新聞人物：澳大利亞新外長黃英賢與工黨新政府的中國政策

11 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 黃英賢是澳大利亞第一位華裔外長。

在澳大利亞周末舉行的大選中工黨獲勝，新政府班子本周宣誓就職，其中有華裔背景的外長黃英賢（Penny Wong）格外引人關注。

早在競選過程中，黃英賢就曾表示希望修補澳大利亞與中國的雙邊關係，還曾呼籲上屆政府不要用中國問題「玩國內政治」。

黃英賢本次因出任外交部長而為外界所知，但她實際上是澳大利亞政界的資深人士，有多年的從政經驗。

她在澳大利亞政壇創下多個紀錄：第一位在海外出生的外交部長、第一位有華裔背景的女性參議員，第一位公開的女同性戀參議員。

澳大利亞與美國

在澳大利亞大選投票之前的競選過程中，黃英賢就主張澳大利亞在太平洋地區發揮更大的作用。

她對澳大利亞上屆莫里森政府未能阻止中國與所羅門群島達成安全協議發表評論說，這是「自二戰結束以來澳大利亞在太平洋地區外交政策的最大失敗」。

宣誓就職擔任外交部長的第一天，黃英賢發表視頻向澳大利亞鄰國致辭，承認氣候變化對太平洋地區的影響，並表示澳大利亞將加強在這一領域的貢獻，「我們將共同面對即將到來的國際挑戰」。

「我們將共同實現我們的共同願望。我們希望幫助建立一個更強大的太平洋大家庭。這就是為什麼我們將做更多，也將做得更好。」

她說：「我們將傾聽大家的聲音，因為我們關心太平洋地區的意見。」

上任伊始她與總理阿爾巴尼斯前往日本東京出席四方安全對話（Quad）。她在推特上表示，四方安全對話是澳大利亞外交政策的重要部分。

「我們四個國家致力於加強合作關係，回應本地區最緊迫的問題，其中包括加緊行動應對氣候變化，地區安全和新冠疫情。」

在與美國國務卿布林肯會晤後，她表示「澳大利亞-美國同盟是我們安全和繁榮的中心。我們討論了合作問題應對地區的地緣競爭.....」

澳大利亞與中國

澳大利亞工黨勝選後，中國總理李克強向新總理阿爾巴尼斯致電祝賀。

李克強在賀電中表示，中澳關係健康穩定發展，符合兩國人民根本利益和共同願望，也有利於亞太地區和平穩定、發展繁榮。

「上世紀七十年代，澳大利亞工黨作出同中國建交的正確抉擇，為兩國關係發展作出重要貢獻。今年是中澳建交50週年。中方願同澳方一道，總結過去、面向未來，秉持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略伙伴關係健康穩定發展。」

中、澳兩國如此友好互動是過去幾年關係緊張時期所罕見的，因此外界對兩國關係重新回暖寄予希望。

作為澳大利亞最高級別的外交官，黃英賢會有什麼不同的手法處理與中國關係呢？

她總結說，澳大利亞內部對涉及中國的討論「有太多是狂熱、恐懼和缺乏背景的」，並公開批評執政的莫里森政府「只對那些能給他帶來政治價值的事情感興趣」。

黃英賢生平簡介

黃英賢1968年出生在馬來西亞，現年53歲。她的父親是馬來西亞客家人，母親是澳大利亞人。8歲時，她隨母親移居澳大利亞。

她的官方網站自我介紹如下：

畢業於阿德萊德大學的法律和藝術專業

在進入政界之前，曾在一個工會工作，在新南威爾士州工黨政府擔任部長顧問，並擔任律師

2001年當選為參議院議員

2004年，被選為反對黨」影子內閣"成員

2007年工黨當選後，被任命為氣候變化和水資源部部長

2010年大選後，被任命為財政部長

2013年，被任命為參議院執政黨領袖

工黨下台後，她被任命為參議院反對黨領袖

是第一位擔任過這兩個職務的女性

與伴侶及她們的兩個女兒住在阿德萊德

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澳大利亞新宣誓就職的總理阿爾巴尼斯（右）與外長黃英賢上任伊始就前往日本參加美國、日本、印度和澳大利亞四方安全對話。

她說，外交政策不應該是換一種方式執行國內政治的手段，「在外交中措辭很重要」。

黃英賢在講話中認為中國在香港實行國家安全法破壞了「一國兩制」，中國利用經濟實力脅迫包括澳大利亞在內的諸多國家、中國在南海有爭議地區軍事化蔑視國際法，她還談到了中國的戰狼外交政策等。

她認為，不能把這些簡單地歸結於中國作為大國在秀肌肉，因為那將「忽略了中國民族主義的具體影響，以及中國對其國家利益的評估。」

而澳大利亞「要成功照顧好自己的國家利益，就不能忽視這些影響。」

在她看來，中國明顯在聯合國和其他方面努力，試圖削弱對國際人權自由屬性的認知，試圖讓其他國家也信奉經濟發展比公民和政治權力重要，個人權利應該次於國家利益。她說，這恰恰是自由民主國家應該做的工作，「確保包括普世人權在內的國際法規則等原則得以維護」。

黃英賢兩年前此番講話時，美國領導人在台灣問題上仍然遵循「模糊原則」，即美國政府在台海戰爭危機上不表明會如何應對北京武力攻擊台灣。

但隨著美國總統拜登最近幾個月內連續兩次公開表態將動用武力幫助台灣應對「中國武力入侵」，澳大利亞如今在美國與中國較量中想保持平衡肯定更難。

黃英賢作為澳大利亞新一任外交部長將如何處理如此棘手的難題也將更值得關注。

她在兩年前的講話中曾表示：國家領導人的首要工作是保證國民的安全。「領導人肯定不能通過大力鼓吹與中國戰爭來使我們安全。」

作為外長，她已經開始著手「建立太平洋大家庭」的工作。

5月26日，就在中國外長王毅啟程前往所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、東帝汶等太平洋八國進行正式訪問的同時，黃英賢也將訪問斐濟。

輿論普遍認為，這是她決心加強澳大利亞與太平洋國家關係的信號。