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Eurovision 2022： 在戰場拍攝音樂錄像的烏克蘭樂隊
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Eurovision 2022： 在戰場拍攝音樂錄像的烏克蘭樂隊
40 分钟前
俄羅斯入侵烏克蘭之際，烏克蘭樂隊Kalush繼續參加今年的歐洲歌唱大賽，還到了曾經被俄軍佔領的烏克蘭城市拍攝音樂錄像。
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