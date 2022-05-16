澳洲大選前夕面臨的不安與不滿——觀點
- 尼克·布萊恩特（Nick Bryant）
- 澳洲悉尼大學政策研究所高級研究員
澳洲選民即將在這個周六（5月22日）改選政府，但外界要問：這個國家的運氣是不是已經到了盡頭？
澳洲現在給人的感覺更像一個焦慮中的國家。過去連續30年沒有經歷經濟衰退那種勢頭已經消失，選舉通常帶來的希望和期待也不復見。
取而代之的，是一股擔憂的氣氛，擔心澳洲在21世紀第二個25年的情況，將會比第一個25年差。
懂得享受生活的超級大國
澳洲現在面對不斷上升的生活成本，2010年以來的首次加息令情況繼續惡化。外界估計40%擁有房子的人，償還貸款時面臨財務壓力。而反映一個國家狀況的房價沒有上升，在部份部區更錄得下跌。
雖然這樣，不少群體仍然無法負擔房子，尤其是年輕一代。澳洲人過去喜歡自己改裝房子，作為一個消閒活動，但近年建築材料價錢不斷上升，不少人已經無法負擔。
除了這些，澳洲也不斷受氣候變化的影響。過去百年一遇的自然災害，現在相隔數年就出現一次，在新南威爾士州東北部的利斯莫爾市來說，更是相隔數月就出現一次。
我八年前首次來到澳洲時，我覺得這個國家在生活方式上是一個超級大國。但單是全球暖化就已經足夠影響這個狀態。
新冠肺炎疫情的威脅也在持續，這令澳洲各地的分化越來越嚴重，各個州和領地的隔閡越來越強。人們都十分疲累，疫苗接種計劃推進得十分緩慢，而奧密克戎（Omicorn）變種爆發的時候，當局也無法供應足夠的快速測試套裝，損害外界對政府的信心。
同一時間，澳洲也要處理跟中國的麻煩關係。中國是澳洲最大的貿易伙伴，這令澳洲不單面對經濟威脅，也同時面對一個國家安全的困境。
澳洲外交部門之前慶祝成功與英國和美國簽訂三國聯合安全協定，但不到八個月後，中國就與太平洋島國所羅門群島達成安全協定。這個協議讓中國可以在澳洲的後花園派駐軍隊，令美國和澳洲當局都大感不滿。
俄羅斯入侵烏克蘭，加上一個比往年更多雨水的夏天，令澳洲這個國家的心情似乎變得沉重。事情都不順利、不完滿，令人坐立不安。
幸運的國家
澳洲學者霍恩（Donald Horne）1960年代中期曾經形容澳洲是幸運的國家，他當時雖然是在嘲諷澳洲，而不是在稱讚，但不論語境怎麼樣，我們的確感到澳洲不像以前一樣幸運。
霍恩也曾經形容，澳洲是個「由次等人掌控的幸運國家」。我不想重覆這句老套的句子，但如果霍恩仍然在世，看到政黨差勁的選舉工程，也許會有相同的結論。霍恩的著作到今天仍然受歡迎，因為他的說話可以套用到今天的情況。
我們可以說，澳洲現在要為它過去15年殘酷的政治鬥爭付出代價。政府高層經常出現的迫宮畫面，令澳洲失去兩個近年表現最出眾的總理：工黨的陸克文和自由黨的特恩布爾（Malcolm Turnbull）。這種鬥爭也令澳洲第一名女總理吉拉德（Julia Gillard）的短暫任期寫上句號。
這個國家2600萬名選民最經常提到的，是希望可以有一個比總理莫里森（Scott Morrison） 或在野工黨領袖阿爾巴尼西（Anthony Albanese）更好的選擇。在這場競爭中，大家似乎都不想選擇這兩個人。
這是為什麼這次選擇出現一群所謂的「藍綠色獨立候選人」的部份原因，這些是一群女性參選人，到一些被自由黨議員控制多年的選區競選。她們的競選宣傳單張大多使用藍綠色，因而得名。我所在的悉尼選區到處都是這種藍綠色的宣傳單張，而隨著選民希望尋找另類選擇，外界預計這次選舉中，工黨和自由黨兩大政黨的得票，將會是戰後最低的水平。
過去六星期的選舉工程並不令人感到興奮，低點要比高潮多。第二次選舉辯論環節在電視播放，但只能形容為一個「醜陋的罵戰」。
「小目標計劃」
媒體也經常被批評，提出問題的時候只是為了找話題，例如阿爾巴尼西早前無法凖確講出澳洲的失業率百分比，成為了他投入選戰第一星期的唯一話題。一些選民可能認為這是媒體克盡己任監察政客，但其他人可能認為這只是一些尋找零碎話題的無聊追求。
到現在，我們仍然缺乏一些大的主意和主題，工黨似乎在追求一個內部人士稱為「小目標計劃」的路線，他們很少談到新冠肺炎疫情後如何振興經濟，這十分令人驚訝。而在新冠肺炎疫情期間，西澳等州份沒有與其它地方政府協調政策，行為與一個獨立國家沒有分別，但這次選舉卻沒有呼籲要再次團結起來。
取而代之的，是一種負面的政黨主義，政客經常花許多時間攻擊對手，而不是推出自己的政策。這背後的部份原因由殘酷的澳洲政治現實造成，澳洲政治似乎更善於製造有效的反對黨領袖，而不是總理。
總的來說，這個國家的政治領袖似乎不再能給出動人的國家故事或澳洲的未來藍圖。這次選舉中，不安似乎多於志向。