病例。

該國在2020年初中國爆發疫情後，便迅速關閉了與中國東北的邊境，甚至有報道稱，平壤命令邊境守衛向任何越境的侵入者開槍。

由於朝鮮醫療基礎設施不發達，無法收治大量感染者，新冠疫情的爆發可能會給該國帶來嚴重後果。

目前也尚不清楚朝鮮有多少人接種了新冠疫苗。

據聯合國兒童基金會，去年9月，朝鮮拒絶了中國科興生物生產的約300萬劑新冠疫苗，稱這些疫苗應該送往受疫情影響嚴重的國家。

儘管決定提升防病毒措施，但金正恩在政治局會議上命令官員繼續推進農業和工業生產，同時要加強國家防禦水平，以避免出現國家安全真空。

過去兩年，朝鮮幾乎完全切斷了與中國的貿易聯繫，這個受到國際制裁的國家經濟雪上加霜。

去年，金正恩承認朝鮮「幾乎所有部門」都未完成該國經濟發展五年戰略的目標，正在經歷「史無前例」的困難。

今年1月，朝鮮暫時重啟了邊境城鎮新義州和中國丹東之間的鐵路貨運，但在上個月，中國丹東到朝鮮新義州的鐵路再次被緊急切斷。