德州槍擊案：大規模槍擊案如何影響美國學童一代

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些專家把美國今天的年輕人稱為「大規模槍擊一代」。

美國校園槍擊案頻發，那種似曾相識的熟悉感令人沮喪。但在媒體的喧囂過後，（生活）已經不再是一切照舊了。

在最新一起槍擊事件中，18歲的薩爾瓦多·拉莫斯（Salvador Ramos）在德克薩斯州的羅布小學開槍打死了19名學童和2名老師。

羅布小學的學生年齡在7-10歲之間。

拉莫斯手持一把手槍、一把 AR-15半自動步槍和大容量彈匣大開殺戒。最終，他被當時在附近巡邏的邊境警察擊斃。

但這種暴力行為如何影響美國學生、老師和家長們的日常生活呢？

加強學校保安

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自1999年的哥倫拜恩高中槍擊事件後，美國許多學校開始使用金屬探測器。

不難理解，學校殺戮事件無疑會讓公眾大聲疾呼加強學校保安措施。

在德州羅布小學槍擊事件後，幾個學區表示，他們本周將加強校園警力。

美國校園槍擊案頻發，包括1999年的哥倫拜恩高中（也稱科倫拜高中）槍擊案；2007年弗吉尼亞理工大學校園槍擊案；2012年桑迪胡克小學校園槍擊案以及2018年帕克蘭高中槍擊案等等。

這些事件共導致88名無辜者喪生。

美國校園槍擊事件專家瓊森說，「每次重大槍擊事件都會讓人們呼籲增加他們各自學校的安全防範，以確保向學校家長保證，他們的孩子不會成為下一個哥倫拜恩、弗吉尼亞理工大學或是桑迪胡克那樣的受害者」。

瓊森在《受害者與犯罪人》雜誌上撰文說，結果導致金屬探測器、X光機、武裝警衛，以及員工帶槍進校園已經變成「常態」。

槍擊演習

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國超過95%的小學都實施了應對槍手襲擊的模擬演練。

瓊斯表示，美國學校已經習慣為大規模槍擊做應急計劃凖備。這意味著越來越頻繁地評估威脅、制定應急計劃、成立危機小組，應對槍手襲擊計劃處於待命狀態等。

根據美國槍支安全支持基金組織（Everytown for Gun Safety Support Fund）的數據，美國超過95%的小學都曾進行應對槍手襲擊的模擬演練（active shooter drills），但它卻是最有爭議的政策之一。

在一些最逼真的演習中，扮演槍手的蒙面男子攜帶假槍，扮演受害者的學生則渾身是血（假血）。

在2020年的一份報告中，Everytown表示，「沒有研究」支持這樣的演習是否有效。與此同時，有證據顯示，這種模擬演練實際上可能會對心理健康有害。

它引用一名家長的話說：「我在幼兒園的孩子在演習期間一個人被困在洗手間裏，之後花了一年時間來治療因此而帶來的極度憂慮」。

這名家長還表示，甚至在新學校，她女兒仍不得不使用護士辦公室的洗手間，就是因為那次演習給她所造成的創傷後應激障礙（PTSD）的結果。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 警察在模擬演練中安慰扮演受害人的女學生。

2019年，印第安納州的一所學校受到了批評，因為他們在演習中所使用的假子彈讓學生受到「創傷」，老師也有「瘀傷」和感到「害怕」。

美國國家學校危機和喪親中心的舍恩菲爾德當時對BBC表示，許多這類演習是為成人設計的 - 比如，學校專業人員或是執法人員 - 看看他們在這種情況下如何反應。

他說，「讓孩子們渾身沾滿假血躺在地上扮演受害者毫無意義，並且可能會造成創傷」。

他補充道：「我擔心這些演習會向孩子們灌輸他們有可能做到超出自己--或任何人--實際能力的想法。這只會給槍擊事件倖存者帶來更多創傷」。

校門以外的影響

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 校園槍擊事件的影響是廣泛的，包括兒童的心理健康、學業成就和社區生活。

幾項研究顯示，校園槍擊事件會給倖存者留下心理健康問題，導致他們學習成績不佳，甚至還會給學校所在社區造成影響。

據華盛頓大學和賓夕法尼亞州立大學專家2021年的一項研究顯示，與沒有經歷過槍擊事件類似學校的孩子相比較，槍擊案倖存學童更可能長期缺課。

那些學生更可能肄業，盡早找到工作的可能性也更小。

槍擊事件還會帶來更廣範的影響，例如，經濟學家說，隨著家庭離開這一地區，槍擊事件還會產生經濟影響。

斯坦福大學一項研究發現，在校園槍擊案發生的社區，年輕人（20歲以下）使用抗抑鬱藥的人數增加了21%。

斯坦福經濟政策研究所羅辛-斯萊特說，大規模槍擊事件「發生得如此頻繁，以至於我們對它們越來越不敏感了」。

她說， 「也許對那些倖存者來說，他們又會回到正常生活中去，因為這就是美國的生活。但我們的研究表明，情況似乎並非如此」。

她還說，「當我們考慮校園槍擊案的代價時，往往會根據死、傷的個人以及他們的家庭來計算。但現實是，還有更多學生在目睹學校槍擊後倖存下來」。

「大規模槍擊事件中長大的一代」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德州羅布小學槍擊事件受害者年齡在7-10歲之間。

根據美國專業多平台刊物「教育周」的統計，僅在今年美國就發生了27起造成傷亡的校園槍擊事件，至少有67人死亡或受傷。

自從2018年該出版物開始收集數據以來，一共發生了119起校園槍擊事件，其中每起事件中至少有一人受傷或死亡。

瓊森說，不幸的是，今天的年輕人已經被貼上「大規模槍擊一代」的標籤。

儘管槍擊事件對人們生活帶來諸多影響，但卻未足以明顯改變（美國）公眾對槍支管制的看法，特別是共和黨政客以及選民仍然贊成擁槍權。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說，德州槍手「偷走了孩子們的未來」，並批評一些國會議員們只會「在槍擊事件後發表空洞講話，但同時卻反對所有拯救生命的努力」。