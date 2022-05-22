澳大利亞大選：出身基層的新任總理阿爾巴尼斯是誰

蒂凡尼·湯布爾 （Tiffanie Turnbull）

BBC記者發自悉尼

2022年5月22日早上8点49分 最近更新： 1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿爾巴尼斯一直是工黨內左派的領頭人物，但自從成為工黨黨魁後，他將自己的定位往中間靠攏。

安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，又譯艾巴尼斯）在領導澳大利亞工黨（Labor Party）取得十年來的首次聯邦大選勝利後，將成為澳大利亞的下一任總理。

作為該國最資深的政治人物之一，他向選民承諾一個「安全的變革」，這是他此次參選時，誓言將2013年以來一直執政的保守的「自由黨-國家黨聯盟」拉下台的主要競選口號。

落敗的現任總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）自詡為 「推土機」（bulldozer），而阿爾巴尼斯則誓言要做一個 「建設者」（builder）。

兩年多來的新冠大流行中，澳洲各州之間相互隔絶，各城市因嚴格封鎖而四分五裂，因此促進團結是這位新領導人的首要任務。

「我想讓澳洲人團結起來。我想尋求我們的共同目標，推進團結和樂觀，而非恐懼和分裂，」阿爾巴尼斯在周六（5月21日）晚上的勝選演講中說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 安東尼·阿爾巴尼斯帶領澳大利亞工黨在聯邦大選中獲勝，將取代莫里森出任澳大利亞總理。

阿爾巴尼斯是誰？

在外界看來，阿爾巴尼斯是澳洲公共醫療系統的捍衛者、LGBT群體（LGBT是女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮寫）權益的倡導者、相信共和體制（republican）和橄欖球聯盟的狂熱粉絲。

59歲的澳洲新任總理，綽號「阿爾博」（Albo）。他是由一位領取身障津貼的單親媽媽，在政府廉租屋環境中撫養長大。他經常表示，他的成長經歷是其對於進步議題的信仰基礎。

阿爾巴尼斯小時候一直以為他的父親在其出生前就已去世了。但在十幾歲時，他得知他的生父是母親在歐洲旅行時認識的的一名已婚男子，而生父很可能還活著。

30年後，他找到了卡洛·阿爾巴尼斯（Carlo Albanese）並飛往意大利，首次見到了他的生父，以及同父異母的兄弟姐妹們。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 59歲的澳洲新任總理，綽號「阿爾博」（Albo）。他是由一位領取身障津貼的單親媽媽，在政府廉租屋環境中撫養長大。

阿爾巴尼斯說過，他的母親瑪麗安娜·埃勒裏（Maryanne Ellery）決心確保他能擁有她從未有過的機會。在母親的支持下，阿爾巴尼斯成為家族中第一個完成學業、大學畢業的成員。

阿爾巴尼斯又稱，為自己的兒子內森（Nathan）建造一個更美好的世界，一直啟發他的公共事務參與。

阿爾巴尼斯在2019年與他結婚19年的妻子分居，但他的伴侶朱迪·海頓（Jodie Haydon）加入了她此次的競選活動。

25年的議員生涯

阿爾巴尼斯擔任工黨領袖已有三年。他是在2019年前任工黨黨魁比爾·肖頓（Bill Shorten）在該年聯邦大選中慘敗後接任的。

但是，他從20多歲起就一直是工黨的中堅力量。在1996年他33歲生日時被選入悉尼市（Sydney，又譯雪梨）的一個席位之前，他曾在澳洲聯邦和州政府工作。

2007年，當工黨在陸克文 （Kevin Rudd）的領導下執政時，阿爾巴尼斯成為基礎設施和交通部長。

2010年，工黨由朱莉婭·吉拉德（Julia Gillard）取代陸克文擔任總理後，該黨進入了一個動蕩時期，但阿爾巴尼斯仍是黨內具有影響力的人物。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿爾巴尼斯在陸克文於2013年重新擔任總理的過程中發揮了重要作用。

當陸克文先生在2013年重新奪回總理職位時，阿爾巴尼斯的支持度使他被提升為副總理。然而，由於工黨在之後的大選失利，他只擔任了10周的職務。

隨後，阿爾巴尼斯自薦成為工黨黨魁。不過，儘管在一般工黨黨員中很受歡迎，但競爭對手比爾·肖頓在國會議員中得到了更多支持，成為澳大利亞的反對黨領袖。但是，肖頓後來在兩次大選中失利，離開工黨黨魁一職後， 阿爾巴尼斯的時代終於在2019年到來。

將出任澳洲第31任總理

阿爾巴尼斯一直是工黨內左派的領頭人物，但自從成為工黨黨魁後，他將自己的定位往中間靠攏。

此次大選，阿爾巴尼斯不遺餘力地證明自己不是「覺醒派」（not woke），意在爭取保守派選民，這些選民在2019年大選時拋棄了工黨。這包括他收回對更積極的氣候政策的支持，同時在中國和國家安全問題上發表更強硬的言論。

他同時支持澳大利亞一些爭議政策，譬如拒絶任何搭船抵達澳洲的尋求庇護者，這與他之前公開過的立場相反。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為工黨領導人，阿爾巴尼斯試圖吸引更多的中間選民

此外，近年他也開始減肥，身形有了變化。他認為2021年的一場車禍讓他敲響了健康的警鐘。

但是，阿爾巴尼斯仍堅持自己的工黨根基。他承諾為該國陷入困境的老年照顧部門提供大量經費，提供更便宜的兒童保育服務，並誓言復蘇製造業。

工黨亦承諾舉辦公投修憲，設立國會顧問組織「向國會傳達原住民之聲」（Indigenous Voice to Parliament），讓該國原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民參與和他們土地有關的決策。阿爾巴尼斯在他的勝選演講中重申了這一承諾。

他的另一個關鍵承諾是，以自己的成長經歷為例，誓言不讓任何一位澳大利亞人在成長過程中掉隊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 此次大選阿爾巴尼斯（右一）不遺餘力地證明自己不是「覺醒派」（not woke），意在爭取保守派選民，這些選民在2019年大選時拋棄了工黨。

阿爾巴尼斯說：「這說明了我們這個偉大的國家，一個領取身障撫恤金的單身母親的兒子，在社會住宅中長大，今晚也可以成為澳大利亞總理，站在你們面前。」

「我希望澳大利亞繼續成為這樣一個國家：無論你住在哪裏，你崇拜或你愛的是誰，甚至你的姓氏，這些都不會是你人生旅程的障礙。」