烏克蘭戰爭：一名俄羅斯人是如何將自己店鋪當成反戰抗議中心的

史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）

BBC俄羅斯編輯 發自羅蒙諾索夫區

9 分钟前

圖像加註文字， 俄羅斯人德米特里· 斯庫裏欣，一個人的反戰抗議。

驅車從莫斯科向北行駛8小時，就會來到一個叫羅蒙諾索夫區的小鎮（Russko-Vysotskoye）。

這裏除了一個養雞場和一個在第二次世界大戰時被夷為平地的教堂外，幾乎沒什麼可值得看的。

然而，小鎮卻有一處特別抓人眼球：當地的小購物中心。

購物中心建築物歸德米特里· 斯庫裏欣（音譯，Dmitry Skurikhin）所擁有 - 你應該看看他在購物中心前面做了些什麼。

他塗上「烏克蘭和平，俄羅斯自由」巨大字樣， 還用鮮紅的油漆寫上那些受到俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭城鎮名字：馬里烏波爾、布查、赫爾松、切爾尼戈夫，以及更多。

圖像加註文字， 受到俄軍攻擊的烏克蘭城鎮名字

「我覺得這是讓人們獲得信息的一個好辦法」， 德米特里告訴我。

他說，「因為在戰爭的最初幾個星期，我們的人民不知道所發生的事情。他們認為這是幫助清除烏克蘭政府吸毒者的某種特殊行動。他們不知道俄國在炮轟烏克蘭城鎮」。

德米特里甚至把他商店的房頂變成了一面巨大的黃藍兩色烏克蘭國旗。

然後，他突然拿出了油漆罐和刷子，加上了更多的名字：波羅季揚卡、敖德薩、伊爾平…

多餘的油漆順著牆流下來，鮮紅的顏色讓他所傳達的信息更加震撼有力。

圖像加註文字， 紅色更具震撼力

德米特里知道自己這樣做並非沒有風險。在俄國，公開抗議往往會以受到威脅或被起訴為結局，或兩者兼有。

已經有人在德米特里的家門上塗鴉，說他是「叛徒」。警察也登門造訪過。他後來因為詆譭俄羅斯軍隊而遭到罰款。

但德米特里並無悔改之意。

圖像加註文字， 德米特里並不後悔這樣做。

「我不能袖手旁觀。它會撕裂我的內心。但我正在做的是一種絶望的表達。現在俄國人遭人嫌棄。我們活該，自找的。這一軍事行動將在很長一段時間為我們蒙上一層陰影」，他說。

克里姆林宮喜歡把普京總統塑造成一個受到人民支持的領導人。當局堅持稱俄國人在烏克蘭問題上支持普京。但德米特里稱這只不過是一個幻覺。

「如果你問這裏的人們，他們是否贊成俄國和烏克蘭之間打仗，炮轟城鎮，加上戰爭所帶來的貧窮和饑餓後果。他們會說『你瘋了嗎』」，德米特里告訴我。

他說，俄國人置身於虛假信息之中。他們支持電視中聽到的特別軍事行動。但人們正在開始意識到，真正發生的事情是一場災難。

在購物中心外，我問過往的行人他們怎麼看德米特里的抗議。

圖像加註文字， 對德米特里的做法，有人支持，也有人反對。

一名購物者驚呼道，「他是個瘋子，白癡。把牆塗成那樣。還不如在牆上畫幅畫更好」。

我問的下一個人正好是德米特里87歲的前生物老師瑪麗亞·尼古拉維納。

她說，「沒有人想要戰爭。我仍然記得第二次世界大戰。但雖然話說如此，也許我們的政府知道得更清楚」。

一名叫安東的年輕人說，「他有權表達自己的觀點。我也很擔心烏克蘭（戰爭），因為攻擊和轟炸鄰國是一件很奇怪的事」。

德米特里知道，他的油漆抗議無法帶來和平。