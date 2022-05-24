Quad：「四方安全對話」東京峰會中的中國因素

維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， "四方安全對話"領導人在東京會面

「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）領導人周二（5月24日）在東京舉行會議。這可以說是四國近年來最重要的會議之一，將影響印度太平洋地區的地緣政治和安全。

這個由日本、美國、澳大利亞和印度組成的聯盟似乎正在走出新冠疫情的陰影，在某種程度上也正走出俄羅斯入侵烏克蘭的陰影。

在不到兩年的時間裏，最高領導人四次聚會。他們去年9月已經在華盛頓會晤過一次，在線上已會晤過兩次。這凸顯了「四方安全對話」的重要性。

在2017年之前，「四方安全對話」在很大程度上只是一個概念。那一年，當時的美國總統特朗普重振該組織，試圖在中國的後院挑戰北京。

但分析人士表示，過去幾年，兩個「四方安全對話」國家與中國的雙邊關係都在穩步下滑，這似乎給它們帶來了新的動力。

智庫伍德羅•威爾遜國際學者中心副主任邁克爾· 庫格爾曼（Michael Kugelman）說，最近的這次會議很可能會明顯把重點放在印度洋-太平洋地區。

「隨著疫情過去，以及對印度在烏克蘭問題上立場的理解，四方會談將專注於其核心事務：確保一個開放和自由的印太地區。」

迄今為止，印度一直拒絶就俄羅斯入侵烏克蘭直接批評莫斯科，但印度重申了尊重各國主權的重要性。

在最初對印度立場表示憤怒後，美國和其它西方國家似乎已經理解了印度的立場。

美國和印度的外交部長和國防部長參加了4月份的2+2對話，這有助於消除他們在烏克蘭問題上的分歧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近年來中印關係出現惡化

美國承認，印度在國防進口方面嚴重依賴俄羅斯，這一點不容忽視。

因此，「四方安全對話」將重點放在相互融合的共同點上，而中國是其中最大的一個。

中國在該地區變得越來越強硬，與幾個國家的海上糾紛仍在繼續，與印度的陸地邊界也有衝突。

中國正大幅投資加強海軍實力，最近與所羅門群島簽署的安全協議也引發了澳大利亞的擔憂。一份洩露的協議草案表示，中國軍艦將獲准停靠這些島嶼，中國政府可以派遣安全部隊「協助維護社會秩序」。該草案已得到澳大利亞政府的核實。

看看澳大利亞新當選的總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）如何應對這一威脅，以及他如何在四方框架內提出這一問題，將是一件有趣的事情。

日本對中國海軍的所謂例行「侵入」越來越警惕。

至於美國，它顯然希望保護自己在該地區的利益。

以美國為首的印度-太平洋經濟框架的啟動就是朝著該方向邁出的一步，該框架擁有13個地區參與者。它旨在促進區域增長、可持續性和包容性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 最近兩次「四方安全對話」會議都是在線上舉行

此前，美國總統拜登在華盛頓與東盟領導人會晤。

該地區的重要性可以從這樣一個事實中理解： 該地區擁有一些世界上使用最頻繁的航道，包括馬六甲海峽。大約30至40%的全球貿易，包括貨物和原油，通過這些通道。

因此，當印度總理莫迪、拜登、阿爾巴尼斯和日本總理岸田文雄在東京會面時，他們可能不會直接提到中國，但是地區安全將是他們的首要議程。

「四方安全對話」有幾個工作組，包括網絡安全、醫療、基礎設施和教育工作組，但它沒有明確談到任何防務合作。

不過，它可能會宣佈一項聯合戰略，解決印太地區的非法捕魚問題。分析人士表示，這主要針對中國。

庫格爾曼說，這一聲明意義重大，因為它涉及到衛星圖像使用和積極的情報共享，這將產生安全影響。

他還說，在東盟國家將「四方安全對話」視為制衡中國的主要力量之前，「四方安全對話」還需要做出更多努力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登政府稱，致力於打造開放公平的印度洋-太平洋地區

這並不是說「四方安全對話」沒有防禦角度。這四個國家以及其他一些國家參加了印度的馬拉巴爾海上軍演，阿富汗和朝鮮核計劃等問題也在四方會議上進行了討論。

但庫格爾曼指出，東盟和「四方安全對話」國家都與中國有著巨大的貿易量，它們將努力避免與北京發生任何直接對抗，至少在「四方安全對話」能夠成為該地區的基本安全提供者前是這樣。

此外，印度還是中國在多個多邊論壇上的合作伙伴，包括金磚五國，其中還包括俄羅斯、南非和巴西。

「『四方安全對話』已經取得了很大進展，但它的結構仍然非正式，沒有秘書處。因此，它需要不斷發展。」庫格爾曼先生說。

同時，俄羅斯與中國日益發展的關係很可能起到重要作用，還有他們不符合印度的戰略考量。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「四方安全對話」將討論烏克蘭戰爭，但這不是會議焦點

一些分析人士預測，烏克蘭戰爭可能「將俄羅斯送入中國的懷抱」，北京也許能夠說服莫斯科增加其在印度洋-太平洋地區的勢力。

如果出現這種情況，印度的利益將受到最大的影響，因為它與俄羅斯關係密切，而且與中國的爭端仍在繼續。

庫格爾曼說，現在這只是一種可能的情況，但是這種假設不能被完全排除，因為俄羅斯一直對「四方安全對話」持批評態度。

中國政府最初對「四方安全對話」的反應是不理會，稱該聯盟將「像海上泡沫一樣消散」。但後來，它加強了對該組織的批評，稱其為「亞洲北約」。

上周日，中國外交部長王毅表示，組建「四方安全對話」是為了「遏制中國」。