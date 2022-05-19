烏克蘭戰爭：聯合國警告未來數月可能出現全球食品危機

47 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 古特雷斯表示，這場衝突將危害全球數千萬人的糧食安全，繼而令他們"陷入營養不良、糧食短缺和饑荒"。

聯合國警告，俄羅斯入侵烏克蘭後，一些國家在未來數月可能會出現食品短缺。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres） 說，這場戰爭已經令一些貧窮國家出現價格上升，影響這些國家的食品安全。如果烏克蘭相關出口不回到戰爭爆發前的水平，世界一些地方就可能出現長達數年的饑荒。

烏克蘭過去出口許多葵花子油、小麥和玉米，但戰爭令烏克蘭的供應大大減少。

全球食品供應受到影響，也令替代品的價格上升。聯合國的數字顯示，全球食品價格比去年已經上升了30%。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 聯合國指烏克蘭目前有約2000萬公噸的農產品積壓在倉庫，如果可以出口這些農產品，有望令糧食價格升幅放緩。

古特雷斯表示，這場衝突將危害全球數千萬人的食品安全，繼而令他們「陷入營養不良以及饑荒」。

「如果我們一起行動，世界上現在是有足夠的食物，但如果我們今天不解決這個問題，未來數個月就可能出現全球食品短缺。」

他警告，烏克蘭的食品出口，加上俄羅斯和白羅斯的肥料出口，對解決這場食品危機非常重要。

古特電斯說，他已經與烏克蘭、俄羅斯、美國和歐盟當局取得緊密聯繫，努力使全球食品出口回到正常水平。

他形容，這場危機「連帶的複雜安全、經濟和財政影響，需要各方的善意才能解決」。

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世界銀行早前已經宣佈，將會提供約120億美元資助一些可以解決食品危機的計劃，決定將會令全球類似的計劃，在未來15個月可以獲得約300億歐元的資金。

俄羅斯和烏克蘭出口的小麥佔全球出口總量約30%，而烏克蘭被俄羅斯入侵前，每個月向全球出口約450萬公噸農產品，被形容是世界糧倉。

但俄羅斯在今年2月發動入侵後，這些產品的出口量大幅下跌，價格上升。印度5月14日宣佈將會禁止大麥出口後，價格進一步上升。

聯合國指烏克蘭目前有約2000萬公噸的農產品積壓在倉庫，如果可以出口這些農產品，有望令糧食價格升幅放緩。

「穀物戰爭」

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）周三（5月18日）批評，俄羅斯入侵烏克蘭，令全球的食品供應問題變得嚴重。

她形容俄羅斯發動的是「穀物戰爭」，導致全球糧食危機。「而且發動的時刻，正值是數百萬人本身已經面對饑餓威脅的時候，尤其是在中東和非洲地區。」