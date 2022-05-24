未來食品：2050年你餐桌上的食品會有哪些？

海倫·布里格斯(Helen Briggs)

BBC環境事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人類所消費的90%卡路里僅來自於15種農作物

科學家們列出一份清單，到2050年，你的盤中餐可能會包括一些現在鮮為人知的食品。

比如，未來你早餐吃的可能是「假香蕉」，點心或許是「假菠蘿」（林投樹果，別稱露兜樹，也稱野菠蘿等，pandanus tree fruit）。

烏克蘭戰爭凸顯了僅依賴一小部分全球交易農作物的風險。

（我們）所消費的卡路里90%來自僅15種農作物，位於倫敦邱園的英國皇家植物園專家們正在尋找能夠確保我們未來需求的食材。

氣候變化正在增加嚴重「糧食衝擊」的風險：莊稼歉收，世界各地主要食品價格上漲迅速。

飲食多樣化

圖像加註文字， 戈麥斯博士在倫敦邱園的一顆林投樹下。

邱園研究員皮裏農（Sam Pirinon）博士表示，讓我們所吃的食物多樣化是緩解饑餓、保護生物多樣化消失以及適應氣候變化的解決方案之一。

他說，「我們知道世界上有成千上萬種可食用植物被不同人群消費。這也是我們能找到應對未來全球挑戰一些答案的地方」。

全球範圍內有超過7千多種可食用的植物，但只有417種得到廣泛種植和用作食品。

林投樹

林投樹（學名Pandanus tectorius）是一種小型樹種，從太平洋群島到菲律賓都有生長。在東南亞大部分地區，人們習慣用它的葉子給甜食以及鹹味菜餚當調味劑，而其菠蘿狀的果實則可以生吃或煮熟吃。

邱園研究員戈麥斯（Marybel Soto Gomez）博士說，這種樹可以忍受諸多氣候挑戰，包括乾旱、強風以及鹽霧等。

戈麥斯博士說，「它是一種氣候適應性強、營養豐富，而且美味的食品」。

戈麥斯博士表示，讓我們的食品組合多樣化，把那些文化適宜、營養豐富，而且可以在全球各地具有挑戰性氣候條件下種植的食品包括進去「將是很棒的一件事」。

「如果能保證林投樹的可持續性，不耗盡當地人的資源，我們應該更廣泛地種植它。」戈麥斯博士還說。

豆類

圖像加註文字， 豆類食品大有潛力。

豆類和豆科植物也是一種「未來食品」。它們便宜、富含蛋白質和維生素B，並且適應從海岸到山坡的多樣的氣候環境。

全世界共有2萬種豆科植物品種，但我們只使用少數幾種。據信，還有數百個科學家也不知道的野生品種。

莫拉馬豆（morama bean）已經成為博茨瓦納、納米比亞和南非部分地區的一種主食，人們把這種豆子和玉米一起煮熟，或是把它磨成粉末做粥或類似可可的飲料。

當然，並非所有豆類都可以食用，但專家們正在研究不同物種的特性以鑒別哪一種有可能為我們提供食材和營養。

野生穀物

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西非穀物Fonio富含鐵、鈣和維生素。

來自草科的穀物也具有巨大多樣性，它有1萬多種，能為未來新食物提供許多潛在選擇。

非洲穀物Fonio（有人把它稱為福尼奧米）是一種營養豐富的穀物，它可以用來製作古斯米（couscous）、粥和飲料。當地人把它當作農作物種植，它可以耐乾旱。

「假香蕉」

恩塞特(enset)或叫「假香蕉」是香蕉的一個近親，但它目前只有在埃塞俄比亞的一個地方被食用。

這種香蕉狀的植物果實不能食用，但它富含澱粉的根和莖可以經過發酵後用於製作粥和麵包。