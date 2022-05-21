加拿大禁華為、中興參與5G網絡建設，北京稱這是一個「錯誤信號」

52 分钟前

圖像來源，Getty Images

加拿大表示，將禁止中國兩家最大的電信設備製造商華為和中興參與其5G網絡建設。

周四（5月19日），加拿大工業部長宣佈了對華為和中興的限制措施。商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，此舉將提升加拿大的移動互聯網服務水凖，並「保護加拿大人的安全」。

但華為加拿大分公司表示，對這一決定感到「失望」，稱這一決定是「政治性的」。

「這是一個不幸的政治決定，與網絡安全或任何相關技術無關，」一份聲明稱。

包括英國、美國、澳大利亞和新西蘭在內的幾個國家已經對這些公司實施了限制。

這四個國家和加拿大一起組成了一個名為「五眼」的情報共享網絡。五眼聯盟是在冷戰期間發展起來的，是一個監測蘇聯、分享機密信息的機制。

加拿大的決定在許多人的預料之中，因為其盟友已經禁止華為和中興參與他們自己的高速網絡。

商鵬飛在加拿大首都渥太華對記者表示，這一決定是在「我們的安全機構進行了全面審查，並與最親密的盟友進行了磋商」後做出的。

「讓我明確表示：我們將永遠保護加拿大人的安全，並將採取任何必要行動保護我們的電信基礎設施。」他說。

「在5G世界中，在我們日常生活越來越依賴網絡時，這是正確的決定。」

中國回應

中國外交部發言人汪文斌周五（20日）表示，中方對加拿大的決定表示堅決反對，將進行全面嚴肅評估，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。

中國商務部發言人同一天則稱，加拿大政府做出了錯誤的決定，發出了錯誤的信號，敦促加方客觀、理性看待中加合作，立即停止錯誤行為。

這名發言人稱，加拿大決定違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中加有關企業的商業利益，危及兩國企業開展互利合作的信心，將對中加經貿關係造成不利影響。

中國駐加拿大大使館沒有立即回應BBC的置評請求。使館發言人對路透社表示，北京將加拿大提出的安全擔憂視為「政治操縱的借口」。

中國的發言人還指責加拿大與美國合作壓制中國公司。

據加國環球新聞網（Global News）報道， 2020 年華為向加拿大電信公司售出了價值約1億加元（7800萬美元）的無線接入網絡設備（將手機或計算機連接到網絡的設備）。

圖像來源，Getty Images

華為加拿大分公司表示，其設備已受到政府和安全機構的「嚴格審查」，還表示，「華為設備沒有帶來過安全事件」。

「禁止華為的設備和服務將導致加拿大的重大經濟損失，並增加加拿大消費者的通信成本。」一份聲明稱。

「不幸的是，這個決定超出了我們作為企業的控制範圍。但是，我們將盡我們所能來保護我們的客戶、合作伙伴和我們自己的合法權益。」

與此同時，中興通訊表示，它拒絶加拿大政府聲明中的「假定」，稱這是「高度揣測」。

「我們一直遵守國際標凖和最佳規矩，開放我們的網絡安全實驗室，讓監管機構和利益相關者能夠驗證中興產品的安全性。」該公司稱。

5G網絡是移動互聯網的未來，能提供更快的數據下載和上傳速度。它還允許更多的設備同時接入互聯網。隨著視頻和音樂流媒體的普及，數據使用量正在飆升，這促使政府和移動電話網絡運營商改善他們的電信基礎設施。

加拿大政府的決定意味著，不再允許加拿大電信公司使用華為和中興通訊製造的設備。

商鵬飛說，已經安裝了中國製造商製造的設備的公司現在必須將其移除。

2018年9月，加拿大首次宣佈對華為設備進行審查。

近年來，美國和其他西方國家因國家安全擔憂，將目標對凖一些中國最大的科技和電信公司。