「新疆公安文件」：中國拘留營中維吾爾人的面孔

沙磊（John Sudworth）

BBC 新聞

55 分钟前

中國新疆警方電腦系統外洩大量資料，其中包括來自高度機密的新疆大規模監禁系統控制中心的數千張照片，以及指令可擊斃試圖逃跑者的政策文件。

這些被稱作「新疆公安文件」（Xinjiang Police Files）的數據資料，是BBC和其他數家國際媒體今年早些時候收到的。經過長達數月的調查和真偽鑒定，現在發表這些文件能使外界對新疆地區維吾爾人和其他突厥語少數民族被拘禁情況有新的、更深入的了解。

外洩文件的發表恰逢聯合國人權專員巴切萊特（Michelle Bachelet）抵達中國訪問之際。巴切萊特預期將前往新疆地區進行有爭議的調查。批評人士擔心她的行程將受到中國政府的嚴密控制。

這批內容非常詳細的文件揭露了中國當局將「再教育」營和正規監獄作為兩個獨立但相互關聯的對維吾爾人實施大規模拘留的系統——而當局為這兩個系統精心編造的公開說法受到嚴重質疑。

中國政府聲稱自2017年以來在新疆各地建立的再教育營只不過是「學校」，這與警方內部指示、看守所名單和前所未見的被拘留者照片相互矛盾。

中國當局還廣泛使用恐怖主義指控，為實施一種並行的拘留措施提供借口。根據這一指控，數千人被關進正式監獄。警方電子表格文件中充滿了任意、嚴厲的判決。

這些文件提供了迄今為止最有力的證據，證明中國當局針對幾乎所有維吾爾身份、文化或伊斯蘭信仰表達採取打壓政策，其政策背後的一整套指揮系統一直延伸到中國最高領導人習近平。

外洩文件包括新疆警方在2018年1月至2018年7月期間拍攝的5千多張維吾爾人的照片。

根據這些文件的其他隨附數據，可以證明其中至少有2884人已被拘留。

至於那些被關進再教育營的人士，有跡象表明他們並不是中國當局長期以來一直聲稱的那種自願的「學生」。

圖像加註文字， 50歲的Hawagul Tewekkul被關進再教育營——未說明原因。

一些來自再教育營的照片顯示，警衛手持警棍站在一旁。

然而，中國最高級官員一直否認當局對維吾爾人採取脅迫措施。

中國外交部長王毅在2019年表示，「真相是，新疆設立的教培中心是幫助部分民眾擺脫極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校。」

