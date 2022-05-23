拜登：若中國武統台灣美國將信守承諾出手防衛

49 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登第一次亞洲行，第二次表示如果中國武統台灣，美國將出手防衛。

正在亞洲地區首次訪問的美國總統拜登表示，如果中國「武力入侵」台灣，美國將出手「防衛」。

這是拜登在過去幾個月內第二次表示美國將防衛台灣。

2021年10月21日，拜登（Joe Biden）在美國參加一個電視節目時，曾被記者問到如果台灣受到中國攻擊，美國會否保衛台灣。拜登當時也表示：「會，我們對此有承諾。」

拜登總統如此明確表態與美國在台灣問題上一貫的「戰略模糊」政策有出入。因此兩次美國政府官員都出面解釋說，美國在台灣問題上的政策並無變化。

拜登說了什麼？

拜登在東京與日本首相岸田文雄舉行的新聞發佈會上回答問題時，有記者問及台灣防務問題。

拜登把台海局勢與俄羅斯入侵烏克蘭直接聯繫起來，說普京試圖「消滅烏克蘭的身份」，

「如果烏克蘭和俄羅斯之間最終可以和解，但是對俄羅斯的制裁沒有持續下去，」他說：「那麼這在企圖通過武力奪取台灣的代價問題上，會向中國發出了什麼信號呢？ 」

拜登還談到中國越來越多戰機侵入台灣防空區。他說：「他們現在已經在玩弄危險，飛行到台灣如此近的距離和其他所有的動作。」

他補充說，雖然「我期望這（武力入侵）不會發生，也期望不會有這樣的嘗試」，但這同時也取決於「世界如何強硬表明立場，即這樣的行動將導致長期的不被外界認可」。

接著拜登總統被直接問到：俄羅斯入侵烏克蘭時，美國並沒有武力保衛烏克蘭。那麼如果中國發動入侵，美國是否會在軍事上保衛台灣？

拜登回答說：「會的......我們對此有承諾。」

他說：「用武力可以奪取（台灣）的想法......就是不合適。它將讓整個地區陷入混亂，並成為又一個類似於在烏克蘭發生的事情。」

拜登在講話前還說美國對台灣的政策「沒有改變」，在他講話之後白宮發言人又迅速重申了這一點。

中國、台灣有何回應？

中國外交部發言人汪文斌對拜登的此番講話「表示強烈不滿和堅決反對」。

汪文斌說：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這既是國際社會共識，也是美方向中方作出的政治承諾。

他敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾。

他還警告，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對台海局勢和中美關係造成嚴重損害。

台灣外交部對拜登此番話表示「感謝」。

台灣媒體中央社援引台灣外交部發言人歐江安說，台灣外交部對拜登總統及美國政府重申堅守對台灣「堅若磐石」的承諾表達「誠摯歡迎與感謝」。

歐江安還說，中國對台海安全構成挑戰，已經引起國際社會高度關切......台灣會繼續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全和以規則為基礎的國際秩序。

拜登講話為何引人關注？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國在1979年與中國建交後切斷了與台灣的正式外交關係，但同年通過的《台灣關係法》要求美國政府繼續向台灣提供防禦性武器。

多年以來，台灣問題一直被認為是影響中、美關係的最敏感問題。

自中、美1979年建立外交關係至今，在相當長的幾十年間，美國一直奉行在台灣問題上的戰略模糊政策。所謂「戰略模糊」，即美國政府在台海戰爭危機上的模糊立場，不表明會如何應對北京武力攻擊台灣。

但隨著近年來中、美之間衝突範圍越來越大，美國國會和行政當局對台灣的支持態度日益明顯。

就在中國不斷強調美國應該恪守「一個中國原則」的同時，美國強硬表態：美國並不認同中國的原則。

在拜登訪問亞洲國家韓國與日本之際，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在推特上反駁中國說：「中華人民共和國繼續公開錯誤地描述美國的政策。美國並不同意中華人民共和國的一個中國原則。我們仍然致力於長久以來、不分黨派、在台灣關係法、三個聯合公報和六項保證指引下的一個中國政策」。

「一個中國政策」與「一個中國原則」

承認「一個中國」是與中國建立外交關係的基礎。在這一政策下，美國承認中國、與中國建交並斷絶了與台灣的正式外交關係。

中國政府奉行的「一個中國」原則是，台灣是中國不可分割的一部分，終將與大陸統一。

美國表示一個中國政策並不是對北京立場的認可，事實上，作為政策的一部分，華盛頓與台灣一直保持著「良好的非官方」關係，包括繼續向台灣出售武器，幫助台灣提升自衛能力。

儘管台灣政府聲稱它是一個獨立的國家，正式名稱為「中華民國」，但任何想要與中國大陸建立外交關係的國家必須與台灣斷絶官方關係。這導致了台灣在外交上被國際社會孤立。