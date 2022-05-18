烏克蘭戰爭：印度能否切斷與俄羅斯的防務關係？

梅農（Shruti Menon）

BBC事實核查團隊

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 軍火出口是俄國重要的對外貿易。

在烏克蘭戰爭開始之後，印度與俄羅斯的長期關係也備受人們的關注，其中一個焦點是印度與俄國的軍事關係。

印度財政部長尼爾馬拉·西塔拉曼在4月訪問美國期間表示，印度希望成為西方國家的「好朋友」。

但她補充說，印度不想被削弱，需要確保其安全。這就意味著印度仍將長期依賴俄羅斯軍事裝備供應。

印度對俄羅斯武器的依賴程度多大？

印度是世界上最大的武器購買國之一，多年來與前蘇聯有著密切的防務關係。

印度與巴基斯坦的對立，以及與中國的競爭日益加劇，意味著即使在1990年代蘇聯解體之後，莫斯科仍然是德里的主要合作伙伴。

據斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri），自1992年以來，大約三分之二的印度軍事裝備來自俄羅斯，該研究所跟蹤全球武器轉讓和軍事支出。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度陸海空軍都使用大量俄國造的武器。圖為印度海軍2003年購買的俄製軍艦。

總部位於美國的研究組織史汀生中心估計，俄羅斯的武器裝備可能佔印度主要武器系統的85%。

這包括戰鬥機，核動力潛艇，航空母艦，坦克和導彈。

印度是否試圖使其武器供應多樣化？

在過去十年中，印度對俄羅斯武器的依賴已經減少，並且從其他國家購買了更多的設備。

其中令人注意的是從法國購買的，但也從以色列和美國購買，還有較少量從英國購買。

Sipri的數據顯示，法國，美國和以色列在2021年向印度出售的武器價值是2017年的兩倍，儘管俄羅斯仍然是主要供應國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯向印度出售了S-400導彈系統。

印度從法國購買了陣風噴氣式飛機，幻影戰鬥機和鮋魚潛艇。在印度總理莫迪最近訪問法國期間，印法兩國表示，他們已同意深化在先進國防技術方面的合作。

同樣，在英國首相約翰遜2022年4月份訪問德里期間，英國和印度承諾深化國防和安全關係，強調在先進的噴氣式戰鬥機技術方面的合作。

印度也轉向以色列採購，尋求滿足一些高科技國防和安全需求，包括：

無人機設備

機載預警系統

反導彈防禦

精確制導彈藥

印度與美國的軍事關係一直在強勁增長，從2018年到2019年，印度美國之間的國防貿易大幅增加。

印度主要購買包括美國遠程海上巡邏機和C-130運輸機，以及導彈和無人機，五角大樓最近的一份聲明談到在太空防禦和網絡安全方面與印度深化合作。

印度是否正在重新考慮其對俄羅斯武器的依賴？

近年來，國際政治的變化意味著印度與法國、美國和以色列等國的關係變得更加密切。

儘管如此，印度尚未加入國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭的譴責，並且印度明確表示，它不想選邊站。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄國總統普京烏克蘭戰爭前不久還訪問過印度。

一些國防專家認為，鑒於國際制裁對俄羅斯的影響，印度可能會發現，除了減少對莫斯科的依賴之外，它別無選擇。

史汀生中心的國防和安全分析師薩米爾·拉爾瓦尼表示，俄羅斯S-400地對空導彈系統的關鍵部件現在可能存在問題。而印度於2018年購買了該系統，其中只有一部分已經交付。

拉爾瓦尼先生說：「有充分的理由相信...俄羅斯將無法履行其對印度的合同承諾，交付所有S-400系統」。

他還認為，俄羅斯因為在烏克蘭遭受的戰爭損失，可能意味著它可能無法滿足印度的需求，「因為它將不顧一切地使用所有備件來補充自己的力量」。

他說，印度政策制定者可能正在注意到俄羅斯在烏克蘭戰場裝備面臨的一些問題。

沒有俄羅斯的武器，印度國防能行嗎？

目前看來，這似乎不太可能。

去年10月，美國國會的一份報告稱，沒有俄羅斯提供的裝備，印度軍隊就無法有效運作，並將在近期和中期繼續依賴俄羅斯的武器系統。

報告指出，俄羅斯以相對（比西方更）有吸引力的價格提供武器。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄國和印度還聯合研發超音速導彈。

總部位於德里的有關軍事科技的雜誌《航空與國防宇宙》編輯桑吉塔·薩克塞納表示，印度軍隊將繼續繼續從俄羅斯購買武器裝備。

她說，這不僅是因為其人員熟悉他們的設備，而且與俄羅斯的關係經受住了時間的考驗。

但她補充說，印度希望發展其本土國防工業，有時與其他國家建立聯合伙伴關係。

薩克塞納女士解釋說，這涉及利用國外最先進的技術，在「印度製造」等計劃下大力推動武器製造。