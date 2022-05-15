朝鮮新冠疫情：新冠在該國大流行會是什麼樣子？

湯姆·普爾（Thom Poole）及羅伯特·格林納爾（Robert Greenall）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在朝鮮平壤，戴著防護口罩的人們走過路口。

在將近兩年半的時間裏，朝鮮（North Korea，又譯「北韓」）一直堅持聲稱該國沒有發現任何新冠確診病例。

但現在情況改變了。

朝鮮官方本周確認了其第一個新冠感染病例。在此之前，這個高度隱密的國家通過關閉國境來應對新冠大流行，儘管很少有人相信朝鮮真的能與病毒絶緣。

現在，朝鮮不僅承認了新冠病毒的存在，而且宣佈將全力以赴地控制疫情。朝鮮領導人金正恩稱這是朝鮮建國以來經歷的（最大規模的）動蕩。當局已在全國實施了封鎖。

世界上幾乎沒有任何地方沒有新冠病毒的蹤影。在珠穆朗瑪峰的營區和南極洲都發現了新冠病毒。各國對大流行的反應，依據疫情嚴重有程度上的不同，但大致上都是以疫苗接種、檢測、保持社交距離和旅行限制等來防疫。

鑒於朝鮮這個國家的不開放，新冠大流行在朝鮮將如何發展，外界能掌握的信息仍然較模糊。

眾人擔心新冠肺炎可能會在該國造成災難性後果。其中一位專家告訴BBC說：「我真的很擔憂會有多少人因為新冠死亡。」

脆弱的醫療系統

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 該國在1990年代遭受了一場殘酷的饑荒。根據世界糧食計劃署估計，現在該國2500萬人口中有1100萬人營養不良。

朝鮮目前的壓倒性挑戰是該國缺乏對抗新冠疫情的有效武器。

朝鮮現在仍沒有人接種新冠疫苗。而且，假設到目前為止，確診數仍低，這意味著基本上民眾沒有接觸到這種病毒。由於民眾沒有免疫力，外界擔心將會造成大量的死亡和嚴重的疾病。

檢測手段也非常有限。根據世界衛生組織（WHO），自大流行病開始以來，朝鮮進行了大約64,000次的檢測。但在韓國，檢測和追蹤是防疫的核心戰略，韓國至今便做了1.72億次檢測。

明確的硬數據一直是多數政府用來防疫的重要工具。但即使是在朝鮮，這些數據也是含糊不清的。前幾天，朝鮮官方媒體報道了約50萬個不明原因的發燒病例，這可能反映了識別新冠病例的困難，並同時暗示了朝鮮所面臨的疫情規模。

圖像來源，KCTV / AFP 圖像加註文字， 金正恩說朝鮮應該 「積極學習 」中國政府如何應對大流行。

而且，即便是在富裕國家，新冠疫情也引起眾人對醫療系統可能不堪重負的憂慮。那朝鮮此刻面對相同的醫療風險就更大了。

總部設在美國、監測朝鮮的非政府組織「流明」（Lumen）創始人白枝恩（Jieun Baek ）說：「朝鮮的醫療系統長期以來就是相當差的」。

「這是一個非常破敗的系統。除了生活在平壤的2百萬居民之外，該國大部分地區民眾獲得的都是質量很差的醫療服務。」

脫北者也對外說過，啤酒瓶被用來裝靜脈注射液，醫用針頭被重覆使用，直到它們生鏽。白枝恩說，至於像口罩或消毒藥水這樣的資源，「我們能想象在那邊是多麼的缺乏」 。

封鎖，但有用嗎？

在沒有大規模接種新冠疫苗的情況下，朝鮮將轉向應對疫情的唯一主要防禦手段：封鎖。白枝恩預測說：「對人民行動的粗暴鎮壓將變得更加嚴厲」。

金正恩也說了，朝鮮應該 「積極學習 」中國政府如何應對大流行。

雖然多數國家現在都走向與該病毒「共存」的道路，但中國一直堅持「清零」政策，試圖根除病毒在該國的蔓延。包括金融中心上海在內的主要城市仍然處於封控政策下，多數民眾不能離開居住地。

但這種政策是有代價的。

上海市民抱怨他們的生活條件，包含食物欠缺和糟糕的醫療服務。在中國，對政府政策的公開批評是罕見的。

有專家警告說，如果朝鮮實施類似的限制，物資供應的情況可能比上海更糟。而且，即使採取封城政策，也可能不足以阻止傳染性極強的奧密克戎（Omicron）新冠變種病毒的傳播。

香港大學流行病學家高本恩（Ben Cowling）教授向BBC分析：「看看上海的情況，他們要阻止奧密克戎傳播是多麼困難，這絶對是他們將能想到的所有防疫辦法都用上了。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 朝鮮的耕作方法已經過時，使得收成很不容易。如果農民無法照料田地，更大的麻煩就在眼前。

他說：「在朝鮮，我認為要阻止這一切將是萬分困難的的。在這一點上，我將非常、非常擔心。」

此外，朝鮮在糧食生產方面也有長期的問題。朝鮮在1990年代遭受了一場殘酷的饑荒。根據世界糧食計劃署估計，現在該國2500萬人口中有1100萬人營養不良。

朝鮮的耕作方法已經過時，使得收成很不容易。如果農民無法照料田地，更大的麻煩就在眼前。

如果朝鮮願意接受幫助

中國和世衛組織以前都曾向朝鮮提過願意提供新冠疫苗，但朝鮮都拒絶了。

金正恩此刻提到中國，分析稱這可能暗示著著他會改變主意。倫敦大學亞非學院韓國研究講師米勒（Owen Miller）說：「我懷疑他們迫切希望得到北京的幫助，而中國將盡可能地提供幫助。」

他又說，中國的首要任務是保持朝鮮的穩定。

但是，米勒又稱，朝鮮可能不希望得到其他的外援，因為這將意味著回到1990年代，當時有大量的援助機構存在。他說，「統治者在自己的領土上處理這種監控將是很不穩定的」。

事實上，目前沒有跡象表明，即使朝鮮處於健康危機之中，該國也會改變其對外關係的態度。

美國和韓國已警告說，朝鮮可能很快會進行另一次核試驗。

朝鮮觀察家分析稱，這可能是轉移民眾注意力的一種手段。金正恩還可能利用他對新冠病毒的回應來團結朝鮮人，並為進一步的艱苦狀況辯護。

所有這些都將意味著更進一步的痛苦和孤立。

美國貝勒醫學院國立熱帶醫學學院疫苗專家霍德茲教授（Peter Hotez）說：「他們真的只有一個選擇。他們必須找到一種方法來引進疫苗，並迅速為民眾接種疫苗。」