圖像加註文字， 30歲的Ilham Ismayil2018年2月被關進再教育營——未說明原因。

許多人被拘留只是因為他們的伊斯蘭信仰和風俗習慣，或者是因為訪過問穆斯林人口佔多數的國家。

圖像加註文字， 60歲的Tajigul Tahir於2017年10月因被關進再教育營——他被指控「非法傳教」。

隨著武力威脅再次出現在背景中，Tajigul Tahir的照片凸顯當局廣泛採取「因有關聯而被認為有罪」的做法。

檔案文件描述她的兒子有「強烈的宗教傾向」，因為他不喝酒也不抽煙。 結果，他因恐怖主義罪名被判入獄10年。

但她出現「被拘留者親屬」名單上——有數千名因其家人的「罪行」而受到懷疑。

圖像加註文字， 這張合成圖像包含外洩數據庫中儲存的2884張被拘留者的照片。

這些照片提供了一個獨特的觀察視角，顯示維吾爾社區大量居民被關進再教育營和監獄。

圖像加註文字， 最年輕的拉希爾·奧馬爾（Rahile Omer）被拘留時只有15歲。

圖像加註文字， 最年長的阿尼漢·哈米特 (Anihan Hamit) 被拘留時已經73歲。

BBC所屬的一個國際記者聯盟為這批外洩數據資料取名為「新疆公安文件」，這個數據庫包含數以萬計的圖像和文件。

外洩文件包括中國高級官員的秘密講話；警方內部手冊和人事資料；兩萬多名被拘留維吾爾人的詳細記錄； 以及來自高度敏感地點的照片。

圖像加註文字， 一張來自拘留營內部的罕見照片，似乎顯示維吾爾人正在接受「再教育」。

這些文件的消息來源聲稱，他們從新疆的一些警方電腦系統中獲取、下載並解密了這些文件，然後將文件轉交給美國共產主義受害者紀念基金會的學者鄭國恩（Adrian Zenz）博士，他此前因為從事中國政府對新疆的影響力的研究而受到中國政府的制裁。

鄭國恩博士隨後與BBC分享了這些信息資料，儘管我們能夠直接聯繫消息來源，但他們不願透露任何有關他們的身份或地點信息。

這些外洩文件的日期都沒有超過2018年底，這可能是因為2019年初中國當局發佈一項指令，要求收緊新疆的加密標凖。這可能已將任何後續文件置於黑客無法觸及的範圍內。

鄭國恩博士為《歐洲中國研究協會雜誌》撰寫了一篇關於「新疆公安文件」的同行評議論文，並將全套被拘留者的照片和其他一些證據在網上發表。

「這些資料是未經編輯的，是原始的，完整的，而且是多樣化的。我們獲得所有的資料，」他告訴BBC。

「我們掌握機密文件。我們獲得講話稿，領導人可以自由地談論他們的真實想法。我們有電子表格資料。我們有照片。這是前所未有的，這些文件揭開了中國當局的宣傳偽裝。」

「新疆公安文件」還包含另一套檔案，比被拘留者的照片更進一步揭露了再教育營的監獄性質。中國一直堅稱這些再教育營是「職業學校」。

一套警方內部指引描述了武裝警察在再教育營所有區域的日常部署、機槍和狙擊步槍在瞭望塔中的位置，以及對那些試圖逃跑的人實行擊斃的政策。

任何「學生」在設施之間被押送轉移，甚至在送往醫院的路上，都必須蒙頭、戴上手銬和腳鐐。

幾十年來，新疆經歷了一觸即發的分裂主義、零星暴力和政府收緊控制的惡性循環。

但在2013年和2014年，發生在首都北京和中國南方城市昆明的兩起針對行人和通勤者的致命襲擊，促使當局的政策發生了巨大轉變。政府將兩起事件歸咎於維吾爾分裂分子和激進的伊斯蘭分子。

中國當局開始將維吾爾文化本身視為問題的根源。幾年之內，衛星照片顯示新疆地區開始出現數百個規模巨大的再教育營，維吾爾人未經審判就被送往這些營地。

新疆的再教育營因為缺乏法律程序而受到國際社會越來越多的批評。作為控制維吾爾人身份的另一種方法，新疆的正規監獄系統也得到了大規模擴建。

正是在一套452個電子表格中，這種雙重方法最明顯地暴露出來，其中包含超過25萬維吾爾人的姓名、地址和身份證號碼——顯示他們中的哪些人被拘留、拘留在哪種類型的設施裏和被拘留的原因。

這些表格描繪了在再教育營和監獄中實施殘酷拘禁的畫面，一行接一行的文字記錄了被派往維吾爾社會內部的中國官員，在大數據監視工具的支持下進行帶有偏見的監視和任意拘留。

有無數例子顯示人們因幾年甚至幾十年前所犯的「罪行」而受到追溯懲罰——一名男子在2017 年被判入獄10年，罪名是他在2010年的幾天時間裏「與祖母一起學習伊斯蘭經文」。

