朝鮮疫情：金正恩出席葬禮全程未佩戴口罩

朝鮮疫情：金正恩出席葬禮全程未佩戴口罩

5月22日，朝鮮人民軍元帥玄哲海葬禮在平壤舉行。金正恩全程出席，期間並未佩戴口罩。 玄哲海終年87歲。在金正日執政時期，他曾負責培養金正恩，被視為其革命導師。