斯里蘭卡債務危機、北約擴張和本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters

斯里蘭卡的償務危機持續，作為中國倡導的「一帶一路」計劃的成員國，該國接受了中國大量貸款，但仍然無法讓它避過債務違約的命運。

澳洲這個周末將會迎來大選，2013年以來執政的自由黨（Liberty Party）將再次受到挑戰。對當地百萬華人移民來說，這幾年中澳關係急轉直下，加上新冠疫情的打擊，來自不同移民背景的華人選民，對於中澳關係的急劇變化以及澳洲政治都有不同解讀。

俄羅斯入侵烏克蘭後戰事持續，北歐國家芬蘭和瑞典都決定申請加入北約。北約與中國距離十分遠，但中國仍然對極為關注。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，AFP

斯里蘭卡正在經歷自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機，而政府因為處理經濟危機不當引發民怨和民憤，引發一波暴力示威浪潮。

5月19日，斯里蘭卡出現獨立以來首次主權債務違約。這是在30天寬限期到期之後必須償還的 7800 萬美元（6300 萬英鎊）未付債務利息。

債務違約會損害一個國家的聲譽，使它更難在國際市場上借到所需資金，反過來進一步損害對其貨幣和經濟的信心。

在這一波示威潮中，斯里蘭卡抗議者還襲擊了包括執政的拉賈帕克薩家族在內的著名政治人物的住宅。抗議示威已經導致前總理馬辛達和其它政府官員的辭職。

圖像來源，Getty Images

澳大利亞聯邦大選將在5月21日投票後揭曉結果。對百萬華人移民來說，這幾年中澳關係急轉直下，加上新冠疫情的打擊，來自不同移民背景的華人選民，對於中澳關係的急劇變化以及澳洲政治都有不同解讀。

選舉結果將決定現任執政黨自由黨領導的聯合政府能否繼續執政並保持「親美抗中」的戰略，抑或讓澳大利亞工黨（Labor Party）重返執政，對華政策採取會否轉變，皆是各界關注此次大選的重要之處。

BBC中文訪問華人移民，他們分別中國大陸及港台，彼此對於澳大利亞的政治乃至中澳關係都有不同的分析及體驗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北約秘書長斯托爾滕貝格與芬蘭和瑞典駐北約大使在布魯塞爾（5月18日）

俄羅斯入侵烏克蘭後戰事持續，北歐國家芬蘭和瑞典都決定申請加入北約。如果成功，北約成員國將從30個增加到32個。對此，中國外交部發言人趙立堅5月16日表示，中芬關係一直十分友好，「芬蘭申請加入北約當然會給中芬關係帶來新的因素。」

北約，是北大西洋公約組織的簡稱。這個軍事聯盟的成員包括美國、加拿大和20多個歐洲國家，與中國不僅沒有任何邊界接壤，而且都隔著遙遠的距離。

但中國對北約擴大成員國極為關注；而北約也對中國的經濟和軍事實力心存戒備。箇中原因是什麼？

圖像來源，Reuters

美聯儲進入加息通道，並在3月和5月兩次加息，其中5月加息50個基點（即0.5%）是美國自2000年以來最大幅度的動作。

有經濟學家稱，這麼做是「用錯誤糾正錯誤」，不得已的舉措背後也隱藏著不小的風險。

美聯儲加息，將如何影響股市、房貸、整體經濟以及人民幣匯率？BBC中文為你逐一梳理。

圖像來源，BBC / Griffith Institue

位於盧克索（Luxor）的古埃及少年法老圖坦卡蒙（Tutankhamun）陵墓是現代考古歷史上最有名的發現之一。

今年是英國考古學家霍華德·卡特（Howard Carter）及其團隊發現圖坦卡蒙墓100週年，牛津大學博德利圖書館（Bodleian Libraries）推出新展覽——「圖坦卡蒙：挖掘檔案」（Tutankhamun: Excavating the Archives）。

當年跟隨考古隊伍拍攝挖掘全過程的攝影師哈里·伯頓（Harry Burton），留下許多珍貴相片都在這次展覽中展出，其他的還有卡特和考古團隊留下來的信件、規劃、繪圖和檔案日記，通過展品可以了解為時10年的挖掘工作。