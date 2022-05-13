烏克蘭戰爭：蛇島——黑海彈丸小島對俄羅斯、烏克蘭以及北約的戰略價值

索菲·威廉姆斯&保羅·科爾比（Sophie Williams in Lviv & Paul Kirby）

BBC 新聞

55 分钟前

圖像來源，PLANET LABS PBC 圖像加註文字， 俄羅斯宣稱烏克蘭重新佔領蛇島的行動以失敗告終，但英國表示戰鬥並未結束。

從俄羅斯入侵烏克蘭戰爭之初開始，蛇島就被賦予了極為重要、幾乎神話般的地位。這個位於黑海中不起眼的岩石小島被俄羅斯佔領，並成為具有戰略價值的戰場。

俄羅斯聲稱，烏克蘭為奪回蛇島發起攻勢，雖然派出了包括特種部隊、戰機、直升機和無人機等重兵，但卻損失慘重，以失敗告終。烏克蘭堅稱，向蛇島發起的攻勢旨在攻擊島上的設施和周邊船隻。

英國國防部的情報說，俄羅斯與烏克蘭在蛇島上的攻防戰還沒有結束，俄羅斯正向受到攻擊的部隊不斷增兵援助。

蛇島，方圓還不到一平方公里，島上並沒有蛇。但這樣一個彈丸小島卻對控制黑海西部有毋庸置疑的重要性。

烏克蘭軍事專家奧勒·日丹諾夫（Oleh Zhdanov）告訴BBC：「如果俄羅斯軍隊成功佔領蛇島並建立起他們的遠程防空系統，他們將控制黑海西北部和烏克蘭南部的海、陸、空。」

這就是俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）在戰爭開始幾個小時後就駛向那裏的原因。「莫斯科號」還曾向島上的烏克蘭士兵喊話要他們投降。俄羅斯一個軍官喊話說：「為了避免流血和不必要的傷亡，我建議你們放下武器投降。否則，你們將被轟炸。」

「俄羅斯軍艦滾蛋吧！」 這是現在傳說中烏克蘭士兵當時所作的回應，不過實際上烏克蘭軍人的用詞要粗俗得多。蛇島後來被俄軍佔領了，但幾周後，「莫斯科號」被擊沉。

英國說，俄羅斯失去「莫斯科號」意味著前往該島的補給船現在只有最低限度的保護，不過，如果俄羅斯能鞏固對蛇島的控制，俄羅斯就對黑海的大部分地區有主宰優勢。

對烏克蘭、周邊國家和北約的威脅

圖像來源，UKRAINIAN GROUND FORCES 圖像加註文字， 在這張照片拍完後不久，照片裏的直升機就被炸了。俄羅斯和烏克蘭都聲稱是他們發動的襲擊。

對烏克蘭而言，無論是戰略上還是經濟上，俄羅斯在此立足並增兵可能有災難性的後果。

烏克蘭已經不得不關閉在敖德薩的港口，暫停重要的糧食出口，但日丹諾夫先生擔心蛇島也可能被用作第二條前線。

「如果俄羅斯人成功地安裝了遠程防空系統，那麼他們將既能防守自己的部隊，又可以抵達烏克蘭的海岸線。」

這也將給俄羅斯軍隊進入德涅斯特里亞的機會。這裏是俄羅斯控制下的摩爾多瓦分離領土，就在烏克蘭旁邊，離敖德薩不遠。

不過，蛇島離羅馬尼亞海岸只有45公里，而羅馬尼亞是西方國家北約聯盟的一部分。

英國海軍分析員喬納森·本瑟姆（Jonathan Bentham）認為，俄羅斯在蛇島的S-400空中導彈系統將可能「發揮巨大的作用改變遊戲規則」。羅馬尼亞歷史學家多林·多布林庫（Dorin Dobrincu）警告說，如果俄羅斯能夠部署導彈系統，不僅敖德薩會受到威脅，北約的南翼也會受到威脅。

「這對羅馬尼亞政府和人民來說非常重要，對整個北約來說也很重要。俄羅斯將有能力摧毀我們領土東部的城市和軍事能力。」

北約從俄烏戰爭一開始就加強了羅馬尼亞的邊界部署，派遣了比利時和法國部隊。

但對羅馬尼亞來說，也存在著重大的經濟風險。蛇島靠近多瑙河口，而多瑙河是羅馬尼亞與烏克蘭的邊界線。羅馬尼亞的黑海港口康斯坦察 （Constanta） 在南邊不遠處，一直在接收無法再開往烏克蘭敖德薩的集裝箱船。

俄羅斯軍事政治分析員亞歷山大·米哈伊洛夫（Alexander Mikhailov）說，蛇島上的部隊可以控制進入黑海西北部和多瑙河三角洲的交通，這是兩大通往東南歐的門戶。他對俄羅斯媒體說：「如果有一個軍事基地或軍事基礎設施，就有可能阻止多瑙河上的船隻進出。」

羅馬尼亞的歐洲-大西洋復原中心（Euro-Atlantic Resilience Centre）認為，俄羅斯可能決定吞併蛇島，並盡可能多地控制通往土耳其博斯普魯斯海峽的黑海航道。

歷史上，蛇島是羅馬尼亞的領土，直到1948年被割讓給蘇聯。蘇聯將其用作雷達基地。由於羅馬尼亞在1989年之前一直受到蘇聯的影響，羅馬尼亞接受了這種安排。

隨著共產主義解體，烏克蘭取得了蛇島的控制權，最終在2009年，國際法院劃定了蛇島的領土界限，將蛇島附近的黑海大陸架的近80%交給了羅馬尼亞，其餘的交給了烏克蘭。

因此，蛇島的重要性還不僅僅局限於戰略意義，因為蛇島所在的黑海地區有豐富的油氣資源，所以海牙的裁決意味著烏克蘭和羅馬尼亞這兩個國家都擁有石油和天然氣儲備。