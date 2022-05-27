俄羅斯入侵烏克蘭：西方軍援武器如何改變戰局

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10 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國向烏克蘭提供90門M777榴彈炮

據專家分析指出，在烏克蘭戰爭中，按照傳統蘇聯軍隊指導方針和規定運作的俄羅斯軍隊正在遭到一支新型軍隊的抵抗。烏克蘭軍隊採取的戰術靈活多變，並表現出很強的組織協調能力。正如基輔所認為的那樣，現在他們需要更現代化和更先進的武器。然而，西方提供的新武器給烏克蘭軍隊帶來了新的問題——他們仍然需要在戰爭中學習如何掌握它們。

烏克蘭總統澤連斯基（Vlidamir Zelenskiy）4月底向全國發表講話時指出：「如果烏克蘭能夠獲得比俄羅斯使用的武器更好的武器，我們早就（可能）結束這場戰爭並帶來和平。」

西方國家在俄羅斯入侵之前就已經開始向烏克蘭提供武器了，但在戰爭爆發之前以及最初階段，西方向烏克蘭提供的主要是步兵武器 ，便攜式反坦克和防空導彈，以及其他各種軍用裝備，包括彈藥 、醫療包、夜視設備。在戰爭初期，提供這些武器和裝備有助於阻滯俄羅斯的進攻。

隨著戰爭的發展，尤其當俄軍未能攻佔首都基輔並開始向東撤退，在頓巴斯（Donbass）和烏克蘭南部地區重新集結之後，烏克蘭開始要求西方提供重型武器。

現在烏克蘭急需火箭炮和火炮、高精度炮彈、裝甲車和防空系統、無人機、反艦導彈。此外，據專家披露，烏克蘭空軍還要求提供戰鬥機和直升機。

總體來說，烏克蘭軍隊正以機動靈活的戰術對抗俄軍，並對最重要的目標而不是大規模目標進行精凖打擊。這種戰術需要掌握有關俄軍部署和行動的最新情報。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 標槍導彈（Javelin）早在戰爭開始前就已經運抵烏克蘭。

這就是為什麼烏軍需要偵察和捕捉目標的手段，其中包括雷達、反炮兵作戰和火力校正裝備、無人機、衛星數據和其他信息。

在戰場上，俄羅斯和烏克蘭都保持了空戰能力，但是雙方都沒有獲得絶對制空權。同時，雙方的防空系統都遭受損失，因此也需要補充。

5月10日，五角大樓公布了烏克蘭從美國收到和將收到的武器清單。此外，基輔已接收、預計或希望接收來自歐洲國家的其他武器系統。

其中一些武器已經開始交付，另一些武器援助清單還沒有最後敲定。例如，基輔還一直沒有說服西方國家為其提供戰鬥機。迄今，烏克蘭只收到了米17型直升機，但預計很可能會獲得來自波蘭的米格29型戰鬥機。

4月中旬，烏克蘭空軍在美國的協調下收到了一批飛機零部件，這樣他們就能將更多米格戰機投入戰鬥。具體能修復多少架米格飛機，目前仍不得而知。然而，根據媒體報道提供的信息，有關向烏克蘭提供戰機的會談還沒有結束，基輔還在尋找機會，期待能夠獲得這些蘇製戰機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從國外獲得飛機零部件後，烏克蘭得以修復戰鬥機，投入戰鬥。

西方提供的武器裝備只是軍事援助的一部分。 除此之外，烏克蘭還收到其他援助，包括醫療設備和藥品、個人防護設備、彈藥等等。

蘇製武器與西方武器

西方援助烏克蘭的武器和裝備有兩種類型：一種是在蘇聯時期和社會主義陣營國家開發的武器系統，另一種是西方的武器系統，其中既有老式的，也有新型的。

據《華爾街日報》報道，英國國防部及其駐外武官在全球範圍內尋求採購舊的蘇製和俄製武器，以便將它們轉送給烏克蘭。正如英國國防大臣華萊士（Ben Wallace ）所說，結果發現，俄羅斯官員也在相同的國家尋找類似的武器。目前，全球有23個國家的軍隊在使用前蘇聯或俄羅斯製造的武器。

向烏克蘭提供蘇製武器是一種不得已而為之的措施，但是這將有助於烏克蘭軍隊在學習掌握新武器裝備的同時能夠生存下來。

一般來講，向烏克蘭提供的蘇製武器性能往往比俄軍目前使用的類似系統更差一些。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 現在這是一場炮戰而不是標槍導彈之戰。

