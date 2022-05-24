烏克蘭戰爭：俄國外交官辭職抗議 形容俄烏戰爭「血腥、愚蠢」

1 小时前

圖像來源，Boris Bondarev 圖像加註文字， 邦達列夫是首名公開發聲批評俄羅斯入侵行動的俄國外交官，目前不知道有沒有其他俄國外交官因為入侵行動而辭職抗議。

俄羅斯一名駐聯合國外交官鮑里斯·邦達列夫 （Boris Bondarev）為了抗議俄國入侵烏克蘭而宣佈辭職，又發表公開信批評入侵行為。

他在自己私人社交網站帳戶發表公開信，形容俄羅斯總統普京入侵烏克蘭是一場「血腥、愚蠢」的戰爭，又形容戰爭是對烏克蘭和俄羅斯人民犯下的罪行。

他接受BBC訪問時說，他明白自己將會被俄羅斯當局視為叛徒，但他堅持不會收回聲明內容。俄羅斯當局至今未就事件作出回應。

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他在公開信中又說，他選擇結束自己20年的外交事業，是因為他「無法再分享這個血腥、愚蠢和絶對不必要的恥辱」。

公開信又批評發動這場戰爭的人只想要一件事，就是永遠掌權。「而為了達成這個目標，需要犧牲多少生命他們都願意。」

「數千名俄羅斯人和烏克蘭人已經失去性命，就是因為這樣。」

分析

BBC記者史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）

就辭職信來說，這可以算是最尖銳的一封。邦達列夫對俄總統普京、外長拉夫羅夫和俄羅斯發動的戰爭作出毫無保留的攻擊。

戰爭、嚴重的罪行、好戰、謊言和憎恨，這都不是你會從俄羅斯官員口中聽見的一些詞語。普京三個月前宣稱發動「特別軍事行動」以來，世界大部分國家都把它稱為「俄羅斯的戰爭」，俄羅斯政府內部也很少出現一些批評的聲言。

俄羅斯當局會為此感到尷尬嗎？絶對會的，因為他們想要建立一個形像，讓外界認為政府上下一心支持普京入侵烏克蘭。

但有一個人辭職，並不代表其他人會跟隨，邦達列夫坦言知道自己只屬於少數。他相信就目前來說，俄羅斯外交部大部份官員都支持官方的說法，支持俄羅斯當局的「特別軍事行動」。

邦達列夫接受BBC訪問時又說，除了辭職外，他看不見任何其他做法。「老實說，我不認為這會改變許多事情，但我希望自己的努力可以積小成多，成為一股力量。我希望這樣。」

他透露一些同事在入侵行動開始時，曾經感到高興，因為他們認為俄羅斯「採取了一些激烈的行動」。

「他們現在已經沒有這樣高興，因為我們開始遇到問題，尤其是在經濟方面。」

但他認為不少同事不會因此改變想法。 「他們可能變得沒有那麼激進，也沒有那麼尖銳，但不會變得平和。」

邦達列夫在公開信中說，他「從來沒有為自己的國家感到如此羞恥」。

他是首名公開發聲批評俄羅斯入侵行動的俄國外交官，目前不知道有沒有其他俄國外交官因為入侵行動而辭職抗議。