澳大利亞西海岸發現一艘中國間諜船：解讀背景與時機

34 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞國防部長達頓批評中國派遣情報收集船是「挑釁」，被中國媒體反駁是大選前炒作「中國威脅論」，爭取選民支持。

澳大利亞國防部長達頓（Peter Dutton）周五（5月13日）表示，在西海岸一個秘密海軍基地附近海域發現了一艘中國海軍間諜船。

普遍認為，澳大利亞披露中國海軍間諜船的活動是兩國關係繼續緊張的最新跡象。在此之前，澳大利亞和中國在貿易和外交層面矛盾不斷。

周五，中國官方媒體《環球時報》批評澳大利亞「炒作」，並引述「匿名軍事專家」的話稱，「即便中國海軍情報船的確抵達澳大利亞西海岸，但並沒有進入澳大利亞領海，那就符合國際通行做法。」

有關中國「間諜船遠赴澳大利亞西海岸」，BBC中文梳理以下五個看點：

一、澳大利亞國防部怎麼說？

澳大利亞國防部官網發佈的消息稱，已知有一艘中國海軍的情報搜集船在澳大利亞西北大陸架附近活動。

澳大利亞國防部確認該船是中國海軍東調級情報船，名為「海王星」。

「海王星號沿澳大利亞西海岸行駛至埃克斯茅斯（Exmouth）附近，然後改變航向，沿西北海岸向東行駛。國防部正以空中和海上的綜合能力積極監測中國情報收集船目前在西澳大利亞西北海岸的活動。」

澳大利亞國防部還表示：澳大利亞尊重所有國家在國際水域和空域行使航行和飛越自由的權利，正如我們期望其他國家尊重我們的權利一樣；將繼續監測海王星號在澳大利亞海上的行動。

不過，澳大利亞國防部長達頓在記者會上形容海王星號「貼近」（hugged)西海岸，非常接近一個軍事基地。

他說：我認為這是挑釁行為，特別是因為此艦向南航行如此之遠，是「前所未有」 「不同尋常的」。

二、中國方面如何回應？

中國外交部發言人趙立堅在5月13日的例行記者會上被問及澳大利亞方面公布的消息，他回答說：我不了解你提到的具體情況。我想告訴你的是，中方一貫遵守國際法和國際慣例。澳大利亞有關政客應該客觀冷靜看待有關事態，不要危言聳聽。

此前，中共《環球時報》批評澳大利亞「炒作」，稱」近兩年來，澳大利亞跟隨美國節奏頻頻主動挑釁，尋釁滋事借機生事。「 《環球時報》還表示：這真實反映出西方政客的共同邏輯：我能威脅你的安全，你無權反制。

2018年6月，當澳大利亞媒體披露中國海軍間諜船監視澳大利亞軍艦後，中國國防部發言人吳謙指責澳大利亞媒體」純屬無中生有、異想天開「。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞與中國在經貿、外交關係保持上升勢頭多年後，從2018年開始走下坡路，至今沒有改善。

他當時還表示，澳大利亞高估了自己的實力，」中方既沒有理由、也沒有必要對澳艦進行所謂的監視行動。「

三、澳大利亞軍事基地

本次中國海軍間諜船靠近的澳大利亞海軍基地位於埃克斯茅斯，是秘密的哈羅德·霍爾特海軍通信基地（Naval Communication Station Harold E. Holt），由澳大利亞和美國共同運營。

該基地為在西太平洋和東印度洋廣闊海域下作業的美國和其他盟國的潛艇提供支持。

基地成立於20世紀60年代，以澳大利亞前總理哈羅德·霍爾特的名字命名，提供極低頻（VLF）通信傳輸，服務澳大利亞、美國、英國和盟國的潛艇。

四、 「海王星」電子偵察船

據中國媒體報道，「海王星」船在2015年12月26日正式加入中國海軍南海艦隊，是中國海軍多艘電子偵察船中的一艘。

報道稱，「海王星」電子偵察船由中國自主自行研究設計生產，是中國海軍新建的815G型電子偵察船，舷號852，裝備大量新型電子設備，能夠對一定範圍內各種目標實施全天候、不間斷偵察，掌握其部署動向。

2017年7月，美國和澳大利亞舉行聯合軍事演習期間，海王星船就曾監視演習。澳大利亞國防部當時曾發表聲明，指其出現在澳大利亞的專屬經濟區之內。

五、背景與時機

「海王星」靠近澳大利亞海域的時間，距離澳大利亞大選僅有數天時間。

中共《環球時報》指責澳大利亞的「政客們故弄玄虛」，在大選之前炒作「中國威脅論」，展示出對中國強硬，以此贏得選票。

達頓與現任澳大利亞首相莫里森同屬自由黨，在5月21日的大選中將爭取連任，而振興經濟和國防是該黨的競選主打牌。

但達頓在記者會上否認此時批評中國「挑釁」與選情有任何關係。

澳大利亞國防部表示尊重所有國家在國際水域和空域行使航行和飛越自由的權利，被認為潛台詞是並沒有違法行為。

國際間的法律學者也認為中國間諜船在澳大利亞專屬經濟區的活動符合國際慣例。