但是烏克蘭軍隊使用這些老式坦克、裝甲車以及大大小小的防空導彈系統，不需要接受長期訓練，因為這些武器裝備都是烏軍所熟悉的，而且可通過簡單維修，即可重新使用，彌補武器損失。

烏克蘭獲得的第二種武器是西方提供的。這些武器也是老式和新式都有。但無論怎樣，這些武器不像駕駛汽車那樣簡單，因此烏軍需要學習如何維護、駕馭和使用，才能最後投入戰場。

許多西方的武器在射程、凖確性和整體效能方面都優於俄羅斯的武器。

炮戰和導彈戰

在俄軍從首都基輔、切爾尼戈夫和蘇梅撤退後，戰爭的性質發生了變化。現在俄軍不再試圖在沒有密集炮火掩護和空中支援的情況下向前推進。 同時，俄軍試圖在主攻方向與牽制方向開始進行積極協調配合。這使得烏軍難以從前線的其他地方調動預備隊。

但俄軍推進的速度緩慢。在某些地區，俄軍根本無法發動攻擊；有的地方，俄軍只推進了幾公里。在東北地區，烏軍進行了有力的反擊，將俄軍趕出了哈爾科夫市，並在一些地方已推進到與俄羅斯接壤的邊界。

現在烏克蘭戰爭局勢已經發生變化，俄羅斯軍隊開始採取更加謹慎的行動，擔心遭到烏克蘭步兵用反坦克和防空武器攻擊。裝甲運兵車和標槍導彈的游擊戰正在向坦克、榴彈炮和導彈大戰轉變。因此，西方開始將越來越多的重型火炮和炮彈提供給烏克蘭。

已提供給烏克蘭的武器：

捷克：RM-70多管火箭炮——這是蘇製BM-21「冰雹」火箭炮捷克版 (數量為幾十台)

波蘭：BM-21「冰雹」多管火箭炮（數字不詳）

美國：M777榴彈炮 (90台）

波蘭：蘇製「康乃馨」自行火炮（20多台）

愛沙尼亞：蘇製D-30榴彈炮（多台）

捷克：ShKH vz. 77「達納」152毫米自行榴彈炮（20台）

即將交付給烏克蘭的武器：

法國：「凱撒」輪式自行火炮（10-12台）

德國：PzH 2000履帶式自行火炮（7台）

荷蘭：PZH-2000履帶式自行火炮（5台）

挪威：M109A3GN型履帶式自行火炮（20台）

澳大利亞：M777榴彈炮 (6台）

加拿大：M777榴彈炮 (4台）

烏克蘭還希望美國提供兩款遠程火箭炮：其一是M142高機動性多管火箭炮，射程可達300公里。其二是M270多管火箭炮，射程可達80公里。

5月5日，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日尼（ Valery Zaluzhny ）在他的 Telegram 頻道中寫道，烏軍需要這些遠程火箭炮來打擊巡航導彈。然而，到目前為止，還沒有公開談論過此類武器裝備，也不知道它們是否會提供給烏克蘭。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 交戰雙方都損失了大量裝甲戰車。圖為烏克蘭軍隊的T-64型坦克。

與此同時，英國製造的空射「硫磺石」（Brimstone）反艦導彈的陸基版本已經出現在烏克蘭，這種導彈可用來攻擊地面目標。英國首相約翰遜（Boris Johnson）訪問基輔後表示，英國可以將這種導彈提供給烏克蘭。 5月初首次有媒體報道了這種導彈在烏克蘭的使用，5月15日出現了一段視頻，顯示從地面裝置發射這種導彈。

西方向烏克蘭提供彈藥阻止了俄軍的推進。以色列軍事專家根德爾曼（David Gendelman）告訴BBC，這些彈藥發揮了決定性作用。 「烏克蘭不僅得到武器，還得到彈藥。 這就是為什麼他們能堅持到今天的原因。沒有幾十門榴彈炮，他們仍然可以戰鬥，但在如此大規模的戰爭中，彈藥很快就會耗盡，」他說。

