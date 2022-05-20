烏克蘭港口水雷密布 麥農哭訴「倉庫裏裝滿賣不掉的穀物」

23 分钟前

烏克蘭農民尤里的糧倉裏堆滿了糧食，但他無法把糧食送到急需的國家。他感到絶望之時，聯合國警告說，這場戰爭可能導致數百萬人饑餓和全球糧食短缺。