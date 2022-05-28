新加坡死刑爭議： 為何一次處決引發抗議浪潮

蘭加納·特瓦裏（Suranjana Tewari）

BBC記者

53 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 上個月的一次處決引發了罕見的抗議浪潮

譚梅倩（Tan Mei Qian，音譯）Instagram主頁上唯一的帖子是一張照片，裏面是她和兩個朋友給新加坡總統寫的一封信。

信中要求赦免36歲的達奇納穆蒂·卡塔雅（Datchinamurthy Kataiah），他在過去七年裏一直在死囚牢房裏煎熬。

他的罪行是走私44克海洛因，大約3湯匙，到新加坡。

「媒體受到嚴格審查。因此，我們幾乎沒有機會在這裏提出我們的意見，」譚梅倩說。

但這種情況在上個月發生了變化，另一名男子納根特蘭·K·達馬林厄姆（Nagaenthran K Dharmalingham）因從馬來西亞走私毒品進入新加坡而被處決。

行動的產生

納根特蘭的絞刑引發了一場辯論，年輕的、有全球意識的新加坡人開始發聲，主要是在社交媒體上。這在政治熱情不高的新加坡是不尋常的。

在納根特蘭被處決的前幾天，大約400人聚集在芳林公園——新加坡唯一一個不需要警方事先批准就基本允許抗議的地方。

過去，在那裏舉行的集會吸引的人數最多不到50人。

但活動人士說，這次遊行是一個分水嶺。

「納根特蘭的案件激怒了新加坡的許多人，讓每個人意識到我們的懲罰制度是多麼無情和殘酷，」抗議組織者喬洛萬·惠姆（Joolovan Wham）告訴BBC。

圖像來源，Instagram 圖像加註文字， 譚梅倩是越來越多反對死刑的新加坡人中的一員

納根特蘭因在大腿上綁了43克海洛因而被判處死刑。

在他被絞死前的幾個月裏，他的律師和家人提出上訴和寬大處理的請求，要求以他有智力殘疾為由減刑。一項評估發現他的智商為69，這是國際上公認的有學習障礙水平。

但法院駁回了這一指控，並稱他在犯罪時知道自己在做什麼。

人們曾希望，讓處決暫停兩年的疫情會改變納根特蘭的命運。但在4月27日黎明時分他被絞死。

廣泛支持

大多數新加坡人支持使用死刑，但納根特蘭的案件引發了關於死刑的辯論。

新加坡政府稱，該國包括死刑在內的嚴格的反毒品法律是對犯罪的有效威懾，使新加坡成為亞洲最安全的地方之一。

就在納根特蘭被處決的一個多月前，新加坡內政部長尚穆根對議會說，大多數居民仍然支持死刑，認為這是對販毒的適當懲罰。他指的是2021年一項調查的初步結果。

但他也承認，新加坡年輕人中， 對毒販處以極刑的支持低於全國平均水平。

對譚梅倩帖子的回應反映了這些發現：「lol，去學習吧，我希望你永遠不要體驗毒品對吸毒者和他們所愛的人造成的破壞，」一條評論寫道。

另一個人評論：「姑娘，請不要被這些胡言亂語的宣傳影響。你根本不知道毒品泛濫的國家是什麼樣的。」

但譚梅倩滿懷希望，「我認為我們正在朝著好的方向發展，因為關於這個問題有了更多的討論。」

還有更多處決

對死刑犯家屬來說，公眾意識的提高是他們的支柱。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 安吉莉亞·普蘭塔曼（Angelia Pranthaman）（右二）的弟弟因販毒而面臨死刑

十多年來一直從事反對死刑運動的克爾斯滕·韓（Kirsten Han）說，由於在芳林公園看到的事情，達奇納的家人對他的案子感到更加堅定。

「這與我處理過的其他案件非常不同。新加坡人正在努力採取行動，」她說。

納根特蘭的案件引發了聯合國、一名歐盟代表以及億萬富翁理查德·布蘭森（Richard Branson）等全球知名人士的批評。國際人權組織稱之為「悲劇誤判」。

「我第一次看到一群人發聲反對死刑。社交媒體上到處是各行各業的人們在關注納根特蘭案件：商業、演員、部長，」安吉莉亞·普蘭塔曼（Angelia Pranthaman）說，她31歲的弟弟潘尼爾·塞爾瓦姆·普蘭塔曼（Pannir Selvam Pranthaman）也在死囚牢房等待處決日期。

一直在查閲法庭判決並與家屬交談的活動人士估計，新加坡目前有60多人在死囚牢房。

囚犯和他們的家人會在新加坡法院上訴，因為律師們不願意接手後期的案件，他們通常會自己辯護。

「支離破碎的系統」

隨著人們繼續努力拯救那些收到處決通知的人，一些人對這種懲罰本身提出了質疑。

國際特赦組織表示，在疫情期間，新加坡判處的10例死刑中，其中一宗通過Zoom宣判，有8宗是毒品犯罪。

新加坡也是世界上少數幾個國家有法律對毒品犯罪實行死刑，攜帶海洛因超過15克的人就會面臨死刑。

聯合國專家表示，死刑判決與毒品數量不相稱。許多人還表示，這些被定罪的人是一個更大問題的受害者。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡和馬來西亞民眾抗議納根特蘭被處決

「我們的制度是這樣的，我們對跨境運毒者施加最嚴厲的懲罰。但不幸的是，他們背後的毒梟仍然在其他國家做生意，」刑事律師蘇尼·蘇迪桑（Suni Sudheesan）說。

呼籲廢除

專家表示，全球都在朝著廢除死刑的方向轉變，而新加坡在發達國家中是一個例外。

亞洲的死刑制度在世界上首屈一指。

據信中國每年處決數千人，但官方數據沒有公開。印尼繼續對毒品走私犯判死刑，但自2016年以來沒有執行過。

新加坡的鄰國馬來西亞暫停執行死刑，並修改了法律。但人權觀察組織說，法官在大多數案件中繼續判處死刑，而不是終身監禁。

東南亞的其他國家菲律賓、緬甸和泰國不再有死刑。

「納根特蘭被處決後，新加坡的國際聲譽已經顯著下降，」亞洲反死刑網絡在納根特蘭死後發出一份聲明中說。

儘管全球各地再次呼籲新加坡重新考慮死刑和現有的死刑判決，但廢除甚至暫停執行死刑似乎不太可能在近期內實現。

「這不會很快發生，但有這麼多年輕人付諸行動，這讓我感到鼓舞。」惠姆說。