提供火炮如何影響戰局變化？

烏克蘭有自己的火炮，但大部分仍是蘇聯製造的，其性能與大多數俄羅斯的火炮系統相同。 粗略地講，如果烏克蘭的火炮射程可以打到俄羅斯的火炮，那麼反過來也是如此。

烏克蘭和俄羅斯軍隊的火炮射程：

「相思」型自行火炮——17公里

D20榴彈炮——17公里

D30榴彈炮——17公里

MSTA-B榴彈炮——24.7公里

MSTA-S自行火炮——24.7公里

風信子-B榴彈炮——28公里

風信子-S自行火炮——28公里

西方國家的火炮射程：

達納自行火炮——16公里

M114A1榴彈炮——17公里

M777榴彈炮——22.5公里

PZH-2000自行火炮——36公里

「凱撒」輪式自行火炮——40公里

烏克蘭和俄羅斯軍隊的火箭炮射程：

「冰雹」火箭炮——20公里

「颶風」火箭炮——35公里

「龍捲風」火箭炮——70公里

西方國家的火箭炮射程：

RM70式多管火箭炮——20公里

M142多管火箭炮——160-300公里

M270多管火箭炮——45-300公里

（以上數據基於常規彈藥）

烏克蘭軍隊裝備有「冰雹」火箭炮，以及遠程的「颶風」和「龍捲風」火箭炮。還有各種自行火炮，包括風信子-S、MSTA-S，「金合歡」、「康乃馨」和重型的203毫米「牡丹花」自行火炮，不過這種火炮數量很少。自蘇聯時代以來，烏克蘭軍隊就裝備了常規榴彈炮，其中包括MSTA、「風信子」、D20和D30。

借助西方援助的遠程火炮系統，烏軍將能夠在距離俄軍更遠的地方進行打擊，尤其是他們的火炮。

但是，由於武器標凖不同，必須為烏克蘭軍隊購買炮彈，這只是一個後勤補給問題。不過，美國五角大樓的援助清單包括20萬發155毫米火炮的炮彈。 根據美國國防部發言人柯比（John Kirby）的說法，烏克蘭已經獲得12萬發炮彈。

此外，包括凖確性或射程在內的許多參數取決於運送到烏克蘭的炮彈種類。其中有很多已經開發出來，帶有制導和校正功能的特殊高精度炮彈，超遠程炮彈，需要花費很多錢。

能夠使用特殊炮彈的M777 A2榴彈炮已交付給烏克蘭。在社交網絡上發表的數張照片中，據其作者稱，在其中一張可以看到更多遠程和強大的M795普通炮彈和M549A1增程炮彈。

裝甲戰車

在戰爭開始前和第一階段，西方緊急援助的輕型反坦克武器幫助烏克蘭軍隊重挫俄軍龐大的裝甲縱隊，其中一個重要原因是俄軍車隊得不到步兵和空中保護。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 戰爭初期，"標槍"反坦克導彈為烏克蘭軍隊"立大功"。但是。現在烏軍需要大型火炮。

互聯網上出現了大量俄羅斯坦克裝備被燒燬的照片和視頻，這使肩扛式導彈成為西方媒體上的明星武器，並為烏克蘭提供了一種多功能且高效的作戰手段。這些坦克成為標槍、NLAW、斯圖格納Stugna和其他反坦克導彈的活靶子。

同時，在許多方面，這種形象正是由媒體製造的。據專家介紹，許多坦克和其他裝甲車不僅被便攜式反坦克導彈擊中，而且還被火炮摧毀。從基輔撤退後，當俄羅斯軍隊集中力量攻擊東部的頓巴斯時，烏軍隊火炮系統成為打擊俄軍坦克和其他裝甲車輛的重要手段之一。

首先，俄羅斯軍隊已經改變了戰術，現在他們正在採取聯合作戰方式，也就是坦克在步兵、輕型裝甲車和大炮的支援下向前推進。如果使用得當，坦克將成為戰鬥群的基礎，而步兵則反過來保護它免受肩扛導彈的攻擊。

烏克蘭的坦克也積極參與防禦作戰並遭受損失。然而，在戰爭條件下很難進行評估。烏克蘭軍隊需要補充其坦克數量，並且已經從國外接收了數百輛坦克。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， M113裝甲運兵車自上世紀60年代越南戰爭以來成為美國軍隊的"主力"，後來參加過伊拉克戰爭，在近代軍事史有重要地位。

