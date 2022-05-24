阿富汗：反抗塔利班禁令的「秘密」女子學校

阿富汗：反抗塔利班禁令的「秘密」女子學校

「如果他們逮捕我、毆打我，這也是值得的。」

今年3月，阿富汗塔利班推翻了允許阿富汗女中學生重返學校的承諾，幾乎所有的女子中學都被勒令關閉至今。

但在阿富汗居民區裏，一所為女孩開設的「秘密」學校開課了。