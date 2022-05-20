美國反虛假信息工作組：爭議中的「真理部」尚未滿月被叫停

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國新設立的反虛假信息工作組是國土安全部的一個部分。

美國國土安全部（DHS）在啟動「虛假信息管理委員會」僅三周後，決定「暫停」這個引起很大爭議的反虛假信息工作組。

批評者對其大加撻伐，警告說這樣的政府部門將被用來審查言論自由。

周三（5月18日），該委員會主任尼娜·揚科維茨（Nina Jankowicz）宣佈辭職，理由是受到「卑鄙的人身攻擊和人身威脅」。

她在一份聲明中表示，虛假信息管理委員會的前途「並不確定」。

擔心與抗議

該工作組自4月27日成立以來，引發了主要來自右翼和公民社團的大規模抗議。

根據國土安全部官員的說法，工作組設立的初衷是為了研究對應虛假信息有害影響的最佳做法、協調和規範與虛假信息有關的工作，並幫助國土安全部打擊可能威脅美國國內安全的病毒式謊言和宣傳。

國土部表示將確保工作組的宗旨是「保護言論自由、公民權利、公民自由和隱私」。

但公民自由和人權組織，如「保護民主和電子前沿基金會」提出反對意見，認為該小組的任務不明確，並在上個月小組成立不久後發出警告說，美國國土安全部在隱私和言論自由權利問題上有「不良記錄」。

溫和派和更偏右的共和黨人也表示擔心，美國現在執政的是民主黨政府，委員會的工作可能成為反對保守派的武器。

批評者還借用喬治·奧威爾的反烏托邦小說《1984》中的說法，嘲笑該委員會為「真理部」。

「時機欠妥」

圖像來源，Nina Jankowicz / Twitter 圖像加註文字， 美國反虛假信息工作組組長尼娜·揚科維茨以 （Nina Jankowicz）本周辭職

在對這一工作小組的反對聲音中，該工作組負責人，33歲的揚科維茨女士雖然被拜登政府稱讚為反虛假信息領域的專家，卻成為網絡攻擊和嘲諷的焦點。

社交媒體用戶攻擊她在政治上的左傾，並嘲笑她在TikTok上發佈的一首關於虛假信息的歌曲。

在遭到多方抨擊的情況下，國土安全部的領導層被迫一再為委員會的工作辯護。

本月早些時候國土安全部部長亞歷山德羅·馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在美國參議院作證時，向議員們保證，該小組不是「審查真相的警察」，但承認這一委員會出台的時機欠妥，造成了混亂。

美國國土部發言人告訴英國廣播公司BBC，該工作組現在已經暫停工作，說「對工作組重點以外的事情大加攻擊已經成為影響正常工作的一個重要因素」。

國土部還聲明說，建立委員會的目的被蓄意大加篡改。這個委員會建立的宗旨根本就不是為了審查言論或者以任何方式監督言論。恰恰相反：「它的目的是確保我們履行保護國土的使命，同時保護核心憲法權利。」

現在，一個內部諮詢委員會將審查該委員會的工作，並在75天時間內就它的下一步提出建議。

小說《1984》中的」真理部「

《1984》是英國著名作家喬治·奧威爾於1949年出版的政治小說。

小說中的大洋國只有四個部門，分別是友愛部、和平部、富裕部和真理部。但和它們的名字完全相反，友愛部負責拷問，和平部負責戰爭，富裕部負責讓人們挨餓，真理部的工作則是篡改新聞和歷史。

在四大部門中，對真理部的工作描述最多，因此也最為讀者熟悉。真理部每天都會選出大量的新聞，然後根據「老大哥」的需求加以修改。