穿越「世界上最危險的公路」 尋找古柯和黃金

25 分钟前

西班牙人最初將古柯妖魔化。但在意識到它對被迫在礦山和種植園勞作的原住民產生了有益的影響後,殖民當局改變了主意,將這種作物商業化。對古柯的興趣慢慢地擴散到南美以外的地方。據信,最早提到古柯的英文文獻是倫敦人亞伯拉罕·考利(Abraham Cowley)1662年的詩歌《古柯傳奇》(A Legend of Coca):

20世紀80年代,隨著對可卡因的需求再次飆升,美國領導的「禁毒戰爭」摧毀了玻利維亞附近的查帕雷(Chapare)地區,該地區曾是主要的古柯產區:禁毒活動導致了廣泛的人權侵犯,包括殺戮、酷刑、任意逮捕和拘留、毆打和盜竊。古柯種植者,大多數是原住民克丘亞人(Quechua)或艾馬拉人(Aymara)發起了群眾抗議,推動了代表古柯種植者的工會「熱帶科恰班巴六聯盟」(Six Federations of the Cochabamba Tropics)領導人埃沃·莫拉萊斯(Evo Morales)的崛起。

今天,許多玻利維亞人認為古柯是一種神聖的植物,三分之一的人口經常使用古柯(儘管可卡因是非法的)。托馬斯·格里斯菲(Thomas Grisaffi)在他的書《古柯可以,可卡因不行》(Coca Yes, Cocaine No)中寫道:「大多數行業、地區和民族都接受古柯……這最好被視為一種民族習俗,就像英國人喝茶一樣。」

沙菲克·梅吉(Shafik Meghji)是《穿越地圖:玻利維亞旅行》(Crossed off the Map: Travels in Bolivia)一書的作者。