數百人因使用手機而成為當局打壓的目標——主要是因為他們收聽「非法宗教講座」或安裝了加密應用程序。

其他人則因未充分使用他們的手機而被判處長達10年的監禁，其中有超過100人因「手機充值已用完」被列為用戶試圖逃避當局持續數字監控的標誌。

電子表格文件顯示當局如何排查人們的生活以尋找最輕微的借口，這些借口變成當局使用最廣泛的指控罪名——「尋釁滋事」或「擾亂社會秩序」——然後定性為嚴重的恐怖主義行為而受到懲罰； 人們被判處的刑期為7年，10年，25年，表格中刑期記錄一行接一行，可以一直讀下去。

如果恐怖主義的標籤被恰當地使用，那麼就可能從海量數據中辨別出因為他們做了什麼，而不是因為他們是誰而被拘禁的。

有關Tursun Kadir的電子表格條目列出了一些可追溯到他在1980年代從事伊斯蘭經文的傳教和研究，以及最近幾年「在宗教極端主義的影響下留鬍子」的罪行。

圖像加註文字， Tursun Kadir因"在宗教極端主義的影響下留鬍子"而被判入獄。

為此，這位58歲的男子被判入獄16年零11月。中國政府認定他表達維吾爾人身份為非法。外洩文件中的照片顯示出他被判刑前後的情況。

即使對於那些沒有被關進再教育營或監獄的人士，「新疆公安文件」也揭示了如此嚴密的審查和監視所造成的嚴重影響。

這些照片顯示，大量仍住在自己家中的維吾爾人被警方傳喚拍照，照片上的時間戳顯示整個社區——從老人到有小孩的家庭——在任何時間，甚至在半夜都會被叫到公安局。

在再教育營和監獄拍攝的照片使用類似文件命名系統，這顯示出當局想達到一個可能的共同目的——中國當時正在建立一個巨大的面部識別數據庫。

他們的面孔是否顯示他們知道再教育營的情況，這一點很難說。不過成千上萬的維吾爾人已經消失在這些營地裏，文件隨附的電子表格使這種危險變得非常明顯。

在2018年被警察拍攝照片5個月後，Tursun Memetimin和Ashigul Turghun夫婦被指控6年前在別人的手機上「收聽非法演講的錄音」後被送往拘留中心。

圖像加註文字， Tursun Memetimin和Ashigul Turghun於2018年被拘留。

圖像加註文字， 這對夫婦的女兒：10歲的Ruzigul Turghun和6歲的yshem Turghun。

他們3個女兒中的兩張照片也在外洩的文件中——他們父母失蹤時，Ruzigul Turghun才10歲，而Ayshem Turghun只有6歲。

電子表格文件幾乎沒有詳細說明父母被拘留後這些孩子的命運。

很可能有相當多的孩子被安置在國立寄宿學校系統而被政府長期撫養。這些學校是與再教育營同時在新疆各地建立的。

海外維吾爾人告訴BBC，事實上，許多照片中的兒童被剃成短髮的現象顯示，儘管許多兒童有單身父母或雙親照顧，至少在工作日已經被迫上這樣的學校。

這些照片給當局的政策增加人情味，針對的目標是那些維護民族身份和文化的維吾爾家庭，用中國當局自己的話來說，要「斷代、斷根、斷聯、斷源」。

除了比以往任何時候都更清楚地揭示中國監獄制度的內部運作方式外，「新疆公安文件」還提供了有關其規模的新線索。

大多數電子表格文件都與新疆南部的一個縣有關，在維吾爾語中稱為Konasheher縣，在中文稱為疏附縣。

鄭國恩博士對數據的分析表明，僅在這個縣，2017年和2018年共有22762名居民被關押在再教育營或監獄中，超過當地成年人口的12%。

如果將這個數字用於整個新疆地區，意味著超過120萬維吾爾族和其他突厥語少數民族成年人被當局拘留——這個數字在新疆問題專家做出的廣泛估計範圍內，中國一直對此不予理會。

