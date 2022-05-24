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朝鮮疫情：金正恩出席葬禮全程未佩戴口罩
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朝鮮疫情：金正恩出席葬禮全程未佩戴口罩
1 小时前
5月22日，朝鮮人民軍元帥玄哲海葬禮在平壤舉行。金正恩全程出席，期間並未佩戴口罩。 玄哲海終年87歲。在金正日執政時期，他曾負責培養金正恩，被視為其革命導師。
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