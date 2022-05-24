Quad：「四方安全對話」東京峰會中的中國因素

  • 維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）
  • BBC記者
US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida, Indian Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese arrive for their meeting during the Quad Leaders Summit at Kantei in Tokyo on May 24, 2022.

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"四方安全對話"領導人在東京會面

「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）領導人周二（5月24日）在東京舉行會議。這可以說是四國近年來最重要的會議之一，將影響印度太平洋地區的地緣政治和安全。

這個由日本、美國、澳大利亞和印度組成的聯盟似乎正在走出新冠疫情的陰影，在某種程度上也正走出俄羅斯入侵烏克蘭的陰影。

在不到兩年的時間裏，最高領導人四次聚會。他們去年9月已經在華盛頓會晤過一次，在線上已會晤過兩次。這凸顯了「四方安全對話」的重要性。

在2017年之前，「四方安全對話」在很大程度上只是一個概念。那一年，當時的美國總統特朗普重振該組織，試圖在中國的後院挑戰北京。

但分析人士表示，過去幾年，兩個「四方安全對話」國家與中國的雙邊關係都在穩步下滑，這似乎給它們帶來了新的動力。

智庫伍德羅•威爾遜國際學者中心副主任邁克爾· 庫格爾曼（Michael Kugelman）說，最近的這次會議很可能會明顯把重點放在印度洋-太平洋地區。

「隨著疫情過去，以及對印度在烏克蘭問題上立場的理解，四方會談將專注於其核心事務：確保一個開放和自由的印太地區。」

迄今為止，印度一直拒絶就俄羅斯入侵烏克蘭直接批評莫斯科，但印度重申了尊重各國主權的重要性。

在最初對印度立場表示憤怒後，美國和其它西方國家似乎已經理解了印度的立場。

美國和印度的外交部長和國防部長參加了4月份的2+2對話，這有助於消除他們在烏克蘭問題上的分歧。

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近年來中印關係出現惡化

美國承認，印度在國防進口方面嚴重依賴俄羅斯，這一點不容忽視。

因此，「四方安全對話」將重點放在相互融合的共同點上，而中國是其中最大的一個。

中國在該地區變得越來越強硬，與幾個國家的海上糾紛仍在繼續，與印度的陸地邊界也有衝突。

中國正大幅投資加強海軍實力，最近與所羅門群島簽署的安全協議也引發了澳大利亞的擔憂。一份洩露的協議草案表示，中國軍艦將獲准停靠這些島嶼，中國政府可以派遣安全部隊「協助維護社會秩序」。該草案已得到澳大利亞政府的核實。

看看澳大利亞新當選的總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）如何應對這一威脅，以及他如何在四方框架內提出這一問題，將是一件有趣的事情。

日本對中國海軍的所謂例行「侵入」越來越警惕。

至於美國，它顯然希望保護自己在該地區的利益。

以美國為首的印度-太平洋經濟框架的啟動就是朝著該方向邁出的一步，該框架擁有13個地區參與者。它旨在促進區域增長、可持續性和包容性。

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最近兩次「四方安全對話」會議都是在線上舉行

此前，美國總統拜登在華盛頓與東盟領導人會晤。

該地區的重要性可以從這樣一個事實中理解： 該地區擁有一些世界上使用最頻繁的航道，包括馬六甲海峽。大約30至40%的全球貿易，包括貨物和原油，通過這些通道。

因此，當印度總理莫迪、拜登、阿爾巴尼斯和日本總理岸田文雄在東京會面時，他們可能不會直接提到中國，但是地區安全將是他們的首要議程。

「四方安全對話」有幾個工作組，包括網絡安全、醫療、基礎設施和教育工作組，但它沒有明確談到任何防務合作。

不過，它可能會宣佈一項聯合戰略，解決印太地區的非法捕魚問題。分析人士表示，這主要針對中國。

庫格爾曼說，這一聲明意義重大，因為它涉及到衛星圖像使用和積極的情報共享，這將產生安全影響。

他還說，在東盟國家將「四方安全對話」視為制衡中國的主要力量之前，「四方安全對話」還需要做出更多努力。

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拜登政府稱，致力於打造開放公平的印度洋-太平洋地區

這並不是說「四方安全對話」沒有防禦角度。這四個國家以及其他一些國家參加了印度的馬拉巴爾海上軍演，阿富汗和朝鮮核計劃等問題也在四方會議上進行了討論。

但庫格爾曼指出，東盟和「四方安全對話」國家都與中國有著巨大的貿易量，它們將努力避免與北京發生任何直接對抗，至少在「四方安全對話」能夠成為該地區的基本安全提供者前是這樣。

此外，印度還是中國在多個多邊論壇上的合作伙伴，包括金磚五國，其中還包括俄羅斯、南非和巴西。

「『四方安全對話』已經取得了很大進展，但它的結構仍然非正式，沒有秘書處。因此，它需要不斷發展。」庫格爾曼先生說。

同時，俄羅斯與中國日益發展的關係很可能起到重要作用，還有他們不符合印度的戰略考量。

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「四方安全對話」將討論烏克蘭戰爭，但這不是會議焦點

一些分析人士預測，烏克蘭戰爭可能「將俄羅斯送入中國的懷抱」，北京也許能夠說服莫斯科增加其在印度洋-太平洋地區的勢力。

如果出現這種情況，印度的利益將受到最大的影響，因為它與俄羅斯關係密切，而且與中國的爭端仍在繼續。

庫格爾曼說，現在這只是一種可能的情況，但是這種假設不能被完全排除，因為俄羅斯一直對「四方安全對話」持批評態度。

中國政府最初對「四方安全對話」的反應是不理會，稱該聯盟將「像海上泡沫一樣消散」。但後來，它加強了對該組織的批評，稱其為「亞洲北約」。

上周日，中國外交部長王毅表示，組建「四方安全對話」是為了「遏制中國」。

隨著雙方立場日益強硬，東盟國家（其中一些國家與中國存在海上糾紛）可能會發現，自己的情況就是分析人士所說的——「進退兩難」。