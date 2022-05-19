斯里蘭卡經濟危機：前因、後果、中國元素等你需要了解的五件事

29 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 很多抗議者和警方發生衝突。

斯里蘭卡正在經歷自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機，而政府因為處理經濟危機不當引發民怨和民憤，引發一波暴力示威浪潮。

5月19日，斯里蘭卡出現獨立以來首次主權債務違約。這是在30天寬限期到期之後必須償還的 7800 萬美元（6300 萬英鎊）未付債務利息。

債務違約會損害一個國家的聲譽，使它更難在國際市場上借到所需資金，反過來進一步損害對其貨幣和經濟的信心。

在這一波示威潮中，斯里蘭卡抗議者還襲擊了包括執政的拉賈帕克薩家族在內的著名政治人物的住宅。抗議示威還已經導致前總理馬辛達和其它政府官員的辭職。

為什麼如此多斯里蘭卡人走上街頭？

4月初開始，斯里蘭卡首都科倫坡爆發了抗議物價上漲和物資短缺的示威活動。抗議規模不斷擴大，逐漸蔓延到全國各地。

人們為生活成本飆升到難以負擔而感到憤怒。

斯里蘭卡的食品價格從2021年底開始上漲，現在人們為食品支付的費用比一年前高出30%。這讓許多人連一日三餐都很難保證。

另外該國還存在燃料短缺和停電的問題，藥品缺乏也讓醫療系統處於崩潰的邊緣。

斯里蘭卡為什麼深陷經濟危機 ？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯里蘭卡的生活費用飆升，食品價格比去年高出30%。

斯里蘭卡的問題可以歸結為其外匯儲備實際上已經枯竭。該國非常依賴進口，但已經到了無力支付主食和燃料的地步。

政府將其歸咎於新冠疫情，稱疫情基本扼殺了旅遊業，而旅遊業是其最大的外匯收入來源之一。 政府還說，三年前發生的針對多個教堂的一系列炸彈襲擊事件也讓遊客感到生畏。

然而，許多專家認為，對經濟管理不善才是最主要的原因。

2009年斯里蘭卡內戰結束時，該國選擇更多關注國內市場，而不是向外國市場出口。因此，出口收入仍然很低，而進口支出卻在持續增長。 如今，斯里蘭卡每年進口比出口多出30億美元（合23億英鎊）。

政府還向包括中國在內的國家借了巨額債務，為一些基礎設施項目提供資金，批評者稱這些項目並不必要。

法新社報道說，沒有交通跟進的全新國際機場、閒置的會議中心和移交給中國公司的深水港，這些巨大的投資都增加了斯里蘭卡的外債，而這其中至少有10%是來自北京方面的合同。

圖像加註文字， 觀光業也曾是斯里蘭卡的經濟支柱。

截至2019年底，斯里蘭卡的外匯儲備達76億美元 （合58億英鎊）。

然而，到2020年3月，其外匯儲備已降至僅19.3億美元(15億英鎊)。財政部長阿里•薩布裏（Ali Sabry）最近表示，這些儲備中的大部分錢都無法使用，只有5000萬美元（合4050萬英鎊）可供國家支配。

拉賈帕克薩總統在2019年上台時，決定進行大幅減稅。這意味著政府用來購買外匯的錢也更少。

現在拉賈帕克薩承認減稅的決定是一個「錯誤」，而財政部長薩布裏表示，據估計，減稅導致政府收入損失超過14億美元（合11.3億英鎊）。

2021年初，斯里蘭卡貨幣短缺成為一個大問題時，政府試圖通過禁止化肥進口並讓農民使用有機肥料的方式阻止外匯流出。

這導致了大面積的農作物歉收。斯里蘭卡不得不從國外補充糧食儲備，這就讓其外匯更加短缺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯里蘭卡從化學肥料轉向有機肥料導致大面積歉收，加劇了該國的外匯短缺

