烏克蘭戰爭：為什麼土耳其反對瑞典和芬蘭加入北約

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瑞典和芬蘭已申請加入北約，但土耳其反對，理由是兩國反對土耳其打擊庫爾德激進組織的立場。

瑞典和芬蘭已申請加入北約，但土耳其反對兩國的申請加入。為什麼？

瑞典和芬蘭已正式提交加入西方軍事聯盟北約的申請。

這一決定是兩國先前對北約的歷史傳統中立政策的根本轉變，這是由於俄國入侵烏克蘭以及這兩個北歐國家與俄羅斯地理位置接近而引發的。

但隨後很快土耳其表示反對，理由是兩國反對土耳其打擊庫爾德激進組織的立場，如活躍在土耳其和該地區的庫爾德工人黨（PKK）。

北約需要現有所有30個成員國達成共識，其他國家才能夠加入。

但土耳其反對的背後是什麼原因呢？還有迴旋餘地嗎？

以下是您需要了解的內容。

為什麼土耳其反對瑞典和芬蘭加入北約？

自1952年以來，土耳其一直是北約成員國，傳統上支持北約對新盟友的門戶開放政策，包括1999年和2004年向東擴張到俄羅斯領土邊境。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 瑞典和芬蘭已正式提交加入西方軍事聯盟北約的申請，根本轉變其傳統中立政策。

但土耳其總統埃爾多安指責芬蘭和瑞典不支持其與庫爾德工人黨（被土耳其認定為恐怖組織）和敘利亞庫爾德人民保護部隊的鬥爭。

庫爾德工人黨也被歐盟、英國和美國指定為「恐怖組織」。但隸屬於庫爾德工人黨的敘利亞庫爾德人民保護部隊是美國領導的聯盟在敘利亞北部打擊「伊斯蘭國」的主要伙伴。

安卡拉說，瑞典和芬蘭都庇護庫爾德工人黨成員。

兩國還在2019年對土耳其實施了武器禁運，此前土耳其對敘利亞北部的敘利亞庫爾德人民保護部隊發動了軍事攻勢。

布魯塞爾卡內基歐洲中心的前土耳其外交官、訪問學者希南·烏爾根表示，安卡拉有未解決的「合理擔憂」，希望在芬蘭和瑞典加入北約之前解決這些擔憂。

烏爾根告訴BBC說：「土耳其有一些合理的不滿，特別是對瑞典的立場。 」

他說：「這實際上是關於斯德哥爾摩對庫爾德工人黨和與庫爾德工人黨有聯繫的實體的活動的立場，以及它對敘利亞庫爾德民主聯盟黨的支持。該黨在土耳其被視為庫爾德工人黨的分支。」

土耳其還聲稱，瑞典拒絶引渡21名「涉嫌與恐怖主義有聯繫」的人，芬蘭拒絶引渡12人。

烏爾根說：「多年來，土耳其方面提出了許多要求，但這些要求仍未得到解決，現在土耳其認為，既然瑞典有興趣加入北約，它就能夠對瑞典施加條件。」

為什麼土耳其也在談論希臘？

目前的辯論還提出了一個棘手的問題，這個問題在土耳其於1974年向北塞浦路斯派遣軍隊後一直存在。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瑞典和芬蘭2019因土耳其在敘利亞打擊支持美國盟軍的庫爾德人武裝而對土耳其實施武器禁運。

1974年，希臘決定退出北約，以抗議北約決定不向希臘和其他一些國家認為的土耳其入侵採取行動。

但希臘決定在1980年代回歸北約，土耳其也沒有反對。

倫敦經濟學院（LSE）當代土耳其研究主席雅普拉克·古爾索伊教授表示，安卡拉認為這是一個錯誤，它不想重蹈覆轍。

古爾索伊教授告訴BBC 說：「土耳其人普遍認為，如果安卡拉當時堅持不讓希臘恢復北約成員地位，也許土耳其和希臘現在面臨的一些問題可以得到解決。」

她說：「現在，鑒於希臘和塞浦路斯是歐盟成員國，他們有更多的外交影響力，而土耳其失去了平等的重要機會。」

她補充說：「所以土耳其認為這是一個重要的教訓，它不想再次犯同樣的錯誤。」

土耳其想要什麼？

儘管埃爾多安總統反對瑞典和芬蘭加入北約，但許多分析人士認為，他願意談判並最終同意擴大北約聯盟。

烏爾根先生認為：土耳其想做的是向瑞典施加壓力，特別是改變其對庫爾德工人黨及其活動的立場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國國務卿布林肯與土耳其外交部長恰武什奧盧會晤。布林肯認為能擺平土耳其和北約的分歧。