蘇聯製造的步兵戰車、裝甲運兵車和兩棲戰車只是通過減少保護來減輕重量。輕型裝甲車更容易遭受射擊。

烏軍和俄軍雙方都損失大量輕型裝甲車，需要補充。 然而，俄羅斯裝甲車的庫存量比烏克蘭大許多，因此烏克蘭需要西方提供大量裝甲運兵車和步兵戰車。

烏克蘭已獲得或將獲得哪些裝甲車：

波蘭：T-72M1主戰坦克（240台）

捷克：T-72M1主戰坦克（數字不詳）

美國：M113履帶式裝甲運兵車（200台）

丹麥：M113帶式裝甲運兵車（50台）

波蘭：BMP-1裝甲步兵戰車（幾十台）

捷克：501A (BMP-1)裝甲步兵戰車（56台）

澳大利亞：Bushmaster裝甲車（20台）

美國：M1114 HMMWV悍馬裝甲車（約100台）

英國：獒犬、獵犬及哈士奇裝甲車(80台)

加拿大: Roshel Senator裝甲運兵車（8台）

西班牙：URO VAMTAC裝甲車（數字不詳）

英國：FV103 Spartan履帶式裝甲運兵車（35台）

丹麥：Piranha III 輪式裝甲運兵車（25台)

有可能提供但尚未敲定的裝甲車：

德國：豹式1A5主戰坦克（88台）

德國：BMP Marder步兵戰車（100台）

西方援助裝甲車如何改變戰局？

事實上，烏克蘭從國外只得到一種型號的坦克——蘇製T-72M1。這款坦克來自兩個國家，裝備的組成略有不同。但總的來說，正如烏克蘭軍事專家塔拉森科（Andriy Tarasenko ）告訴BBC的那樣，烏克蘭坦克部隊對這款坦克非常熟悉。

這些坦克的缺點是沒有動態保護裝置（DZ）。這位專家說，現在這些坦克需要重新裝備。甚至在戰前，烏克蘭就已經在生產這種保護裝置。但是他認為，在短時間內如此大批量生產出升級配套裝置確實很困難。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭可能得到德國BMP Marder步兵戰車。

在援助的輕型裝甲車輛中，美國M113履帶式裝甲運兵車和悍馬裝甲車佔主導地位，因為維護和備件供應比較簡單。除此之外，還有幾個國家已經交付並凖備向烏克蘭武裝部隊提供小批量的各種裝甲車。這些裝甲車的保養和維修在是後勤保障方面的一項艱巨的任務。

然而，根據塔拉森科的說法，「在戰鬥條件下，武器裝備的消耗量如此之大，以至於任何能夠拯救人員、機組人員生命的車輛都是必要的。」 「但是車輛的維修和保養問題被擱置了，因為設備的消耗，損失和故障率太大，」他說。

此外，烏克蘭將需要為外國和前蘇聯製造的裝甲車培訓大量駕駛人員。

這位專家說：「即使有坦克，如果沒有經過適當培訓、沒有模擬器、訓練場以及輔助材料，就不能提高乘員的60-70%的作戰潛力。」 「根據早在1989年進行的一項研究，坦克乘員訓練水平提高25%相當於增加60%的戰車和坦克，」他補充說。

根據塔拉森科的說法，美國的訓練系統優於蘇聯的訓練系統，因為美國有更多的現代模擬器。 烏克蘭也有現代化的訓練基地。但是，坦克兵的訓練至少需要幾周時間。

無人機顯神威

近年來，無人機幾乎成為現代軍事衝突的主要標誌。

但是，與反坦克系統一樣，對其有效性的評估受到媒體和博客圈的巨大影響——在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）或烏克蘭的戰爭中，無人機拍攝的武器裝備被摧毀的視頻在社交網絡上非常流行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖片：土耳其製造的"旗手"TB2（Bayraktar TB2）無人機可以實施攻擊和偵察。

據專家介紹，實際上，無人機在戰場上的真正價值在另一方面。無人機確實可以實施攻擊，有時非常成功。但無人機在偵察監視、目標指示、火力校正等任務發面可以發揮關鍵作用，使其他威力更大的武器完成精凖打擊。

土耳其製造的「旗手」TB2（Bayraktar TB2）無人機，已成為真正的社交網絡明星。土耳其在 2020年2月的「春盾行動」期間在敘利亞使用這款無人機，獲得了國際關注。土耳其TB2無人機幫助扭轉了利比亞內戰趨勢，促使局勢朝著有利於國際社會承認的利比亞的黎波里政府方向發展。阿塞拜疆曾在卡拉巴赫衝突中成功使用了這些無人機。目前，土耳其無人機在烏克蘭抵抗俄羅斯入侵過程中發揮關鍵作用。

