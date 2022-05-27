聯合國人權高專17年來首訪中國，被質疑恐成北京「共謀」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）本周訪問中國，這是自2005年以來，該機構高級專員首次出訪中國。但許多人權活動人士認為，此次訪問不會讓巴切萊特了解到有關中國人權的真實情況。

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「避免成為同謀」

聯合國人權高級專員辦事處稱，此次訪問自23日開始，為期6日的中國之行，巴切萊特會到訪廣州、新疆的喀什和烏魯木齊。其中她在新疆的活動備受矚目。

中國外交部發言人汪文斌稱，此次訪問採取閉環方式，「雙方商定不安排記者隨訪」。對於此次訪問，有不少聲音擔心巴切萊特能否自由參訪。

中國人權律師滕彪對BBC中文表示，非常懷疑巴切萊特此次訪問能了解到真實情況。

「中國政府一貫操控所有的國際訪問，要麼設置障礙不讓他們來，要麼答應的訪問都是被精心安排的，基本上能見到的人和場面都是中國安排好的，想要說真話、揭露真相的人都被控制和消聲，」他指出。

滕彪認為，巴切萊特的此次訪問很難推動中國人權進展或給中國政府施加壓力。 「從這幾天信息來看，她答應不安排記者隨行，整個過程不透明。另外她接受王毅給的禮物：習近平論述人權的書， 接受這樣的禮物本身是對中國政府的肯定和表彰。」

「巴切萊特從上任聯合國人權高專以來，我們對她在中國問題上的態度和做法非常失望，因為她這四年來沒有提過西藏的問題，而且對很多中國人權問題表現得非常軟弱，聯合國關於新疆的報告也一直沒有公布，」他表示。

今年3月，國際特赦組織、人權觀察等近兩百個人權團體發表致聯合國人權高級專員的公開信，要求人權高專公布維吾爾人權報告。

美國國務院周二表示，巴切萊特同意訪問中國是一個「錯誤」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「我們不指望中華人民共和國將准予所需的必要訪問權限，對新 疆人權環境進行完整、無操縱評估。」

國際特赦組織秘書長艾格尼絲·卡拉馬德（Agnes Callamard）也認為，巴切萊特的新疆之行是處理該地區侵犯人權問題的重要機會，但也將是一場與中國政府掩蓋真相行為的持續戰鬥。聯合國必須採取行動抵制被用來支持宣傳。

「這次為期六天的訪問，只能觸及新疆反人類犯罪問題的表面。但巴切萊特的訪問至少必須關注中國鎮壓行動的受害者：被針對的維吾爾族和其他穆斯林，以及許多他們在海外的家人，因為他們不知道自己的親人被關在哪裏，以及如何尋求正義、真相和賠償而備受折磨，」卡拉馬德說。

卡拉馬德說：「人權高專辦必須避免成為中國政府試圖掩蓋侵犯人權行為的同謀，中國政府可能利用這次訪問，通過偽裝來『自證』。」

近日，BBC獲得了一批被稱為「新疆公安文件」的檔案，其包括數千張來自中國新疆高度保密的大規模監禁系統的照片，以及當局對試圖逃跑者可能開槍的嚴厲政策文件。該文件據稱是由黑客獲得並分享給十餘家媒體。

這批內容非常詳細的文件揭露了中國當局將「再教育」營和正規監獄作為兩個獨立但相互關聯的系統，對維吾爾人實施大規模拘留——而當局為這兩個系統精心編造的公開說法受到嚴重質疑。

中國官媒「錯誤引用」

聯合國人權高級專員辦事處稱，巴切萊特訪華期間，她將會見一些中國國家和地方官員，還將與民間社會組織、企業代表和學者會面，並在廣州大學為學生演講。訪問結束時，將發表一份聲明，並在28日舉行新聞發佈會。

周三（5月25日），巴切萊特與中國領導人習近平以視頻方式會面。在新華社報道中，習近平稱，在人權問題上不存在十全十美的「理想國」，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標凖，以人權為借口干涉別國內政。

新華社引述巴切萊特稱，欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就，讚賞中方為維護多邊主義、應對氣候變化等全球性挑戰、促進全球可持續發展等方面發揮的重要作用。

巴切萊特周一（5月23日）在廣州與中國外交部長王毅會面。根據聯合國官網通告，她在會上稱，期待在訪問中國期間與各方人士進行交流，「我將討論一些非常重要和敏感的問題」。

「我希望這將有助於我們建立信任，並使我們能夠一起工作，在中國乃至全球範圍內推進和促進人權合作，」巴切萊特說。

而在中國外交部的官方通告中，巴切萊特在會上祝賀中國在經濟社會發展和促進保護人權方面取得的重要成就。王毅還希望，聯合國人權高專訪華是一次增進了解、加強合作、正本清源之旅。

聯合國人權高專辦公室發言人伊麗莎白·斯羅塞爾（Elizabeth Throssell）接受採訪稱，中國方面錯誤引用了巴切萊特的講話。