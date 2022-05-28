新疆「再教育營」文件、美國校園槍擊、中國經濟和本周更多重要故事

46 分钟前

BBC取得新疆警方電腦系統外洩文件，詳細說明這了這個被中方稱為教培中心的設施如何運作，包括擊斃試圖逃跑者指令等方面的政策文件。

另外，中國總理李克強召開會議，釋放了明確的穩增長信號。這場會議參與官員眾多，會議上對中國經濟形勢的描述也出乎輿論預料——李克強稱，困難比2020年初受疫情嚴重衝擊時還大。

美國一個月內再次發生槍擊案，一名槍手闖進得州一家小學槍殺最少21人，但當地一些團體仍然堅持加強管制槍械不是解決方法。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

中國新疆警方電腦系統遭黑客攻擊，大量資料外洩，其中包括來自高度機密的新疆大規模監禁系統控制中心的數千張照片，以及擊斃試圖逃跑者指令等方面的政策文件。

這些被稱作「新疆公安文件」（Xinjiang Police Files）的數據資料，是BBC和其他數家國際媒體今年早些時候收到的。經過長達數月的調查和真偽鑒定，現在發表這些文件能使外界對新疆地區維吾爾人和其他突厥語少數民族被拘禁情況有新的、更深入的了解。

外洩文件的發表恰逢聯合國人權專員巴切萊特（Michelle Bachelet）抵達中國訪問之際。巴切萊特會到新疆地區進行調查。批評人士擔心她的行程將受到中國政府的嚴密控制。

這批內容非常詳細的文件揭露了中國當局將「再教育營」和正規監獄作為兩個獨立但相互關聯的系統，對維吾爾人實施大規模拘留——而當局為這兩個系統精心編造的說法受到嚴重質疑。

圖像來源，Science Photo Library

最近英國、美國和歐洲一些國家都紛紛發現猴痘病例。猴痘是由猴痘病毒所引起的，它與天花屬於同一病毒家族，但嚴重程度要輕得多，專家們說其傳染性很低。

它主要發生在中非和西非國家的邊遠地區，靠近熱帶雨林地帶。它主要有兩種病毒株 - 西非和中非。

英國最初發現的兩名感染者到過尼日利亞，因此很可能感染的是西非病毒株，它通常比較溫和，但仍有待證實。英國第3例感染者是一名醫護人員，他從其中一名病人身上感染了病毒。

最近四起病例 - 其中三例在倫敦、一例在英格蘭東北部 -- 並沒有已知相互聯繫，或是旅行史。他們似乎是在英國感染的。英國健康安全署（UKHSA）說，任何擔心自己有可能感染的人應該去看醫生，但在看醫生前應該提前跟診所或醫務所打招呼。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國德州發生校園槍擊案，最少21人死亡

美國德克薩斯州（又譯得州）校園槍擊案至今已經造成最少21人死亡，包括19名學生和一名老師，另外兇手被到場的警員擊斃。

槍擊案發生在當地時間周二（5月24日） 早上，德州官員指一名持有手槍、AR-15半自動步槍和高容量彈匣18歲男子，首先在另一處地方槍傷自己的祖母，再開車離開。

他之後在羅布小學（Robb Elementary School）附近撞毀了汽車，他下車前往這家小學的時候遇上了警員，警員向他開火，但無法阻止兇手進入學校向師生開槍。

這是美國本月最少第二宗致命槍擊案，5月15日，美國加州拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂發生致命槍擊事件，造成一人死亡。

圖像來源，Reuters

5月25日，中國國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，釋放了明確的穩增長信號。

這場會議參與官員眾多——從中央部委，到省、市，乃至區縣一級，有媒體估計參會人數可能超過十萬。會議上對中國經濟形勢的描述也出乎輿論預料——李克強稱，困難比2020年初受疫情嚴重衝擊時還大。

對於刺激經濟的措施，這場會議要求又多又快——比如要求各地5月底前要出台實施細則；再比如，要求各地在助企紓困上政策能出盡出。

這場會議凸顯出中國經濟在嚴格防疫政策下，面臨越來越大的壓力。政策力度和速度，讓人聯想到2008年金融危機後「四萬億」刺激政策。那場超強刺激被稱為「大水漫灌」和「飲鴆止渴」，雖然穩住經濟大盤，但中國之後用了多年消化後遺症。

圖像來源，Getty Images

「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）領導人周二（5月24日）在東京舉行會議。這可以說是四國近年來最重要的會議之一，將影響印度太平洋地區的地緣政治和安全。

這個由日本、美國、澳大利亞和印度組成的聯盟似乎正在走出新冠疫情的陰影，在某種程度上也正走出俄羅斯入侵烏克蘭的陰影。

在不到兩年的時間裏，最高領導人四次聚會。他們去年9月已經在華盛頓會晤過一次，在線上已會晤過兩次。這凸顯了「四方安全對話」的重要性。

在2017年之前，「四方安全對話」在很大程度上只是一個概念。那一年，當時的美國總統特朗普重振該組織，試圖在中國的後院挑戰北京。