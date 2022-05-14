朝鮮新冠疫情：金正恩稱，爆發是一個「巨大災難」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年10月，職員在平壤一家超市消毒。

據朝鮮官方媒體報道，該國領導人金正恩表示，新冠病毒迅速蔓延對該國來說是一場「巨大災難」。

金正恩在周六（5月14）召開的緊急會議上呼籲全面抗擊病毒傳播。

周四，朝鮮官方宣佈確診第一批新冠案例。專家表示，病毒可能已經傳播了一段時間。

人們擔心，大規模疫情爆發可能會在朝鮮釀成可怕後果。

由於缺乏疫苗接種加上糟糕的醫療體系，朝鮮2500萬人口處於非常脆弱的狀況。

朝鮮官方媒體周六報道稱，近幾周有50萬人出現不明原因發燒。由於該國檢測能力有限，大多數新冠病例都沒有得到確診。

與周五和周四公布的確診病例相比，這一數字大幅增加，這多少對了解朝鮮疫情有所啟示。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 5月12日,金正恩主持召開會議，應對新冠肺炎。

官方通訊社朝中社（KCNA）援引金正恩的話稱：「惡性疫情蔓延是我國建國以來經歷的（最大規模的）動蕩。」

他將危機歸咎於官僚主義和醫療無能，並建議從鄰國中國等國的應對措施中吸取經驗教訓。

據朝鮮官方媒體報道，自4月以來，已有27人因發燒死亡。

報道沒有說明他們的新冠病毒檢測是否呈陽性，只有首都平壤的一個死亡病例被確認為感染奧密克戎變體。

這是朝鮮首次承認出現新冠疫情，標誌著朝鮮兩年來一直聲稱的， 該國「沒有新冠肺炎」這一局面的終結。

去年，這個神秘的國家拒絶了國際社會提供的數以百萬計的阿斯利康和中國製造的疫苗。該國聲稱，已經在2020年1月初封鎖了邊境，控制住了新冠病毒。

朝鮮與韓國和中國接壤，這兩個國家都在抗擊疫情。中國目前正在努力遏制奧密克戎蔓延，在上海等地實施了封鎖。

圖像來源，Kyodo via Reuters 圖像加註文字， 平壤火車站

周四，在一次概述新冠規則的會議上，人們在電視上看到金正恩戴著口罩，據信這是他第一次以這樣的裝束出現在公眾視野。

他下令對病毒進行「最大程度的緊急」控制，包括地方封鎖，並在工作場所實施聚集限制。