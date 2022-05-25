歐盟新能源規劃將停用俄國油氣 對中國的可能影響

11 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯出口到歐洲的石油和天然氣在俄羅斯總出口的佔比分別達到50%和78%。

歐盟委員會已經就計劃如何結束歐洲對俄羅斯化石燃料的依賴提供了更多細節。這對中國又可能有何戰略性影響？

俄羅斯供應歐盟40%的天然氣和27%的進口石油。歐盟每年向俄國付款約4000億歐元作為回報。

現在，歐盟計劃加快向綠色能源的轉變，但表示還必須投資其他國家地區通往歐盟的油氣管道建設。

歐盟受到西方輿論指控，批評它通過使用俄羅斯能源實際上資助了俄國繼續打烏克蘭戰爭。

在俄國入侵烏克蘭後，歐盟停止對俄國油氣能源依賴的REPowerEU能源戰略於3月首次宣佈，其既定目標是在2022年將俄羅斯天然氣進口量減少2/3。

不斷上漲的能源成本也給歐洲的消費者和企業帶來了很大財務壓力，他們現在面臨著更高能源的賬單。

更新後的提案不僅概述了歐盟計劃如何就眼前的天然氣危機進行談判，而且還概述了如何實現到2030年完全擺脫俄羅斯能源的承諾。

該戰略側重於三個關鍵主題領域。提高能源效率，擴大可再生能源的使用，並確保非俄羅斯石油和天然氣供應商的安全。

歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾舉行的一次簡報會上介紹最新情況時表示：歐盟正在將其雄心壯志提升到另一個高度。