事實上，很難評估烏克蘭軍隊使用的「旗手」TB2無人機或神風自殺無人機的有效性——因為只有攻擊成功的視頻才能進入社交網絡，而且無法客觀評估此類攻擊行動的效果。

但TB2與其說是一架可以進行偵察的攻擊無人機，不如說是一架可以實施攻擊的無人偵察機。 因此，其價值在於它可以進行監視、偵察和目標指定。

5月初，烏克蘭無人機與戰鬥機一起對黑海的蛇島發動了空襲。 與此同時，TB2無人機不僅襲擊了陸地和海上目標，還對島上及其周圍水域的俄軍動向進行了偵察和監視。

烏克蘭從國外獲得哪些無人機？

美國：「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）無人機（121架）

美國：「彈簧刀」（Switchblade）無人機（700架）

美國：RQ-20 Puma戰術偵察無人機（數量不詳）

土耳其：「旗手」TB2偵察和打擊無人機（繼續發貨，日期不詳）

丹麥：Heidrun偵察無人機（25架）

無人機參戰如何改變戰局？

在美國的援助武器清單中，自殺式轟炸無人機數量最多。

與偵察無人機不同，這些自殺無人機都是一次性使用的武器。實際上，這些都是戰術巡航導彈，可以在空中停留很長時間。 這款無人機將提高烏克蘭部隊的作戰能力，但不會取代偵察無人機。

烏克蘭軍隊不僅廣泛使用大型「旗手」TB2無人機。 通常，火炮的偵察和火力調整是由小型無人機進行的，這些垂直起落的無人機可以懸停在戰場上空並將圖片實時傳輸給烏軍操作員。

無人機不能代替攻擊能力強大的有人駕駛的作戰飛機。 TB2無人機不是攻擊機或轟炸機的最佳替代品。但無人機確實有其優勢。無人機能夠從很短的跑道上起飛，有的甚至可以在田野裏起飛。

由於烏克蘭軍隊依靠精凖打擊，不是依靠大量使用火炮，而且烏軍各作戰單位之間協調能力很強，因此不能低估無人機在烏軍作戰中所發揮的作用。

根據軍事專家的說法，鑒於俄軍直到最近都忽視了武器裝備和士兵的分散部署，這使得烏軍能夠進行迅速打擊，並用無人機進行糾正。這顯示無人機對於烏軍來說非常重要。

鑒於交戰雙方都積極地使用無人機，現在不可能確定雙方使用的確切數字。首先，雙方都對無人機作戰方式保守秘密。其次雖然每天都能在社交媒體上看到無人機發動攻擊的報道。但是現在無法計算出有多少架無人機被擊落。

監控與情報

目前，烏克蘭炮兵的戰鬥力也在不斷提升。與此同時，西方國家也在不斷向烏克蘭炮兵提供支持，包括反炮兵雷達。由於火炮通常在後方的掩護位置操作，因此很難追蹤火炮的位置。

反炮兵雷達通過跟蹤彈道飛行軌跡來計算火炮的位置。 這有助於快速向其開火，直到摧毀敵方火炮。 這種雷達對於打擊可以快速改變位置的自行火炮來說特別有用。俄羅斯也裝備了Zoopark-1反炮兵雷達。

哪些雷達已經交付或凖備交付給烏克蘭？

美國：用於跟蹤迫擊炮的反炮兵雷達（4台）

美國：反炮兵雷達（17台）

荷蘭：AN/TPQ-36反炮兵雷達（5台）

荷蘭：地面戰術雷達和Thales Squire地面監視雷達（2台）

美國：AN/MPQ-64哨兵防空雷達。

此外，媒體報道說，英國和美國將向烏克蘭提供其他類型的雷達。

反炮兵雷達會如何影響戰局？

反炮兵雷達系統與無人偵察機密切配合，將進一步加強烏克蘭的火炮攻擊能力。

這種雷達不僅可以凖確鎖定敵方火炮的位置，而且最重要的是，鎖定速度極快。

火炮，尤其是自行火炮，必須快速變換陣地避免受到報復，對炮擊的反應速度至關重要。

最後，清單上的另一項援助項目是提供情報信息，這對於烏克蘭軍隊採用精確打擊戰術也極其重要。 清單中的一項是提供商業衛星圖像，這有助於了解敵人後方局勢。

西方還提供或將提供什麼武器裝備給烏克蘭？