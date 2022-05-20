美國加州台灣教會槍殺案：「政治動機仇殺」背後的五個問題

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 民眾向槍擊事件中與槍手搏鬥而遇難的台灣裔醫生鄭達志致敬哀悼

美國南加州爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）近日發生的持槍殺人兇案不僅震驚台灣、成為媒體聚焦點，也震動全球華人圈，並被包括中國大陸在內的各地華文媒體聚焦報導。

特別是案發當地警方有關兇案屬於「仇恨事件」說法，讓一件發生在美國的命案與台灣政治甚至台海局勢有了聯繫，受到各方關注。

據負責調查案件的加州橙縣縣警表示，案件嫌犯是一名華裔美國公民，而襲擊是「出於政治動機的仇恨事件」。警方稱，槍手周文偉曾在台灣生活，「對中國和台灣之間的政治緊張局勢感到不滿」，並對台灣有厭惡情緒。加州橘郡（橙縣）已經對周文偉以一項一級謀殺和五項謀殺未遂的罪名起訴，並不排除求處死刑。

美國聯邦調查局也對此展開聯邦層級的仇恨犯罪調查，並在他的車上發現他仇恨厭惡台灣的資料，包括他寫的「台灣不是獨立國家」的字條。

就案件背後很多細節和說法，BBC中文就相關一些關鍵問題特此梳理：

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 發生槍擊命案後，美國警方封鎖現場進行犯罪調查

槍手是「中國人」還是「台灣人」？

美國警方起初表示，68歲的槍手周文偉是「中國出生」的美國公民，但後來台灣駐洛杉磯辦事處調查後表示，周文偉是1953年在台灣出生，後來（1970年代前後）移民美國。媒體披露說，周文偉持有調酒師執照，撰寫過《調酒師的聖經》等書，多年前還曾經在台灣多所學校短暫擔任過教職，但目前在拉斯維加斯擔任保全，因此合法擁有槍支。

台灣駐洛杉磯辦事處解釋，美方誤認為周文偉在中國出生有其歷史淵源，因為大約50年前，台灣人持有護照上的出生地，英文為「Repubilc of China」（中華民國），當時申請到美國的移民在官方文件的出生地多寫「中國」（China），因此而被美方以為他在「中國」出生。

台灣有媒體報導稱，周文偉雖然是出生在台灣，但卻不認同自己的台灣身份，意識形態以「中國人」自居，在美國的鄰居表示他經常抱怨台灣政府，自認為是政治難民。

還有報導說，周文偉數年前曾經回到在台灣台中的老家，處理父母遺物，當時還在門口張貼公開信通知鄉親，並署名自稱「湘軍難民之子」。接受媒體訪問的鄰居也表示他們家是「外省人」，平時沒有什麼互動。

「和統會」或「統促會」是什麼組織？

有一些媒體在報導中稱，周文偉曾經參與被認為是中共外圍組織的「中國和平統一促進會」（簡稱統促會、和統會），並且擔任拉斯維加斯和統會理事。

但是，拉斯維加斯和統會會長顧雅文否認周文偉是和統會成員，並譴責暴力攻擊，與周文偉撇清關係。

香港建制派媒體《中評社》在槍擊案發生後刊出顧雅文的專訪，她表示拉斯維加斯和統會2019年4月成立時周文偉「不請自到」，表示要參與和統會活動。

「我和周文偉談過兩次話，覺得他思想太偏激，就同他保持距離了。在2019年下半年後，周文偉沒有再參加我們任何活動，那時起周文偉就不是我們和統會的成員了。」

社交媒體上流傳周文偉2019年4月拉斯維加斯和統會成立大會上公開支持韓國瑜的照片，照片上他拿著麥克風指著挺韓標語，似乎是在公開演說，標語寫著「順勢速追擊，迅猛滅獨妖」等字眼。

中國和平統一促進會是在北京的中國半官方組織，現任會長是中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋；中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權擔任副會長。

2020年10月，美國國務院宣佈，將「中國和平統一促進會」的美國分支列為「外國使團」，時任國務卿蓬佩奧說，中國和平統一促進會是受中共中央統戰部控制的組織，統戰部負責擴散影響力與海外宣傳。

在發生槍擊殺人案之後，在美國的台灣人公共事務會呼籲美國政府將兇手所屬的任何激進暴力團體標記為美國本土的「恐怖組織」，台灣多個團體也呼籲台灣政府清查與統促會相關的在台人士。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 爾灣台灣基督長老教會是當地台灣社群的代表之一

受攻擊的長老教會是什麼？

台灣基督長老教會19世紀後期由蘇格蘭醫師、長老教會傳教士馬雅各（James Laidlaw Maxwell）和加拿大長老會牧師馬偕（George Leslie Mackay）先後分別在台南和淡水兩地成立。

長老會傳教士學習台語和原住民語言，以羅馬字拼音將《聖經》翻譯為台灣話，並以行醫方式傳教，逐漸獲得當時台灣的漢人和原住民的信任而奠定長老教會根基。除了以台語和原住民語宣講福音之外，台灣基督長老教會在近代台灣的民主運動過程中，也扮演很重要的角色。

1977年，蔣介石過世不久，台灣已退出聯合國多年，台灣基督長老教會發表《人權宣言》，呼籲政府努力「使台灣成為一個新而獨立的國家」，這是當時台灣內部首度以團體形式公開發出台灣獨立的聲音。

美國警方表示，周文偉特地選擇對台灣社群發動攻擊，爾灣台灣基督長老教會正是台灣社群的代表之一，據教會人員透露，每周固定參加禮拜的人數約有50至100人左右，大多數是台灣移民。

據警方表示，周文偉從拉斯維加斯開車到加州台灣人教會，冒充教友攜帶槍彈和燃燒瓶進入教會，後來用鐵鏈和把大門鎖住，還用強力膠封死鎖頭，意圖將受害人關在教堂裏，「造成最大的傷亡」。

中國有什麼說法？

對於這起致命槍擊案件，中國官方與官媒均強調案件本質是「台灣人攻擊台灣人」。

中國外交部發言人汪文斌在回答記者提問時表示，「這名男子是從中國台灣移民到美國的。希望美國政府採取切實有效的措施解決國內日益嚴重的槍支暴力問題。」

中國國台辦發言人朱鳳蓮則說，「涉案槍手和受害者都是從中國台灣地區移民到美國的。台灣個別綠色媒體借機炒作，圖謀利用不幸的槍擊事件造謠，做政治文章，用心險惡，毫無人性。」

《環球時報》還批評境外「反華勢力」、尤其是「台獨勢力」圍繞此案嫌犯的身份背景、作案動機「歪曲造謠」。

台灣反應如何？

台灣總統蔡英文在事件發生後發表聲明，嚴正譴責任何形式的暴力行為，對在槍擊事件中為阻攔槍手而罹難的鄭達志醫師表達誠摯哀悼。

台灣行政院長蘇貞昌也表示，槍擊案令人震驚，任何政治分歧都不應該成為彼此對立仇視、甚至是殺害他人的藉口。

台灣的國民黨也對仇恨和暴力表達嚴正譴責，對挺身對抗槍手不幸犧牲的鄭達志醫師表達致敬。