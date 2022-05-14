Eurovision 2022： 在戰場拍攝音樂錄像的烏克蘭樂隊

Eurovision 2022： 在戰場拍攝音樂錄像的烏克蘭樂隊

俄羅斯入侵烏克蘭之際，烏克蘭樂隊Kalush繼續參加今年的歐洲歌唱大賽，還到了曾經被俄軍佔領的烏克蘭城市拍攝音樂錄像。