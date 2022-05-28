巴黎盧浮宮前館長因中東文物走私案被警方傳訊

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說起文物走私、藝術大盜，你第一個念頭會想到什麼人？《初來乍盜》、《偷天陷阱》之類影片中的俊男美女大盜？大致十有八九不會想到世界頂級博物館的掌門人，比如，巴黎盧浮宮的前館長讓-呂克·馬蒂內（Jean-Luc Martinez）。

法國媒體報道稱他被指捲入一樁中東文物走私案而受到警方調查。馬蒂內否認指控。他堅稱自己問心無愧。

法國媒體引述司法界人士稱，馬蒂內涉嫌協助將古代藝術品和文物轉移到阿布扎比的盧浮宮分館，其中包括一塊價值難以估量的花崗岩石碑，上面刻著古埃及法老圖坦卡蒙的印章。

巴黎盧浮宮尚未發表評論，阿布扎比盧浮宮表示無法對正在司法程序中的調查案具體情況發表評論。

不過，阿布扎比盧浮宮解釋說：「（本館）在接收作為藏品的藝術品時嚴格遵循國際協議，正如阿布扎比和法國2007年簽署的政府間協議條款。」

這個協議恪守聯合國教科文組織關於反對非法販運文物的規定，且對標世界頂級博物館的最嚴格標凖。

圖像來源，Reuters

馬蒂內2013年出任巴黎盧浮宮總裁，2021年夏天卸任。

從那時起，他一直代表法國擔任文化遺產國際合作大使 ，職責包括配合、協助打擊藝術品走私的行動。

法國消息人士告訴BBC，對馬蒂內的指控包括「共謀欺詐」和「通過虛假背書隱瞞非法獲得作品的來源」。

法國諷刺刊物《鴨鳴報》（Le Canard enchaîné）報道，此案涉及2016年阿聯酋阿布扎比盧浮宮花巨資購入的埃及文物，其中有一塊大約公元前1327年的粉色花崗岩石板，上面刻著孩童時期的圖坦卡蒙法老向天神奧西里斯獻祭，並接受一名高級官員的供品，極為罕見。

調查人員要確定這五件耗資800萬歐元文物的來源證明系偽造，而馬蒂內是否對此「閉眼不見」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國當局把一具金棺歸還埃及。這具金棺被盜後輾轉各處，最後被紐約大都會美術館收藏，兩年後被人發現真相。

阿布扎比盧浮宮是法國盧浮宮的分支機構。相關調查於2018年啟動，或牽涉多名文物專家。

《鴨鳴報》1915年創刊，一直以來賣點都是針對法國政商界的調查報道。

法國著名埃及古文物學家馬克·加博爾德（Marc Gabolde）2018年曾對這批文物的來源提出質疑，但據《鴨鳴報》報道，盧浮宮至今沒有答覆他提出的疑問。

馬蒂內的律師表示，他「以最堅定的態度」反駁對他的指控，並且堅信自己的誠信善意將得到肯定。

圖像來源，YULI SCHWARTZ, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY 圖像加註文字， 這批出現在以色列文物市場的埃及文物曾在持證合法交易的文物商和文物走私團伙手中

中東文物失竊、走私已有很長歷史。除了盧浮宮和紐約大都會博物館，以色列文物市場上也有不少。

2021年9月，以色列向埃及歸還了一批在以色列出售的埃及走私文物。