BBC與來自11個國家的14家媒體機構合作，對「新疆公安文件」的重要內容進行核查。

居住在歐洲和美國的維吾爾人被要求提供他們在新疆家鄉的失蹤親屬的姓名和身份證號碼。在電子表格數據中發現了多個匹配項，提供了確鑿的證據表明該信息包含真人真事。

BBC還邀請美國加州大學伯克利分校的圖像取證專家法里德（Hany Farid）教授鑒別維吾爾族被拘留者的一部分照片。

他沒有發現任何證據表明這些照片是偽造的，也沒有發現任何計算機合成「深度偽造」的常見跡象，以及任何其他惡意數字操縱的跡象。

圖像加註文字， 有些照片的邊緣有毛邊

在一些照片的邊緣可以看到一種奇怪的效果——就好像它們被複製後稍加旋轉了一樣——這個跡象進一步證明一種觀點，即這些照片構成中國當局在新疆的龐大監控網絡的一部分。

法里德教授認為，這些毛邊問題很可能是面部識別數據庫常用標凖化加工過程造成的結果。在加工過程中，任何略微傾斜的肖像都會自動旋轉以便使眼睛與水平線對齊。

「當然，這是一種完全無惡意的操縱，」他在為BBC撰寫的一份書面報告中做出這樣的結論。

進一步的鑒定可以按照片附帶的時間戳順序來排列照片，然後觀察照片背景中常見細節，這表明照片是在真實時間和地點拍攝的。

在聯繫中國政府就外洩文件發表評論，並對其中包含的證據提出詳細問題後，媒體機構收到了中國駐華盛頓大使館的書面回復。

聲明說：「新疆有關問題本質上是打擊恐怖主義暴力、激進化和分裂主義的問題，而不是人權或宗教問題，」聲明並補充說，中國當局採取了「一系列果斷、有力和有效的去極端化措施」。

「該地區現在社會穩定和諧，經濟發展。」聲明稱這些是「對新疆各種謊言和虛假信息的最有力回擊」。

但是中國大使館的聲明沒有對外洩文件中的任何具體證據做出回應。

「新疆公安文件」包含另一組獨特的照片，這些照片進一步突出了維吾爾人在試圖努力重塑其身份時遭受的極端肢體控制。

照片展示了警方制服囚犯的演練——使用的方法與再教育營警方文件中描述的方法相同——但這次演練是在拘留中心。

圖像加註文字， 一名犯人蹲下，低著頭，被手持棍棒的警官包圍

還有一些看起來像思想灌輸課程，再次顯示了再教育營和監獄之間的相似。

被拘留者囚服後背上的文字顯示他們被關押在新疆北部的特克斯縣（Tekes）拘留中心。

圖像加註文字， 被拘留者似乎在接受思想灌輸課程

特克斯縣拘留中心，其建築結構的衛星圖像與外洩照片完全一致，明確證明這些照片是真實的，進一步證明這些外洩資料的整體可信度。

外洩文件包含一些中共黨內高級官員的講話，這些講話可以讓我們深入了解政策背後的心態，以及迄今為止最明確的證據，證明誰是最終負責人。

中國公安部長趙克志於2018年6月到新疆視察時發表內部講話。他警告說，僅新疆南部就有200多萬人「受到了極端宗教思想滲透的嚴重影響」。他的講話文件被蓋「機密」圖章。

趙克志在講話中不斷提到習近平，還高度讚揚了中國領導人對建設新設施和增加監獄資金的「重要指示」，要求增加新疆拘留所的容量以達到200萬人的目標。

如果對新疆維吾爾人和其他突厥少數民族的大規模拘禁確實是中國領導人下達的命令，那麼他對心中的時間表也有暗示。

外洩文件中還有陳全國在2017年發表的一篇秘密講話——他直到最近還是新疆的強硬派共產黨書記。

「對於一些人，甚至5年的再教育可能是不夠的，」陳全國向軍隊和警察系統高級幹部表示。這似乎承認，只要任何維吾爾人繼續忠誠自己的民族身份或信仰，當局打壓就不會停止。

他說，「這些人一旦放出去，問題又會重新出現，這就是新疆的現實。」