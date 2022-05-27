布林肯稱不尋求新冷戰，北京回應說其演講意在「渲染中國威脅」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯

美國國務卿布林肯周四（5月26日）在喬治華盛頓大學發表對華政策演講，表示中國目前意圖重塑國際秩序，美國不尋求改變中國政治制度和與中國開展新冷戰。

不尋求新冷戰

布林肯在講話中表示，美國不尋求衝突或與中國開展新冷戰，相反還會試圖避免這些。

「我們不尋求阻礙中國發揮大國作用，也不妨礙中國和其他任何國家發展經濟、增進人民利益。但是，我們將捍衛和加強國際法、協議、原則和機構，以維護和平與安全，保護個人和主權國家的權利，並使包括美國和中國在內的所有國家能夠共存與合作，」布林肯說。

他還指出，中國相信其模式更好，黨領導的集權制度更有效率，優於民主制度，美國不尋求改變中國的政治制度，「我們的任務是再次證明民主可以應對緊急挑戰，創造機會，提升人類尊嚴」。

布林肯的此次講話本定於5月初，但因為其新冠測試陽性而推遲。

布林肯還認為，在習近平治下，中國共產黨在國內變得更加專制，在國外更具侵略性。他用三個詞概括美國的戰略，「投資、結盟、競爭」，並指美國會投資自己，聯合盟友，與中國競爭捍衛自己的利益。

對於備受關注的台海問題，布林肯則表示，其策略數十年來一直保持一致。

「正如總統所說，我們的政策沒有改變。美國仍然致力於我們的'一個中國'政策，」他表示，美國反對任一方單方面改變現狀，美國不支持台灣獨立。

但布林肯也指出，發生了變化的是，北京的脅迫不斷加強，例如試圖切斷台灣與世界各國的聯繫，並且阻止其參與國際組織。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統拜登在日本東京用一個「會」字回答會否武力護台的提問，引起北京「強烈不滿」。

稍早前，美國總統拜登訪問亞洲接受記者提問時表示，若台海發生戰事，美國願意軍事保衛台灣，「這是我們做出的承諾」。

這番言論引起廣泛關注，但隨後白宮澄清，美國對台政策沒有改變，拜登自己也在隔日重申，在台灣問題上的「戰略模糊」政策並未改變。

另外，在拜登訪問亞洲時，中國和俄羅斯舉行了自俄羅斯入侵烏克蘭以來的首次聯合軍事演習。

各方回應

中國外交部發言人汪文斌周五（5月27日）回應布林肯講話時稱：「布林肯國務卿的這篇演講，洋洋灑灑，費盡心機，實質是散佈虛假信息，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，目的是遏制打壓中國發展，維護美霸權強權。」

他還表示，美方口頭上說不支持「台獨」，但說一套做一套，「一再違反向中方作出的政治承諾，企圖虛化掏空『一個中國』原則，助長『台獨』勢力囂張氣焰，這才是要改變現狀，才是對和平穩定的嚴重威脅。」

中國駐美大使館表示，美國和中國具有廣泛的共同利益和深厚的合作潛力，競爭不應該被用於定義中美關係全局。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇說：「中美兩國合則利，斗則傷。」

他提到中國領導人習近平和拜登去年11月的視頻會面，稱兩國關係處於關鍵的十字路口。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登與中國國家主席習近平於北京時間星期二（11月16日）8點45分開始視頻會晤。

「我們希望美國方面將與中國合作，認真落實兩位領導人達成的共識，加強溝通、管控分歧、聚焦合作。」劉鵬宇說。

台灣外交部則表示，台美一直有緊密良好的溝通管道，美國在事前已經就國務卿的演說向台灣提供了簡報，外交部樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。

台灣外交部還指出，中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓，已引起美國及國際社會的高度關切。面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，有賴全球民主盟友及伙伴團結合作、共同應處。