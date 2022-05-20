朝鮮疫情：用傳統醫藥治療來勢洶洶的「發燒」病例，作用如何

  • 瑞秋·施拉德爾（Rachel Schraer）、宋婉源
  • BBC事實核查
A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) on 19 May 2022 shows staff disinfecting the premises of a medical oxygen factory to curb the current coronavirus disease health crisis in Pyongyang, North Korea

圖像來源，EPA

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平壤一位工作人員在為氧氣運輸車消毒。

朝鮮正在努力應對新冠病毒的傳播，該國尚未接種新冠疫苗，也缺乏有效的抗病毒藥物。

2020年初，朝鮮就對鄰國封鎖了邊境，試圖使自己免受新冠全球大流行的影響。

到目前為止，該國領導人拒絶接受來自外部的醫療援助。官方媒體建議民眾用傳統療法來治療所謂「發燒」。

多喝熱飲

對於病情不嚴重的人，執政黨黨報《勞動新聞》推薦的療法包括生薑水、金銀花茶和柳葉飲料。

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金正恩帶著口罩的畫面出現在電視上。

熱飲可能會緩解一些新冠症狀，如喉嚨痛或咳嗽，並在患者比平時失去更多水分時幫助補水。

生薑和柳葉也可以緩解炎症和減輕疼痛。

但是，它們並非治療病毒本身的方法。

鹽水漱口

朝鮮官方媒體最近採訪了一對夫婦，他們建議早晚用鹽水漱口。據該國官方通訊社報道，「數千噸鹽」已被送往平壤，用於製造「殺菌液」。

一些研究表明，用鹽水漱口和沖洗鼻腔可以對抗引起普通感冒的病毒。但幾乎沒有證據表明它們減緩了新冠病毒的傳播。

一項研究發現，漱口水可以在實驗室殺死新冠病毒，但還沒有令人信服的證據表明它對人類有幫助。

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軍人進入藥店負責藥品分發。

新冠病毒主要通過鼻子和嘴吸入空氣中的微小飛沫而感染的，因此漱口只能攻擊一個進入點。

一旦病毒進入，它就會複製並擴散到器官深處，再多的漱口水也無法到達那裏。

止痛劑和抗生素

朝鮮中央電視台建議患者使用止痛藥，如布洛芬、阿莫西林和其他抗生素。

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止痛藥能幫助緩解症狀，但並不能遏制病毒。

布洛芬（Ibuprofen）和撲熱息痛（Paracetamol）可以降低體溫，緩解頭痛或喉嚨痛等症狀，但它們不會清除病毒或阻止病毒的發展。

抗生素也並不被推薦，因為其主要針對細菌感染，而非病毒。

而且，不必要地使用抗生素有可能產生抗藥性。

有實驗室研究表明，一些抗生素可能會減緩部分病毒的傳播，包括新冠病毒，但這尚未在實際操作中得到驗證。

一項關於抗生素阿奇霉素（Azithromycin）的研究發現，它對新冠症狀、住院或死亡的比例幾乎沒有影響。

有一些被批准的藥物可以防止新冠患者住院：

  • 抗病毒藥帕克斯洛維德（Paxlovid），莫努匹拉韋（Molnupirvir）和瑞德西韋（Remdesivir）
  • 模仿免疫系統的抗體療法

但它們的有效性存在很多變化。

衛生系統

朝鮮已建立衛生系統以提供免費醫療服務，其涵蓋了從村級的基本服務到政府醫院（通常在城市中心）的專業治療。

但由於制裁和乾旱極端天氣等原因，朝鮮經濟近年來出現萎縮。關閉邊境和嚴格的封鎖措施也會對經濟產生破壞性影響。

平壤以外地區的衛生系統尤其薄弱，據信存在人員、藥品和設備短缺的問題。

圖像來源，KCTV

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朝鮮官媒對於新冠的報道。

去年，聯合國的一份報告稱：該國「一些製藥、疫苗接種和醫療器械工廠沒有達到世界衛生組織的良好操作水平，也不能滿足當地的需求」。

許多逃到韓國的脫北者說，他們不得不為一些治療付費，或者找到只有特權階層人士才能獲得的治療和藥物。

但官方媒體表示，該國現在正在增加產量。

國際援助

朝鮮去年拒絶了300萬份中國製造的疫苗，據報道還拒絶了全球疫苗共享計劃Covax的其他分配。

韓國表示，首爾沒有收到朝鮮對其提供疫苗、醫療用品和人員建議的答覆。

據悉，朝鮮最近派遣了三架飛機從中國瀋陽運走醫療物資。

中國外交部表示，這些物品不包括「抗疫物資」，但中國「願同包括朝方在內的國際社會一道……共同打贏疫情防控阻擊戰。」

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