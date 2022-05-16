澳洲大選前夕面臨的不安與不滿——觀點

尼克·布萊恩特（Nick Bryant）

澳洲悉尼大學政策研究所高級研究員

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳洲將會改選眾議院全部議席和參議院部份議席。

澳洲選民即將在這個周六（5月22日）改選政府，但外界要問：這個國家的運氣是不是已經到了盡頭？

澳洲現在給人的感覺更像一個焦慮中的國家。過去連續30年沒有經歷經濟衰退那種勢頭已經消失，選舉通常帶來的希望和期待也不復見。

取而代之的，是一股擔憂的氣氛，擔心澳洲在21世紀第二個25年的情況，將會比第一個25年差。

懂得享受生活的超級大國

澳洲現在面對不斷上升的生活成本，2010年以來的首次加息令情況繼續惡化。外界估計40%擁有房子的人，償還貸款時面臨財務壓力。而反映一個國家狀況的房價沒有上升，在部份部區更錄得下跌。

雖然這樣，不少群體仍然無法負擔房子，尤其是年輕一代。澳洲人過去喜歡自己改裝房子，作為一個消閒活動，但近年建築材料價錢不斷上升，不少人已經無法負擔。

除了這些，澳洲也不斷受氣候變化的影響。過去百年一遇的自然災害，現在相隔數年就出現一次，在新南威爾士州東北部的利斯莫爾市來說，更是相隔數月就出現一次。

我八年前首次來到澳洲時，我覺得這個國家在生活方式上是一個超級大國。但單是全球暖化就已經足夠影響這個狀態。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 氣候變化是這次選舉其中一個主要議題。

新冠肺炎疫情的威脅也在持續，這令澳洲各地的分化越來越嚴重，各個州和領地的隔閡越來越強。人們都十分疲累，疫苗接種計劃推進得十分緩慢，而奧密克戎（Omicorn）變種爆發的時候，當局也無法供應足夠的快速測試套裝，損害外界對政府的信心。

同一時間，澳洲也要處理跟中國的麻煩關係。中國是澳洲最大的貿易伙伴，這令澳洲不單面對經濟威脅，也同時面對一個國家安全的困境。

澳洲外交部門之前慶祝成功與英國和美國簽訂三國聯合安全協定，但不到八個月後，中國就與太平洋島國所羅門群島達成安全協定。這個協議讓中國可以在澳洲的後花園派駐軍隊，令美國和澳洲當局都大感不滿。

俄羅斯入侵烏克蘭，加上一個比往年更多雨水的夏天，令澳洲這個國家的心情似乎變得沉重。事情都不順利、不完滿，令人坐立不安。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在野工黨領袖阿爾巴尼西（背向鏡頭者）將會挑戰現任總理莫裏遜（面向鏡頭者）。

幸運的國家

澳洲學者霍恩（Donald Horne）1960年代中期曾經形容澳洲是幸運的國家，他當時雖然是在嘲諷澳洲，而不是在稱讚，但不論語境怎麼樣，我們的確感到澳洲不像以前一樣幸運。

霍恩也曾經形容，澳洲是個「由次等人掌控的幸運國家」。我不想重覆這句老套的句子，但如果霍恩仍然在世，看到政黨差勁的選舉工程，也許會有相同的結論。霍恩的著作到今天仍然受歡迎，因為他的說話可以套用到今天的情況。

我們可以說，澳洲現在要為它過去15年殘酷的政治鬥爭付出代價。政府高層經常出現的迫宮畫面，令澳洲失去兩個近年表現最出眾的總理：工黨的陸克文和自由黨的特恩布爾（Malcolm Turnbull）。這種鬥爭也令澳洲第一名女總理吉拉德（Julia Gillard）的短暫任期寫上句號。

這個國家2600萬名選民最經常提到的，是希望可以有一個比總理莫里森（Scott Morrison） 或在野工黨領袖阿爾巴尼西（Anthony Albanese）更好的選擇。在這場競爭中，大家似乎都不想選擇這兩個人。

這是為什麼這次選擇出現一群所謂的「藍綠色獨立候選人」的部份原因，這些是一群女性參選人，到一些被自由黨議員控制多年的選區競選。她們的競選宣傳單張大多使用藍綠色，因而得名。我所在的悉尼選區到處都是這種藍綠色的宣傳單張，而隨著選民希望尋找另類選擇，外界預計這次選舉中，工黨和自由黨兩大政黨的得票，將會是戰後最低的水平。

過去六星期的選舉工程並不令人感到興奮，低點要比高潮多。第二次選舉辯論環節在電視播放，但只能形容為一個「醜陋的罵戰」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞前總理陸克文2010年，被時任副手吉拉德在黨內領袖投票擊敗，被迫辭任總理。

「小目標計劃」

媒體也經常被批評，提出問題的時候只是為了找話題，例如阿爾巴尼西早前無法凖確講出澳洲的失業率百分比，成為了他投入選戰第一星期的唯一話題。一些選民可能認為這是媒體克盡己任監察政客，但其他人可能認為這只是一些尋找零碎話題的無聊追求。

到現在，我們仍然缺乏一些大的主意和主題，工黨似乎在追求一個內部人士稱為「小目標計劃」的路線，他們很少談到新冠肺炎疫情後如何振興經濟，這十分令人驚訝。而在新冠肺炎疫情期間，西澳等州份沒有與其它地方政府協調政策，行為與一個獨立國家沒有分別，但這次選舉卻沒有呼籲要再次團結起來。

取而代之的，是一種負面的政黨主義，政客經常花許多時間攻擊對手，而不是推出自己的政策。這背後的部份原因由殘酷的澳洲政治現實造成，澳洲政治似乎更善於製造有效的反對黨領袖，而不是總理。