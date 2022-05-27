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斯里蘭卡經濟危機：在油荒中喪命的巴士司機
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斯里蘭卡經濟危機：在油荒中喪命的巴士司機
14 分钟前
在斯里蘭卡，嚴重的經濟危機讓燃料成為奢侈品。
人們耗費數十個小時只為排隊加油，有多人甚至因此而喪命。
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