REPowerEU計劃預計在未來五年內將耗資2100億歐元（1780億英鎊）。

節能

歐盟委員會的報告強調，節能是減少對俄羅斯燃料依賴的「最便宜，最安全，最清潔」的方式。

它希望改善建築物的隔熱方式，並鼓勵消費者更加了解能源使用的重要性。

歐盟委員會的新提案將成為一項法定要求，要求歐盟各國確保其最低天然氣儲存水平。

其目標是到2022年秋季將天然氣庫存保持在容量的90%，高於現在的30%左右。

歐盟目前正在與一些非歐盟國家，包括挪威，阿爾及利亞和阿塞拜疆在內的現有天然氣供應商進行討論，以增加天然氣供應。

該計劃設想在2030年之前結束歐盟對所有俄羅斯化石燃料的依賴。

在短期內，歐盟的天然氣供應應該來自美國和非洲，而一些國家還可能需要在未來幾個月內使用更多的煤炭。

圖像來源，Nathan Stirk 圖像加註文字， 歐盟新能源規劃將停止使用俄國油氣，歐盟決定加速綠色能源建設，同時號召民眾節約使用能源。

歐盟還提議大規模增加可再生能源、沼氣和氫氣的生產和使用。

雖然碳排放量在短期內可能會上升，但長期目標是更快地向可持續來源過渡。

該計劃未來幾個月的另一個關鍵焦點將是增加從美國，卡塔爾和澳大利亞等供應商進口液化天然氣（LNG）。

但隨著德國宣佈計劃建造兩個新的液化天然氣終端以增加供應，一些專家擔心這可能會增加對化石燃料的長期依賴。

芬蘭環境研究所和薩塞克斯大學的葆拉·基維瑪教授說：「我認為我們生活在一個棘手的時代，有如此多的政治壓力來做出這些能源政策決定。」

她說：「但我們也必須從長遠考慮能源的問題。如果德國建造新的液化天然氣基礎設施，那麼在可預見的未來，它就有可能將受困於對石化能源的依賴。」

除了天然氣供應多樣化外，歐盟委員會還認為，隨著新的可再生能源項目即將上線，對俄羅斯的依賴將得到緩解。

歐盟表示，各國應利用排放交易計劃（Emissions Trading Scheme）籌集的收入來支付這些綠色能源，該計劃自2020年以來幾乎翻了一番。

但在2022年接下來的幾個月裏，可能還需要煤炭等更污染嚴重的能源。

能源諮詢公司Rystad Energy的天然氣和電力市場事務研究主管卡洛斯·迪亞茲說，電力部門有能力用煤炭和生物燃料發電，還有一些新的風能和太陽能產品投入使用。

它還計劃加快從使用燃燒化石燃料的鍋爐轉變為使用電熱泵（一種從建築物周圍的空氣，地面或水中吸收熱量的裝置）的過渡過程。

歐盟減少能源消耗的計劃也變得更加雄心勃勃，到2030年之前，從原定的9%削減增加到削減13%的計劃。

更多綠色能源

歐盟已撥出1130億歐元專款，用於「大規模擴大可再生能源」和新的氫基礎設施建設。

正在提議新的歐盟立法，以使其更容易建造太陽能和風力發電場。

歐盟委員會副主席弗蘭斯·蒂默曼斯說，過去每當歐盟談論可再生能源的快速部署時，都一直有個各國都視而不見的問題，那就是獲得許可證的問題。

他補充說，風能設施的許可證批准可能需要長達9年的時間，太陽能項目可能需要長達4年的時間。但現在歐盟已經沒有時間，必須加快在這個問題上的速度。

歐盟委員會已經提議，特別指定一些地區，在短短一年內即可獲得項目許可證。某些新建築也可能被要求在屋頂上必須安裝太陽能電池板。

歐盟對可再生能源的目標也進一步提高。目標是到2030年之前，綠色能源提供45%的能源需求，高於原來能源規劃的40%。

更多天然氣和石油基礎設施

不過，即使它們在特別區域可以快速上馬，新的風能和太陽能發電廠真正能發揮作用仍然需要時間。

為了迅速擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，實現能源來源的多樣化，歐盟正在向管道和液化天然氣（LNG）終端投資高達120億歐元，以改善從埃及，以色列和尼日利亞等其他國家獲得天然氣和石油的渠道。

一些環保組織批評了有關消息。相反，他們希望看到歐盟與化石燃料的徹底決裂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄國能源在歐盟國家經濟中佔比巨大，能源轉型需要時間，歐盟各國是否能步調一致停止使用俄國能源有待觀察。

「地球之友」的反化石燃料活動家埃利德·羅勃批評說，歐盟委員會的最新戰略是左手送給你、右手又拿走。所謂的REPowerEU規劃包含了邁向可再生解決方案的有用和必要的進步，但它同時實現了近50個化石燃料基礎設施項目和擴張。

對中國的戰略影響

歐盟減少、甚至最終停止從俄羅斯進口石油天然氣的規劃將對世界能源乃至地緣政治產生巨大衝擊。

2011- 2020年，油氣出口佔俄羅斯財政收入的年均值高達43%。俄羅斯出口到歐洲的石油和天然氣在俄羅斯總出口的佔比分別達到50%和78%。

因此，歐盟2022年內就要大幅消減從俄羅斯進口石油天然氣的計劃一旦實現，將對以能源出口、特別是對歐盟出口為重要國家經濟支柱的俄羅斯產生巨大的經濟衝擊。

分析人士指出，這將迫使俄國轉向尋找其它國際買家來代替歐盟拒買俄國能源帶來的巨大國家經濟財政虧空，而有巨大能源需求又不參加西方對俄國經濟制裁的最重要的經濟大國是中國和印度。

印度已經受到西方要求其停止進口俄國能源的壓力。此外，印度地理位置距離俄國遙遠，比如沒有直接的油氣管道。因此印度對俄國特別是天然氣的轉售消化能力有限。

能夠幫助消化因對歐盟出口大幅減少而過剩的俄國能源的國家還有中國。中俄之間的石油天然氣管道已經開通。

過去一年多來，俄國對中國的天然氣和石油出口已經大幅增長。