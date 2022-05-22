烏克蘭戰爭：西方與俄羅斯的間諜戰

科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

22 分钟前

圖像來源，Getty Images

俄羅斯與西方之間長達數十年的間諜戰正在因烏克蘭戰爭而加劇。 莫斯科情報部門涉嫌哪些活動？西方國家驅逐大批俄羅斯官員將如何影響普京在海外的秘密行動？

當俄羅斯在2014年首次向烏克蘭出兵時，其情報部門也開始向向西方發動攻勢——從網絡攻擊干擾美國大選到在歐洲開展毒殺和破壞活動。

但近幾個月來，隨著西方國家開展反擊並對俄羅斯情報機構的秘密行動能力造成持久損害，間諜戰愈演愈烈。西方國家的首都史無前例地驅逐500名俄羅斯官員就是一個標誌。

表面上看，這些官員被形容為外交官，但其中大多數人被認為是秘密情報官員。 他們一直在進行傳統的間諜活動——培養聯繫人和招募可以傳遞秘密的特工——西方國家也在俄羅斯境內開展這種活動。

但據信有些人正在執行俄羅斯人所說的「積極措施」。 這些包括從開展宣傳到更具進攻性的秘密活動。 波蘭表示，被驅逐的45名俄羅斯人參與了「破壞該國穩定」的行動。

自2014年以來，西方情報機構一直在努力查明參與此類活動的俄羅斯間諜。 其中之一是俄羅斯武裝力量總參謀部情報總局（GRU，中文別稱「格魯烏」）旗下「29155部隊」，據信該部隊負責破壞、顛覆和暗殺。

2014年10月，捷克的一片森林中發生巨大爆炸導致一個彈藥庫被炸毀，當局花了將近7年的時間才發現「29155部隊」是此案幕後黑手。其中一些俄羅斯特工後來捲入2018年英國索爾茲伯里（Salisbury ）毒殺事件。

同一個俄羅斯特工小組還企圖毒殺一名保加利亞軍火商，他在捷克的倉庫中儲存了武器——一種理論認為，爆炸和毒殺事件與他為遭受俄軍侵略的烏克蘭供應武器有關。

「29155部隊」的成員還參與了2014年協助親俄羅斯領導人逃離烏克蘭的行動。西方情報部門一直密切關注俄羅斯的這個機構。

圖像來源，Metropolitan Police 圖像加註文字， 索爾茲伯里毒殺案嫌疑人——彼得羅夫（Alexander Petrov ）（左）和博希羅夫（Ruslan Boshirov）

但是對個別間諜採取人盯人戰術付出的成本很高。雖然在俄羅斯的西方間諜長期以來一直受到當局的全天候監視，但是在西方首都的俄羅斯間諜卻沒有受到類似的對待。

一位美國官員告訴BBC：「（間諜）存在的規模越大，就越難以凖確了解他們在做什麼。」

但是這種形勢正在發生變化。西方官員表示，各國最近採取的驅逐間諜的行動不僅僅是一種象徵性的抗議姿態，而是為了降低俄羅斯破壞能力而採取更廣泛行動的一部分。西方一些反間諜機構還表示，早就應該採取大規模驅逐行動了。一位官員說，俄方一直在嘲笑我們容忍他們的存在。

「我們正試圖讓俄羅斯付出代價，以降低其進攻能力和對鄰國和西方構成威脅的能力，」一位官員說。 「許多歐洲國家已經採取行動，減少俄羅斯在整個歐洲的收集情報的能力。所有這些措施都是旨在減少俄羅斯對我們構成的威脅。」

一些國家被認為有大量俄羅斯間諜在活動。柏林驅逐了40名俄羅斯人。然而，一名西方情報官員表示，他們認為有近100名俄羅斯情報官員在德國活動，他們行動起來就像一艘「航空母艦」。

為什麼英國沒有驅逐任何俄羅斯人？ 官員們說，在索爾茲伯里發生毒殺事件之後，所有的俄羅斯間諜都被驅逐出境，唯一剩下的間諜是「被正式公布的」官員，他們充當正式接觸的聯絡人。英國軍情五處很可能會監視他們的活動，以便發現這些俄羅斯人開展秘密行動的跡象。

在美國，是否驅逐是基於對俄羅斯個人的調查。 一位美國官員解釋說：「所有關於驅逐某個人的決定都是基於聯邦調查局（FBI) 對俄羅斯間諜活動所收集的情報。」 西方國家之間一直在合作，以確保任何被驅逐者不可能在另一個國家申請簽證。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西方情報官員希望大規模的驅逐行動將使俄羅斯人更難開展間諜活動。圖片顯示美國弗吉尼亞州，俄羅斯飛機從達拉斯國際機場接走被驅逐的外交官

西方安全官員表示，他們認為短期內驅逐的數量將對俄羅斯情報機構造成「削弱」影響，因為莫斯科正忙於決定如何繼續開展間諜行動以及確定人選和地點。

與此同時，俄羅斯通過驅逐西方外交官進行報復。而實際上，這些被驅逐者可能是「真正的」外交官而不是間諜。

長期以來，西方安全部門的抱怨之一是在西方國家的俄羅斯外交官人數過多，不成比例。此外，與在莫斯科的西方國家外交官人數相比，俄羅斯外交官與間諜人數也不成比例。俄羅斯驅逐了40名德國人，但這約佔德國駐莫斯科全部外交人員的三分之一。

不過，俄羅斯入侵烏克蘭可能會提供其他機會。在過去的事件中，例如1968年莫斯科出兵鎮壓布拉格之春，讓莫斯科這個秘密國家機構內部的一些人感到失望，為他們被招募為西方間諜開闢了道路。

據《華盛頓郵報》報道，在華盛頓特區，聯邦調查局針對俄羅斯大使館附近的人士投放在線招募廣告。他們鼓勵這些人士與聯邦調查局交談，並使用普京（Vladimir Putin）總統的視頻畫面公開羞辱俄羅斯聯邦對外情報局（SVR）的負責人。

自2014年以來，烏克蘭也成為更殘酷的秘密爭鬥的中心，雙方都試圖招募和鏟除間諜，而且烏克蘭高級官員遭到暗殺。

多年來，西方情報機構和特種部隊一直在訓練烏克蘭同行，同時更公開提供軍事援助。他們還幫助抓獲俄羅斯間諜並提供秘密行動培訓，美國中央情報局的特別行動科（Ground Branch）也助其一臂之力。

這場間諜戰仍有可能升級，特別是莫斯科會選擇採取秘密活動，鎖定的目標可能是為烏克蘭提供軍事援助的補給線。但是對波蘭的車隊或設施發動導彈襲擊風險太大，因為這樣的攻擊可能使北約根據《憲章》第五條，啟動集體自衛權，引發全面戰爭。

但西方情報官員表示，他們擔心2014年在捷克共和國看到的那種破壞行動可能也會在波蘭發生，因為波蘭作為援助物資進入烏克蘭的中轉站發揮了關鍵作用。

這些類型的秘密行動通常由進出一個國家的俄羅斯特工而不是外交官進行。但一位西方情報官員解釋說，這些俄羅斯大使館為其開展活動提供了有利的基礎設施。