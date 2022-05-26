拜登涉台言論再現「口誤」， 從「戰略模糊」走向「建設性清晰」？

呂嘉鴻

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣外交部發言針對此次拜登發言，亦重覆這兩年來的外交辭令感激美方對台「堅若磐石」的支持，

美國總統拜登（Joe Biden）上任後首次訪問亞洲，在日期間， 其涉台言論受關注。23日有媒體提問稱，若台海發生戰事，美國是否願意軍事保衛台灣。 拜登直截了當回答說：「會」。 在記者追問下， 他補充說：「這是我們做出的承諾。」 (That's a commitment we made)

此言一出，引起國際社會廣泛關注。

之後，白宮出來澄清說，美國對台政策沒有改變，拜登自己也在隔日重申，在台灣問題上的「戰略模糊」政策並未改變。

中國外交部抨擊美方在台灣問題上「玩火」，並強調美國無權介入中國內政。周三（25日），中國國防部宣佈，解放軍東部戰區將在台灣周邊海空域組織多軍兵種的實戰化演練，目的是為對美台近期「勾連活動」提出嚴正警告。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登第一次亞洲行，第二次表示如果中國武統台灣，美國將出手防衛。

拜登再次出現涉台「口誤」？

早在去年8月，拜登在接受美國廣播公司（ABC）關於阿富汗問題的訪問時被問到，美國在從阿富汗撤軍後，台灣還能否指望美國。

他說：「我們的（台灣關係法）第五條款做出了神聖的承諾，即如果真有人入侵或對我們的北約盟友採取行動，我們會做出回應。日本也是，韓國也是，台灣也是。」

第二天，美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）被問及政府是否考慮放棄「戰略模糊」政策。普萊斯說，政府「沒有計劃」在現有協議之外升級對台灣的支持。

當時， 有觀察者認為拜登是「口誤」。

日本國際基督教大學（ICU）大學教授Stephen Robert Nagy 告訴BBC，拜登最近的表態也並非美國外交政策出了偏差， 反而是一個微妙設計過的的陳述。「而且，我認為在一個中國政策方面美方並未改變，但華府正在使用其創造性的方法持續與與台灣在商業，科技，教育及公民社會等建立關係。在將台灣納入國際組織的支持意圖也很明確，」他說。

去年年2月，拜登在美媒CNN節目上說「美國政府必然會就台灣議題發聲」；3月，美國務卿布林肯在國會聽證會上稱台灣為「國家」 (country)；10月份他說不存在 「台灣協議 」的聲明。

有許多分析認為，拜登再次「口誤」是美方刻意安排，繼續使用切香腸（salami-slicing）的外交手段，持續製造一些微小的動作和舉措，最終累積的結果會巨大。

澳洲國立大學講師宋文笛便向BBC分析，拜登政府評論台灣事務的所謂「口誤」其實是他上台後開始慣用的外交招數，意在發出一個明確的政治信號。

他認為，該發言就算是「口誤」也是一個有用的「口誤」，向其他國家發出了一個政治上有用的信號。

他說，美方之後的澄清聲明有一種 「魚與熊掌兼得」的效果。從白宮立即澄清收回拜登的聲明可以看出，拜登未正式將「戰略模糊」政策「公開」加以改變，但卻發出足夠強的信號，「暗示」美國的政策將發生實質性變化。

德國柏林智庫，墨卡托中國研究所（Merics）分析員Valerie Tan 亦持類似意見。她電郵回覆BBC中文稱，雖然有意見批評拜登此次發言零碎不完整，但在烏克蘭遭受入侵的背景下，此次發言是在一個合適的時間做出有戰略意圖的姿態。

「目標是向中國宣示美方在一些政策戰略下，可以做什麼事....而美國的『戰略模糊』政策保持不變，並不意味著美國在台灣戰爭中不作任何反應，而是更多地取決於美國在什麼情況下進行干預。」

而台灣官方智庫國防安全研究院研究員蘇紫雲卻認為，拜登的兩岸戰略已經從「策略性模糊」轉為「建設性清晰」（ constructive clarity）。

蘇紫雲博士說，這是因為「戰略模糊」及「戰略清晰」二分法已無法適應現況，亦即無法突顯美方「反對武力改變現狀」的底線思維，因此可以用「建設性清晰」來形容。

他說，拜登多次表達將以軍力保衛台灣外、近兩年的美日、G7、QUAD等都將台海安全列在共同聲明中，以及美國務院系統調整「一中政策」定位，強調美國的「一中政策」不同於北京的「一中原則」；美參謀首長主席米利及印太司令等都曾經公開表達過「美軍有能力擊敗解放軍」、「美軍確保台灣現狀不變」等等都可視為「建設性清晰」之例證。

威懾還是挑釁？

中國外交部發言人汪文斌5月24日批評美國稱，美方「費盡心機」在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲。他抨擊美國違背在台灣問題上之承諾，虛化、掏空一個中國原則，明裏暗裏慫恿支持「台獨」分裂活動。

同日美、日、澳、印四方會談開幕，2架中國軍機和4架俄羅斯軍機一度進入南韓東部的防空識別區（KADIZ）。中國國防部之後證實，這是中俄兩國空軍在日本海、東海等海域上空實施例行性聯合空間戰略巡航。

5月25日，中國國國部又宣佈，近日將在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，對近期美台勾連活動做出嚴正警告。中國國防部的新聞稿引用解放軍東部戰區新聞發言人施毅稱：「美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給『台獨』勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。」

美國華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF)亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）以電郵回覆BBC中文稱，針對台灣問題，拜登是意圖加強威懾。 「但在我看來，他在東京的表態，以及他上任以來針對台灣的其他表態，都造成了戰略上的混亂....這種混亂可能會挑釁（provoke）中國對台的攻擊(attack)...並且可能會破壞而不是增加美國的信譽。」

台灣依舊低調

美台沒有正式外交關係，但依據美國的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act ），美國對台灣出售防衛性武器，該法並要求美國必須提供台灣自衛的能力。

蔡英文政府回應拜登政府涉台發言，態度依舊低調。

台灣外交部重覆這兩年來一貫的外交辭令稱：「感激美方對台『堅若磐石』的支持，以及台灣參與區域和平之決心。」

台灣的回應，基本上符合蔡英文總統說的不挑釁、不示弱的立場。就國際政治而言，中華民國原本就有防衛自己的責任，蘇紫雲認為。

宋文笛則強調，拜登此次聲明可視為給台灣的一個「安慰獎」。有報導稱，初始階段台， 灣將被排除在拜登的印太經濟框架之外。民意調查顯示，自烏克蘭危機爆發後，台灣民眾對美國信任度出現下滑。 他認為，拜登此次聲明或有助於修復台灣人對美國的信心。

墨卡托中國研究所（Merics）的Valerie Tan認為， 拜登的亞洲之行向中國發出了一個信息，即亞洲再次成為美國外交政策的重點。但她強調，美國若要對抗和遏制中國在該地區的野心和影響，需要與該地區的盟友提出更一致和具體的方法，特別是在貿易和安全方面。

拜登的亞洲之行，根本上是為了重新建立和恢復美國的經濟領導地位，並與該地區的盟友重新聯繫。「但『印太經濟框架 』看起來很像樣，高級別的會議和志同道合的領導人聚在一塊，但當涉及到更多實質性的成果時，這次訪問令人感到失望，」 Valerie Tan說 。