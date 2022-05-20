美國總統拜登任內首次亞洲行 推動世界「積極願景」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5月19日，美國總統拜登在馬里蘭州登上空軍一號，前往韓國和日本，這是他上任以來首次訪問亞洲。

美國總統拜登周五開始了他上任以來的首次亞洲之行。 這次出訪旨在加深與亞洲盟友之間的團結，表明美國對該地區的經濟和安全承諾，以抗衡中國的影響力。

這次訪問還將使拜登有機會闡述他的對華戰略。美國國務卿布林肯原計劃於5日就此發表演講，但因感染新冠病毒而取消了演講。目前未知下次演講時間。

拜登本次亞洲之行始於韓國，周五（5月20）會見韓國新當選的總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）。他隨後將前往日本，在那裏與四方安全組織（QUAD）的其他國家領導人（日本、印度和澳大利亞）進行面對面會談。

中國外交部19日回應拜登的亞洲之行，發言人趙立堅說，中方正在密切關注有關消息。

趙立堅說： 「中方認為，任何地區合作框架都應該順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家之間的互信與合作。我們也同樣認為，美日發展雙邊關係不應針對第三方，或者損害第三方的利益。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登出訪的一個重要意圖是加強美韓聯盟。

亞洲之行的意圖

白宮明確表示，美國有能力在印太地區和歐洲投入資源和關注。官員們認為，拜登將在未來幾天的會議上闡明立場，並團結盟友，以應對中國和俄羅斯的影響力。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在18日的新聞發佈會上表示：「我們在歐洲和印太奉行的戰略存在一定程度的融合，並且相互依賴。」

沙利文還說：「我認為，拜登總統具備將這些戰略聯繫在一起的獨特能力，這將成為他任期內外交政策的一個標誌。」

當被問及拜登是否會利用此行向中國發出警告信息時，沙利文說，白宮的目標是提出一項「積極願景」—— 如果世界上的民主國家和開放社會站在一起制定道路規則，以明確該地區的安全屏障，並強化傳統聯盟，那麼世界將會是什麼樣子。

「我們認為這一信息會傳到世界各地，北京也會聽到，」沙利文說。他本周與中國同行楊潔篪就一系列問題進行了交談。

拜登上任後多次在公開講話中表示，中國是美國的主要競爭對手。他在最新的印太戰略中表示，美國的目標並非要改變中國，而是要塑造中國的周邊環境。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5月20日，掛在美國駐韓國大使館附近的橫幅，以示歡迎美國總統拜登來訪。

韓國、日本的重頭戲

美國新印太戰略的一個關鍵部分是促進盟友和伙伴之間的密切合作，尤其是韓國和日本。分析指出，拜登可能會試圖通過督促韓國修補與日本的分歧，共同向中國施壓。

由於日本和韓國在貿易和領土爭端方面積累下怨恨，這兩個美國盟友之間的關係近年來一直很差。

不過目前還不清楚拜登能否推動韓國在對抗中國方面進行更有力的合作。上任美國總統特朗普卸任後，韓國人對美國的好感急劇上升。

北京顯然感受到了美國在亞洲地區的潛在威脅。中國外交部長王毅16日與韓國外長樸振視頻會晤，敦促他「防範新冷戰風險，反對陣營對抗，關乎中韓兩國的根本利益」。

他還在18日與日本外相林芳正舉行視頻會晤，指出日美出現「涉華消極動向」。

王毅還態度強硬的指出：「日方即將主辦美日印澳『四邊機制』峰會。令人關注和警惕的是，美國領導人還未成行，所謂日美聯手對抗中國的論調就已甚囂塵上，搞得烏煙瘴氣。」

朝核問題也將成為此次拜登訪問的一大看點。

白宮國家安全顧問沙利文周三表示，在拜登到訪亞洲期間，朝鮮可能會進行一次遠程導彈發射或核試驗。

沙利文說：「我們正在為所有突發事件做凖備，包括我們在韓國或日本時可能發生的挑釁行為。」他還表示：「我們正凖備對軍事態勢進行短期和長期必要調整，以確保我們為該地區的盟友提供防禦和威懾，並對朝鮮的挑釁作出回應。」

朝鮮過去經常在美國總統亞洲訪問期間進行導彈試射。有分析人士表示，朝鮮這樣做主要是為了引起美國關注，或增加在談判上的籌碼。

四方峰會如何協調與印度關係

針對四方峰會的意圖，沙利文在記者會上說：「我們相信，這次峰會將從行動和願景上表明，民主國家可以做到，這四個國家共同努力，將捍衛和維護自由和開放的印太原則。」

沙利文還說，本次四方峰會將處理氣候、網絡安全和新興技術等問題。

這是四方安全組織的一次重要峰會。該組織於2017年重新成立，被認為旨在制衡中國的軍事和經濟影響力。但該組織談論中國的方式很謹慎，被認為從著手實際問題來擴大影響。

這是繼9月份在華盛頓舉行的會議之後，四方領導人第二次面對面會議。

由於印度拒絶加入美國領導的譴責俄羅斯的入侵行動，該組織出現裂痕。印度多年來與俄羅斯在防務上有著緊密關係，莫斯科是新德里最大的武器供應商。

美國國家安全委員會印太地區協調員坎貝爾（Kurt Campbell）說，印度在許多方面搖擺不定，「努力與印度合作，使其軌道更加向西方傾斜，符合我們所有人的最佳利益」。

新印太經濟框架

除會見領導人之外，拜登預計將在訪問日本期間啟動新的印太經濟框架（IPEF）。

該經濟框架於2021年10月首次公布，倡議尋求公平貿易、改善供應鏈等，具體在供應鏈網絡和基礎建設等方面進行合作。美國希望通過該框架強化美國與印太地區盟友的合作，以減輕中國通過「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）所發揮的影響力。

根據韓國總統辦公室消息，韓國已確定作為成員國加入該經濟框架。韓總統尹錫悅預計將於24日線上參與啟動會議。

日本內閣官房長官松野博一18日表示，日本政府也正積極考慮加入該經濟框架。除此之外，澳大利亞和新西蘭預料也將加入。

其中台灣能否作為合作伙伴將再次成為話題。

至少有50名美國民主黨和共和黨參議員敦促拜承諾將台灣作為印太經濟框架的合作伙伴。