美國2022中期選舉：時間、勝算、重要性、關注點等幾個基本問題

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圖像來源，Getty Images

在喬·拜登入主白宮兩年後，美國選民即將在今年的11月6日重返投票站投票，這就是中期選舉。

中期選舉每四年一次，它會選出新的國會議員，而非總統，但選舉的結果卻可能對本屆總統餘下任期的執政，甚至兩年後的大選產生不小的影響。

選什麼人？

美國選民由 535 名議員代表，他們被稱為國會議員。

國會由兩院組成——參議院和眾議院。參眾兩院共同制定法律。

參議院是上議院，有 100個席位，美國 50 個州，無論大小，各有兩名參議員代表本州。

參議員任期六年，每兩年有三分之一的參議院議員面臨競選連任。

眾議院有 435 個議席，每位眾議員代表各自所在州的一個特定選區，任期兩年。

中期選舉包括所有眾議員議席。

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有哪些利害攸關？

目前，參眾兩院所有議員分別屬於民主黨或共和黨陣營。

民主黨以極微弱多數控制參議院和眾議院。到目前為止，這種狀況有利於民主黨總統拜登施政。

但是，如果共和黨控制了上院或下院，或參眾兩院，就能夠阻撓總統推行政策、實施計劃。

共和黨今年11月中期選舉需要再贏得五個席位才能奪回眾議院多數席位。

參議院則較勢均力敵，目前兩黨席位大致相當，但民主黨擁有控制權，這是因為一旦出現平局，副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris, 中文名：賀錦麗）擁有決定性的一票。

共和黨今年中期選舉只需要再贏得一個席位即可奪得控制權。

中期選舉的初選將於 5 月至 9 月期間在全國各地展開。

哪幾場選戰值得一看？

• 電視名人奧茲博士（Mehmet Oz）參選賓夕法尼亞州共和黨參議員；

• 暢銷書《鄉巴佬輓歌》（又譯《鄉下人的悲歌》、《絶望者之歌》，Hillybilly Elegy）作者、共和黨人詹姆斯·戴維·萬斯（James David Vance，簡稱JD 萬斯 ）將在俄亥俄州挑戰 2020 年總統候選人；

• 前美國宇航局（NASA）宇航員、海軍上尉馬克·凱利（Mark Kelly）爭取連任，延長他 2020 年從共和黨手中贏得的亞利桑那州參議員任期；

誰的勝算較大？

根據過往歷史，主掌白宮的政黨在中期選舉中往往會受挫。

有跡象表明，2022年中期選舉可能會是一場所謂的「浪潮選舉」，共和黨將席捲多數席位。

拜登總統目前不太受歡迎，自去年 8 月以來，民意支持率一直在 50%以下。

這可能會削弱對民主黨候選人的支持。

這對拜登意味著什麼？

即使現在民主黨控制參眾兩院，出台任何一項法案時拜登總統通常得要求每一位民主黨議員支持，而即便如此往往還不夠。

保守的民主黨人——而不是共和黨人——已經阻止了幾項重大提案，包括金額達萬億美元的社會項目和氣候行動一攬子計劃。

中期選舉的慘敗將使總統更難出台新法律。

一些共和黨人表示有意深入探究拜登政府的事務。這可能意味著對從阿富汗撤軍到拜登之子，深陷醜聞的亨特·拜登（Hunter Biden）的境外交易等所有事情展開調查。

自 1 月 6 日美國國會大廈騷亂以來，民主、共和兩黨之間的信任急劇下降。

公共衛生措施，尤其是關於戴口罩的規定，更加深了這些分歧。

接下來會發生什麼？

一旦中期選舉結束，所有的注意力都將集中到 2024 年的總統選舉。

那有可能是 2020 年的重演——拜登總統和特朗普總統都表示他們凖備再次參選。

但是，預計來自各方首次參加大選的新人也會在選戰中大放異彩。

除了 11 月 8 日的國會選舉外，50 個州有 36個將舉行州長競選州長，其中20名現任州長是共和黨人。

總統競選開始時，州長擔負著支持本黨候選人和監督本州選舉的重要角色。