國際貨幣基金組織（IMF）今年3月的一份報告稱，斯里蘭卡的化肥禁令（於2021年11月撤銷）也損害了茶葉和橡膠的生產，導致「潛在的重大」出口損失。

從那時起，斯里蘭卡政府就禁止了一系列「非必需品」的進口，從汽車到某些種類的食物，甚至是鞋子等。

該國政府為了出口還拒絶讓斯里蘭卡的貨幣在兌換其他貨幣時貶值，但後來終於在2022年3月做出貶值決定，盧比兌美元匯率的跌幅超過30%。

圖像來源，Reuters

斯里蘭卡需要償還多少外債？

斯里蘭卡政府已經積累了510億美元（合390億英鎊）的外債。

今年，該國將需要支付70億美元（54億英鎊）的債務償還，未來幾年的支付金額也會類似。

今年4月，斯里蘭卡政府未能償還總計7800萬美元的債務。信用評級機構標凖普爾把此稱為是「選擇性違約」。這是斯里蘭卡政府自從獨立以來首次對債務償還違約。

斯里蘭卡正在尋求價值30億美元的緊急貸款，以幫助支付燃料等必需品的進口。

世界銀行已經同意向其提供6億美元的貸款。印度已承諾提供19億美元，並可能附加貸款15億美元用於進口。

斯里蘭卡政府也在尋求國際貨幣基金組織的援助，但是關於此事的談判仍在繼續之中。

國際貨幣基金組織表示，作為貸款的條件，斯里蘭卡政府必須提高利率和稅收，但是這樣做將使該國的生活成本危機更加嚴重。

中國已經、仍有可能做些什麼？

斯里蘭卡欠中國65億美元，目前兩國正在就如何重組債務進行談判。

前總理馬欣達在 2010 年至 2015 年的第二個總統任期內，向親北京的外交政策傾斜。在斯里蘭卡結束近30年的內戰之後，超過 50 億美元的中國貸款推動了基礎設施的繁榮。

但是，《日經亞洲評論》曾報道說，正如拉賈帕克薩的密友所承認的那樣，北京的金融投資缺乏透明度和問責制，這使中國能夠擊敗幾十年來的主要發展伙伴日本以及印度。

斯里蘭卡是中國「一帶一路」倡議中的重要國家。中國投資了 14 億美元，將在科倫坡海岸附近的填海造田建設一個現代商業中心，這使北京方面在印度洋戰略影響力加大。

在那個時期在斯里蘭卡需要籌集商業貸款時，中國財力雄厚，能夠出手相救，取代傳統的最後貸款人國際貨幣基金組織(IMF)。2018年中國國家開發銀行提供了一筆10億美元的銀團貸款，科倫坡認為貸款條件比傾向西方的國際銀行更具吸引力。

此後，中國希望進一步扭轉局面，提出購買全部10億美元的主權債券。但據報道，斯里蘭卡政府拒絶了這一要求。

然而，在2020年新冠肺炎疫情的影響下，重新掌權的拉賈帕克薩家族向中國債權人尋求更多銀團貸款。當時疫情帶來的經濟危機正在斯里蘭卡蔓延。

今年早些時候，由於斯里蘭卡不得不償還 69 億美元的外債，戈塔巴亞總統和馬欣達總理向北京方面尋求財政救濟，要求重組 2022 年到期的債務支付。但是北京方面並沒有向這個要求給予很大的支持。

今年4 月，在斯里蘭卡決定拖欠其對外付款並尋求國際貨幣基金組織的救助之後，中國駐斯里蘭卡大使戚振宏表示，「中國已盡最大努力幫助斯里蘭卡不違約，但遺憾的是，他們決定向國際貨幣基金組織求助，選擇違約。」分析認為，這一決定將影響北京今後在財政上幫助斯里蘭卡的意願。

早些時候，中國同意將斯里蘭卡盧比換成中國貨幣人民幣，以增加斯里蘭卡的外匯儲備。從那時起，它就對科倫坡向國際貨幣基金組織尋求幫助表示不滿。

後來媒體報道稱，中國似乎對科倫坡重組與所有債權人的債務計劃不感興趣，暗示它將向斯里蘭卡提供「借新還舊」來解決現有債務。分析認為，中國的立場有可能影響斯里蘭卡中央銀行在國際貨幣基金組織債務重組談判期間對所有債權人一視同仁的立場。

有觀察人士指出，目前斯里蘭卡的債務危機影響了中國的國際形象，但是也有專家認為，中國擔心這將在其借貸實踐方面創下先例，不情願與那些收到大量中國「一帶一路」貸款的欠債國家啟動類似的談判。

為什麼拉賈帕克薩家族成為目標?

此次斯里蘭卡抗議潮中，抗議者一度試圖衝進馬欣達·拉賈帕克薩的總理官邸，當時他本人就在官邸內，抗議者還襲擊了拉賈帕克薩在斯里蘭卡其他地方的家庭住宅。

多年來，拉賈帕克薩家族在斯里蘭卡的政治中扮演著重要角色，其家族成員在多屆政府中擔任要職。

馬欣達·拉賈帕克薩在斯里蘭卡長期內戰期間擔任總統。2009年，「泰米爾之虎」組織被擊敗，內戰結束。

他的弟弟戈塔巴雅·拉賈帕克薩當時任國防部長一職，目前任斯里蘭卡總統。

從2019年一直到最近馬欣達擔任該國的總理職務。他因為處理經濟危機不利而辭職。

他們的另外兩個兄弟，巴茲爾·拉賈帕克薩(Basil Rajapaksa)和查馬爾·拉賈帕克薩（Chamal Rajapaksa）之前也在政府中擔任重要職位，隨著該國危機的惡化，他們於上個月辭職。