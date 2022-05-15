烏克蘭戰爭：普京警告芬蘭加入北約將是一個「錯誤」

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 芬蘭近年來增加了軍事預算（圖為芬蘭卡累利阿旅預備役人員在與俄羅斯接壤的邊境附近進行射擊演練）。

俄羅斯總統普京警告芬蘭總統，加入北約並放棄芬蘭的中立地位將是一個「錯誤」。

普京對芬蘭總統紹利·尼尼斯托（Sauli Niinistö）說，芬蘭的安全沒有受到威脅。

芬蘭總統辦公室發佈聲明稱，尼尼斯托於5月14日同普京通了電話，通話是芬蘭方面主動發起的。

雙方就芬蘭申請加入北約的意向交換意見。芬蘭將在未來幾天內宣佈決定申請加入北約。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典也表示有意加入北約這個西方聯盟。

芬蘭與俄羅斯有著長達1300公里（810英里）的邊界。到目前為止，芬蘭一直遠離北約，以避免激怒其東部鄰國。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 芬蘭總理桑娜·馬林（左）和總統紹利·尼尼斯托（右）。

普京沒有具體威脅要對芬蘭的舉動進行報復，但俄羅斯外交部表示會對此進行報復。

俄羅斯電力公司芬蘭分公司宣佈從5月14日其暫停向芬蘭供電，原因是公司沒有收到向芬蘭供電的應付款。

俄羅斯宣佈停止向芬蘭供電是在莫斯科和赫爾辛基之間的緊張局勢不斷加劇的背景下作出的。

但芬蘭國家電網執行官雷瑪·派維寧（Reima Paivinen）對BBC表示，俄羅斯的斷電並未造成任何問題。

他說，芬蘭從俄羅斯進口的電力等於其耗電量的10%，並補充說可以用其他來源替代。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 芬蘭軍隊曾上個月參加了北約的軍事演習。

克里姆林宮在尼尼斯托和普京在周六通話後表示，普京強調芬蘭放棄軍事中立地位並加入北約將是一個錯誤， 因為芬蘭沒有安全威脅。

普京補充說，改變外交政策立場可能會「對多年來本著睦鄰友好和伙伴之間合作精神發展起來的俄芬雙邊關係產生負面影響」。

而芬蘭總統辦公室發佈的聲明稱，尼尼斯托在通話中對普京表示，俄羅斯最近的舉動以及對烏克蘭的入侵如何「改變了芬蘭的安全環境」。

尼尼斯托還稱，這場對話是「坦率而直接的」，「過程中沒有人被激怒」，雙方「認為避免緊張氛圍是很重要的」。

但是，土耳其可能成為瑞典和芬蘭加入北約的絆腳石，因為土耳其總統埃爾多安指責這兩個國家窩藏「恐怖組織」並表示他不支持他們的申請。

土耳其總統埃爾多安提及的「恐怖組織」是庫爾德工人黨（PKK）。過去幾十年來，庫爾德工人黨一直在與土耳其爭奪庫爾德人的家園。

土耳其還反對名為「人民保護部隊」（YPG）的敘利亞庫爾德民兵組織，他們說這是在土耳其被取締的庫爾德工人黨的延伸——儘管他們在打擊所謂的「伊斯蘭國」方面與美國結盟。

瑞典和芬蘭都有庫爾德社區，就瑞典而言，一些議員有庫爾德血統。埃爾多安總統沒有提供任何證據證明這些社區與庫爾德工人黨有聯繫。

瑞典、芬蘭和土耳其外長周六在柏林舉行會談，試圖解決芬蘭和瑞典計劃加入北約引起的分歧。

在會談之前，土耳其外交部長梅夫盧特·恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）回應了埃爾多安總統的評論，但表示願意會談，並與兩國協商討論。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現在北約有30個成員國

法新社援引恰武什奧盧說：「絶大多數土耳其人民反對那些支持庫爾德工人黨恐怖組織的國家加入北約……但這些當然是我們需要與我們的北約盟國以及這些國家討論的問題。」

全稱為「北大西洋公約組織」的北約是1949年由12個國家組成的軍事聯盟，包括美國、加拿大、英國和法國。北約的成立部分目的是為了抵禦來自蘇聯的威脅。

俄羅斯總統普京曾提到，俄軍針對烏克蘭的「特別軍事行動」的其中一個目標就是徹底打消烏克蘭加入北約的希望。