美國加州台裔教會槍殺案：警方稱兇手出於「政治動機」仇殺

2022年5月17日凌晨4点37分 最近更新： 1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 5月15日，美國加州拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂發生致命槍擊事件後，執法人員在現場附近警戒。

美國加州橙縣縣警表示，發生在台灣移民教會槍擊案的嫌犯是一名華裔美國公民，而襲擊是「出於政治動機的仇恨事件」。

警長巴恩斯（Don Barnes）表示，這名名為周文偉（David Wenwei Chou，音譯）的男子曾在台灣生活，「對中國和台灣之間的政治緊張局勢感到不滿」，並對台灣有厭惡情緒。

警方稱，這名男子從拉斯維加斯開車到加州行兇，並在開槍掃射前用鐵鏈和膠水鎖住教會大門。

當時，有逾40人在晨禱後正在參加一場午宴。北美《世界日報》此前報導，是信眾參加禮拜後為歡迎一位剛從台灣回來的牧師而舉行餐會。

這名68歲的嫌疑人已因涉嫌一項謀殺罪和五項謀殺未遂罪被拘留，設定保釋金為100萬美元。

張惇涵在社交媒體「臉書」發佈聲明說，蔡英文已請台灣外交部長吳釗燮及駐美代表蕭美琴「表達慰問關懷」，「也請外交單位洽請美方，協助保障當地台灣僑民安全」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日內瓦長老會教堂

聯邦調查局（FBI）官員稱，已對嫌疑人展開聯邦層面的仇恨犯罪調查，以確定是否對他追加指控。

橙縣拉古納伍茲市（Laguna Woods）一家教會周日（5月15日）發生槍擊案，造成一人當場遇難，另有四人重傷，一人輕傷。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處證實，死傷者全為台灣僑民。

槍擊案發生在日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）。據報道，爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）平時租借該教堂舉辦教會活動。

據報道，在襲擊中喪生的受害者是53歲的醫生鄭達志（John Cheng）。他試圖衝向兇手奪下槍支，但不幸遭兩發子彈擊中，當場殞命。另一名牧師向槍手扔了一把椅子。

當局表示，當警方趕到現場時，教會的其他教友已制伏兇手，並用長繩捆住了他，沒收了兩支手槍。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 槍擊事件後，警方在日內瓦長老會教堂附近拉起警戒線。

警方還表示，在教堂地上發現了裝滿彈藥彈匣的袋子，以及四枚燃燒彈。

根據警方初步通報，這名嫌犯獨自住在拉斯維加斯，妻子和孩子仍住在台灣。

儘管巴恩斯稱嫌犯「出生中國」，但據台灣媒體TVBS引述駐洛杉磯經文處處長黃敏境稱，嫌犯於1953年在台灣出生。

「台灣出生是肯定的，應該是在台灣當完預官（預備軍官）才出國，」他說道。