根據古爾索伊教授的說法：「土耳其獲得了重要的影響力，可以理解的是，它希望利用這個機會要求一些東西作為回報。」

她說：「土耳其正在利用這一機會提醒盟國注意其自己的國際和國內安全問題，並大聲疾呼，讓別人聽到它的要求。」

土耳其外交部長恰武什奧盧5月中旬訪問美國，會見美國國務卿布林肯，也是及時討論此事的契機。

據報道，安卡拉正在尋求購買40架新的F-16戰鬥機，和為其現有戰機購買80個現代化升級配套設備，以換取其對美國最先進的F-35隱形戰鬥機的投資。

在安卡拉購買俄羅斯S-400反導系統後，土耳其被排除在美國出售F-35計劃之外。

在會晤之前，布林肯表示，他對與土耳其就其反對北歐兩國加入北約的意見達成共識非常有信心，理由是土耳其，瑞典和芬蘭之間的進行著持續對話。

英國皇家國際事務研究所的中東和北非節目副研究員加利普·達萊告訴BBC說，埃爾多安的立場實際上是一個表示不滿的信號，在這個問題上有「迴旋餘地」。

他表示：他認為北約在六月底在馬德里舉行峰會之前，可以預見土耳其，北約，瑞典和芬蘭之間進行積極的外交磋商。

但達萊先生補充認為，如果在6月30日之前沒有解決方案，那麼這會在本質上成為一場危機。這不僅是瑞典和芬蘭的危機，更重要的是土耳其和北約之間的危機。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 北約秘書長斯托爾滕貝格在接受申請時說，芬蘭和瑞典是北約最親密的伙伴。

以前有過這樣的分歧嗎？

在其73年的歷史中，北約內部在各種不同問題上都曾發生分歧。

最近的事件是，希臘阻止馬其頓加入北約長達十年，因為雅典認為這個巴爾幹國家的名字有企圖竊取希臘歷史遺產的意思。

在馬其頓政府正式將其憲法名稱改為北馬其頓之後，希臘最終同意了北約接納北馬其頓。

2009年，土耳其抗議任命丹麥前首相拉斯穆森為北約首腦。安卡拉指責拉斯穆森在2006年先知穆罕默德卡通危機期間「領導不力「。

丹麥藝術家庫爾特·韋斯特加德曾畫了一幅先知穆罕默德的漫畫，引發了穆斯林世界的憤怒。

經過長時間的談判，土耳其在聯盟的政治和軍事結構中獲得了重要地位後，才同意了拉斯穆森的任命。

接下來可能發生什麼？

在正式申請之後，將凖備成員資格協議並提交給北約盟國。

正常情況下，加入北約需要長期的談判。但鑒於當前的地緣政治背景，預計瑞典和芬蘭將經歷一個更快的進程，技術程序預計將在馬德里峰會之前完成。

預計北約領導人將在峰會期間批准瑞典和芬蘭加入的申請，但該決定必須得到所有30個國家議會的批准。

芬蘭和瑞典有幾個有利於他們的因素：它們是北約的長期合作伙伴，是擁有高能力軍隊的先進民主國家。

北約秘書長斯托爾滕貝格在接受申請時說，芬蘭和瑞典是北約最親密的伙伴，芬蘭和瑞典在北約的成員資格將增加北約的共同安全。

前美國大使、伍德羅國際學者中心主席兼首席執行官馬克·格林表示，瑞典和芬蘭聯合加入對北約做出的貢獻將大大提高北約的能力。